Ruhrtal scheidet im Pokal aus – Wrede trifft vierfach für Günnigfeld

Mark Heinrich (Trainer der DJK Ruhrtal Witten) sah einen gebrauchten Tag seiner Jungs. – Foto: Mark Heinrich

Die Hoffnung auf den nächsten Pokalcoup war groß bei der DJK TuS Ruhrtal Witten 1919, doch im Viertelfinale des Moritz-Fiege-Cups musste sich das Team dem VfB Günnigfeld am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Während Ruhrtal auf den typischen Pokalfight gehofft hatte, sorgte vor allem Kevin Wrede mit einem Viererpack dafür, dass die Gäste verdient ins Halbfinale einzogen. Dort wartet nun ein echtes Highlight, denn Günnigfeld darf zuhause gegen die SG Wattenscheid 09 antreten.

Auch personell war die Situation im Ruhrtal-Lager vor dem Spiel nicht ganz einfach. „Der Kader ist nahezu identisch. Es wird vielleicht ein, zwei Veränderungen geben, weil wir Sonntag wieder spielen müssen. Drei, vier Leute sind verletzt und fallen länger aus“, erklärte Heinrich im Vorfeld. Grundsätzlich wollte man aber bei der gewohnten Herangehensweise bleiben. „Systemtechnisch wird sich nichts ändern. Wir haben zwei Varianten, die die Jungs verinnerlicht haben.“

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass es für Ruhrtal eine schwierige Aufgabe werden würde. Spielertrainer Mark Heinrich, der selbst voraussichtlich nicht auf dem Platz stehen würde, hatte im Vorfeld vor allem auf Mentalität und Energie gesetzt. „Der Hauptfokus ist natürlich die Jungs zu pushen und zu unterstützen. Wir haben schon zwei Bezirksligisten aus dem Pokal rausgehauen – der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Die Jungs sollen alles geben und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.“ Gerade von außen wollte er versuchen, so viel Einfluss wie möglich zu nehmen: „Viel pushen, viel motivieren und versuchen von außen so viel wie möglich einzuwirken.“

Nach der zuletzt knappen 1:2-Niederlage in der Liga hoffte man im Ruhrtal-Lager außerdem, dass gerade der Pokal neue Energie freisetzen könnte. „Ich kann den Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie gehen immer ans Limit, aber manchmal fehlt das Quäntchen Glück“, sagte Heinrich. Seine Hoffnung war klar formuliert: „Ich hoffe, dass das Pokalspiel dazu beiträgt, den Bock umzustoßen und Selbstvertrauen zu erlangen – einfach einen schmutzigen Pokalfight zu gewinnen.“ Genau solche Spiele habe man im Wettbewerb bereits erlebt. „Gegen Herbede haben wir 4:2 gewonnen und gegen Heven sind wir erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Wir müssen einfach einen anderen Spirit erzeugen an so einem Pokalabend.“

Der Traum lebte, doch am Ende reichte es nicht. Günnigfeld darf im Halbfinale auf Wattenscheid 09 treffen. – Foto: Mark Heinrich

Doch dieser Spirit wurde schon früh auf eine harte Probe gestellt. Bereits in der 2. Minute schlug der VfB Günnigfeld eiskalt zu. Nach einer Flanke von Silas Kreitschmann war Kevin Wrede zur Stelle und köpfte zur 0:1-Führung ein. Der frühe Treffer spielte den Gästen natürlich in die Karten und sorgte dafür, dass Ruhrtal zunächst ins Hintertreffen geriet.

Günnigfeld blieb die gefährlichere Mannschaft und nutzte auch die nächste Gelegenheit konsequent. In der 27. Minute war es erneut Wrede, der nach Vorarbeit von Marvin Pancke per Kopf auf 0:2 erhöhte. Für Ruhrtal entwickelte sich die Partie damit früh in eine schwierige Richtung.

Dennoch zeigte die Mannschaft von Mark Heinrich Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause gelang der wichtige Anschluss. In der 37. Minute setzte sich Leart Sabani bei einer Hereingabe im Strafraum durch und köpfte den Ball zum 1:2 ins Netz. Der Treffer sorgte dafür, dass die Partie zur Halbzeit wieder offen war – genau die Art von Widerstand, die Heinrich im Vorfeld gefordert hatte.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine intensive Phase mit vielen Zweikämpfen und mehreren Wechseln auf beiden Seiten. Ruhrtal versuchte, mehr Druck aufzubauen, während Günnigfeld auf Umschaltmomente lauerte. Doch dann folgte die Szene, die das Spiel endgültig entschied.

In der 60. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Kevin Wrede übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:3. Damit schnürte der Angreifer bereits seinen Dreierpack.

Trotz weiterer Wechsel und neuer Impulse versuchte Ruhrtal weiterhin, zurück ins Spiel zu kommen. Doch die Gäste blieben effizient und nutzten ihre Chancen konsequent. In der 71. Minute sorgte erneut Kevin Wrede für die endgültige Entscheidung, als er mit seinem vierten Treffer des Abends auf 1:4 stellte.

Für Günnigfeld bedeutete dieser Treffer gleichzeitig den sicheren Einzug ins Halbfinale. Schon im Vorfeld hatte Mark Heinrich selbst angesprochen, wie groß die Motivation für beide Teams gewesen wäre, dieses Halbfinale zu erreichen. „Ein Spiel gegen Wattenscheid 09 wäre für viele Jungs ein echtes Highlight. Ein Oberligist zuhause vor ein paar mehr Zuschauern – das wäre natürlich etwas Besonderes.“

Genau dieses Szenario ist nun Realität – allerdings für den VfB Günnigfeld. Der Kreisligist darf sich nun auf ein Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 freuen, das für Verein, Mannschaft und Fans zu einem echten Pokalhighlight werden dürfte.

Für Ruhrtal endet dagegen eine zuvor bemerkenswerte Pokalreise. Zwei Derbysiege und mehrere starke Auftritte hatten den Verein überhaupt erst ins Viertelfinale gebracht. Vor dem Spiel hatte Heinrich noch gehofft, dass der Wettbewerb vielleicht der „Aha-Moment“ für seine Mannschaft werden könnte. „Wir sind in meiner ersten Saison Zweiter geworden, danach Fünfter und aktuell stehen wir hinter unseren Erwartungen. Ich hoffe, dass der Pokal ein Aha-Moment werden kann, um den Bock umzustoßen.“

Auch wenn dieser Impuls diesmal ausblieb, blieb Heinrich im Vorfeld gewohnt bodenständig – sogar beim Thema mögliche Siegprämie. „Bei einem Sieg gibt es bestimmt eine Kiste Bier“, hatte er mit einem Lachen gesagt, „aber trainingsfrei gibt es nicht – wir trainieren weiterhin zweimal die Woche.“

Am Ende blieb die erhoffte Schlagzeile jedoch aus. Statt „Ruhrtal Witten zieht nach Pokalfight ins Halbfinale ein“stand nach 90 Minuten fest, dass der VfB Günnigfeld – angeführt von einem überragenden Vierfach-Torschützen Kevin Wrede – den Pokalabend für sich entschieden hatte.