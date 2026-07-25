Ruhrtal greift nach dem Stadtmeisterschafts-Pokal: Derby-Duelle warten Nach den ersten Tests der Vorbereitung richtet die DJK TuS Ruhrtal Witten den Blick auf das nächste Highlight – in der Gruppenphase warten SV Bommern und Sportfreunde Schnee. von Isaija Zecevic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die DJK TuS Ruhrtal Witten will bei der Stadtmeisterschaft überzeugen und sich in der Gruppe C gegen den SV Bommern und die Sportfreunde Schnee durchsetzen. – Foto: Marcel Eichholz

Die Vorfreude steigt: Für die DJK TuS Ruhrtal Witten steht mit der Stadtmeisterschaft Witten das nächste große Ereignis der Vorbereitung an. Der A-Ligist trifft in der Gruppenphase der diesjährigen Titelkämpfe auf den SV Bommern und die Sportfreunde Schnee. Ziel ist klar: Ruhrtal möchte sich für die nächste Runde qualifizieren und im Kampf um den Wittener Stadtmeistertitel ein Wort mitreden. In der Gruppe C geht es für die Ruhrtaler zunächst gegen zwei bekannte Gegner aus der Stadt. Den Auftakt macht das Duell mit dem SV Bommern, anschließend wartet die Begegnung mit den Sportfreunden Schnee. Die beiden besten Mannschaften der Gruppe erreichen die nächste Runde – entsprechend wichtig sind ein guter Start und konzentrierte Auftritte von Beginn an.

Für die Mannschaft von Spielertrainer Mark Heinrich bietet das Turnier die nächste Möglichkeit, sich weiter einzuspielen. Nach den bisherigen Partien gegen SV Herbede und den FSV Gevelsberg hat Ruhrtal bereits gesehen, woran in den kommenden Wochen noch gearbeitet werden muss. Besonders die Niederlage gegen Herbede zeigte, dass gegen stärkere Gegner eine höhere Intensität und mehr Konsequenz notwendig sind. Gleichzeitig gab es auch positive Ansätze. Beim 1:3 gegen Bezirksligist FSV Gevelsberg zeigte die DJK über weite Strecken eine engagierte Leistung und hielt lange dagegen. An diese Phasen möchte das Team nun anknüpfen und bei der Stadtmeisterschaft die nächsten Schritte machen.