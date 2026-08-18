Ruhrig bremst die Erwartungen: „Es wird eine brutal enge Liga“ Nach Platz drei und 96 erzielten Toren zählt der SV Breinig erneut zum Favoritenkreis. Trainer Dirk Ruhrig warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen, setzt auf die Integration zahlreicher Neuzugänge und bleibt trotz aller Ambitionen bewusst bodenständig. von Tim Zimmer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elmar Cüpper

Der SV Breinig gehörte in der vergangenen Saison bis in die Schlussphase zum Aufstiegskampf. Trotz eines umfangreichen personellen Umbruchs wird die Mannschaft erneut hoch gehandelt. Trainer Dirk Ruhrig sieht zwar großes Potenzial, weiß aber auch, dass sich Erfolg in dieser ausgeglichenen Landesliga nicht planen lässt.

„Die Messlatte liegt hoch“ Der SV Breinig geht mit Rückenwind, aber auch mit Respekt in die neue Saison. Nach Platz drei und 96 erzielten Treffern zählt die Mannschaft erneut zum erweiterten Favoritenkreis. Trainer Dirk Ruhrig möchte die Erwartungen jedoch bewusst dämpfen – nicht aus Bescheidenheit, sondern aus Überzeugung. Bereits die Vorbereitung verlief anders als ursprünglich geplant. Weil sich kurzfristig die Möglichkeit eines Testspiels gegen Alemannia Aachen ergab, zog Breinig den Trainingsauftakt vor. „Wir wollten da nicht mit einem Kaltstart reingehen“, erklärt Ruhrig. Nach einem gelungenen Auftakt und einem 3:1-Erfolg gegen den rheinland-pfälzischen Landesligisten Schneifel folgt nun eine bewusst eingeplante Pause, bevor die intensive Schlussphase der Vorbereitung mit Turnieren, weiteren Testspielen und einem Trainingslager in Belgien beginnt.

Mit der vergangenen Saison blickt der Trainer insgesamt zufrieden zurück, auch wenn der Traum vom Aufstieg greifbar schien. „Natürlich haben wir im Winter daran geschnuppert“, sagt Ruhrig. Letztlich sei der Meistertitel des TuS Zülpich aber verdient gewesen. Entscheidend seien nicht nur die knappe Heimniederlage gegen den späteren Champion oder das verschenkte 3:0 in Helpenstein gewesen, sondern auch der schwierige Start nach der Winterpause. „Wer weiß, wofür es gut war“, meint Ruhrig rückblickend. Der Schritt in die Mittelrheinliga wäre für den Verein möglicherweise sogar zu früh gekommen. Im Sommer veränderte sich das Gesicht der Mannschaft erheblich. Gleich elf Spieler verließen den Verein, entsprechend groß war die Herausforderung auf dem Transfermarkt. Dennoch zeigt sich Ruhrig mit der Kaderplanung zufrieden. Neben mehreren erfahrenen Neuzugängen verstärken zahlreiche junge Talente das Team. Besonders hebt er die Verpflichtungen aus Weiden hervor sowie mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und der Region. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gefunden“, sagt der Coach. Lediglich auf der Torhüterposition sieht er noch leichte Unsicherheiten, nachdem sich die Suche nach einer klaren Nummer zwei schwieriger gestaltete als erhofft.