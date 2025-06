Ruhstorf verpflichtet Sudol als Spielertrainer

Der SC Ruhstorf hat ein sehr aufregendes Jahr hinter sich. Man wagte den Neustart in Eigenständigkeit und vieles war ungewiss,. En Jahr später ist man schlauer und kann mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Eingeteilt wurde die Mannschaft in die A-Klasse Landau, in der man in einem starken Teilnehmerfeld einen guten fünften Platz belegte. Im Zuschauer-Ranking stand man erfreulicherweise sogar ganz oben. Nun lässt der Verein mit einer Interessanten Neuverpflichtung aufhorchen: Patrick Sudol wird den SCR ab sofort als Spielertrainer anleiten und damit die Nachfolge von Übungsleiter Helmut Heißenhuber antreten. Dessen Sohn Kevin wird Sudol als Co-Spielertrainer zur Seite stehen.