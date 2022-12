Ruhstorf überrascht: Hallen-Start zwischen »bombig« und »plätschernd« Hallenmeisterschaften Kreis Ost, 1. Teil der Vorrunde: Salzweg und Vornbach werden Favoritenrolle gerecht +++ SG Ruhstorf/Indling überrascht +++ Röhrnbach furios +++

Die, positiv ausgedrückt, gedämpfte Freude auf den Budenzauber im Vorhinein - die wenigen gemeldeten Mannschaften sprechen hier eine eindeutige Sprache. Dazu die kurzfristige Absage von Straßkirchen, weshalb in Gruppe 3 nur vier Teams spielten - Die Vorzeichen für den ersten Teil der Vorrunde der Hallenmeisterschaften im Kreis Ost waren alles andere als berauschend. Sportlich allerdings war der Samstag in Vilshofen und Pocking dann doch deutlich besser und spannender als erwartet. Salzweg, Vornbach sowie allen voran Röhrnbach und die Überraschung des Tages, A-Klassist SG Ruhstorf/Indling, zauberten auf der Platte - und dürfen das nun in der Endrunde wiederholen.

Natürlich hat auch BFV-Funktionär Wolfgang Heyne, Hauptverantwortlicher der Budenmeisterschaften im Kreis Ost, die negative Stimmung rund um die diesjährige Hallensaison vernommen. Nach dem Samstag allerdings ist er überzeugt: "Das war bombig. Hier in Pocking waren 400 Zuschauer. Alles top. Trotz der kurzfristigen Absage von Straßkirchen, die den Spielplan durcheinander gebracht hat."

Ganz so euphorisch wie Heyne klingt Mitchell Stark, Sportlicher Leiter und in der Vorrunde auch Spieler beim FC Salzweg, nicht. "Die Stimmung war natürlich nicht vergleichbar mit den Zeiten, in denen noch mit Bande gespielt wurde. Es plätschert halt so dahin", blickt er zurück. Dass sich seine als Bezirksligist favorisierte Truppe durchsetzte war letztlich klar. Denn: "Wer technisch versierter ist, hat Vorteile. Qualität setzt sich durch. Da haben A-Klassisten mehr Schwierigkeiten. Sensationen gibt es nicht mehr so viele."

Mit einem furiosen Fußballnachmittag im Rücken ist es irgendwie logisch, dass Röhrnbachs Spielertrainer Petr Kulhanek von einer "schönen Sache" spricht. Sein Team hätte gut gespielt, allein deshalb sei alles in Ordnung. Und die Stimmung in der Halle? "Vorrunde darf man hier mit Endrunde nicht vergleichen. In Salzweg werden 100 Röhrnbacher mit dabei sein. Und dann geht die Post ab..."

Gruppe 1 (in Vilshofen)



Es war spannend bis zum letzten Spiel. Doch da zeigte Salzweg, dass der Bezirksligist unbedingt beim "Finale dahoam" dabei sind möchte. Denn Dorfbach, bis dahin der ärgste Konkurrent um den Gruppensieg, hielten Stark & Co. ziemlich deutlich mit 4:1 in Schach. Auch der Rest der Gruppe musste sich nicht verstecken - allen voran Walchsing, das Salzweg die einzige Niederlage des Tages beibrachte.

Tabelle: 1. Salzweg, 2. Dorfbach, 3. Egglham, 4. Walchsing, 5. Alkofen

Gruppe 2 (in Vilshofen)



Die beiden Bayerwald-Teams dominierten diese Gruppe - der SV Röhrnbach noch einmal deutlicher als die DJK-SG Schönbrunn. Der Kreisligist spielte sich phasenweise regelrecht in einen Rausch, wie vor allem Pleinting leidvoll in Erfahrung brachte. Etwas enttäuschend agierte A-Klassen-Spitzenteam Windorf, das ohne Punkt blieb.