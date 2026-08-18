Ruhrig bremst die Erwartungen: „Es wird eine brutal enge Liga“

Der SV Breinig gehörte in der vergangenen Saison bis in die Schlussphase zum Aufstiegskampf. Trotz eines umfangreichen personellen Umbruchs wird die Mannschaft erneut hoch gehandelt. Trainer Dirk Ruhrig sieht zwar großes Potenzial, weiß aber auch, dass sich Erfolg in dieser ausgeglichenen Landesliga nicht planen lässt.
Der SV Breinig geht mit Rückenwind, aber auch mit Respekt in die neue Saison. Nach Platz drei und 96 erzielten Treffern zählt die Mannschaft erneut zum erweiterten Favoritenkreis. Trainer Dirk Ruhrig möchte die Erwartungen jedoch bewusst dämpfen – nicht aus Bescheidenheit, sondern aus Überzeugung.
Bereits die Vorbereitung verlief anders als ursprünglich geplant. Weil sich kurzfristig die Möglichkeit eines Testspiels gegen Alemannia Aachen ergab, zog Breinig den Trainingsauftakt vor. „Wir wollten da nicht mit einem Kaltstart reingehen“, erklärt Ruhrig. Nach einem gelungenen Auftakt und einem 3:1-Erfolg gegen den rheinland-pfälzischen Landesligisten Schneifel folgt nun eine bewusst eingeplante Pause, bevor die intensive Schlussphase der Vorbereitung mit Turnieren, weiteren Testspielen und einem Trainingslager in Belgien beginnt.
Mit der vergangenen Saison blickt der Trainer insgesamt zufrieden zurück, auch wenn der Traum vom Aufstieg greifbar schien. „Natürlich haben wir im Winter daran geschnuppert“, sagt Ruhrig. Letztlich sei der Meistertitel des TuS Zülpich aber verdient gewesen. Entscheidend seien nicht nur die knappe Heimniederlage gegen den späteren Champion oder das verschenkte 3:0 in Helpenstein gewesen, sondern auch der schwierige Start nach der Winterpause. „Wer weiß, wofür es gut war“, meint Ruhrig rückblickend. Der Schritt in die Mittelrheinliga wäre für den Verein möglicherweise sogar zu früh gekommen.
Im Sommer veränderte sich das Gesicht der Mannschaft erheblich. Gleich elf Spieler verließen den Verein, entsprechend groß war die Herausforderung auf dem Transfermarkt. Dennoch zeigt sich Ruhrig mit der Kaderplanung zufrieden. Neben mehreren erfahrenen Neuzugängen verstärken zahlreiche junge Talente das Team. Besonders hebt er die Verpflichtungen aus Weiden hervor sowie mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und der Region. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gefunden“, sagt der Coach. Lediglich auf der Torhüterposition sieht er noch leichte Unsicherheiten, nachdem sich die Suche nach einer klaren Nummer zwei schwieriger gestaltete als erhofft.
Zu den Favoriten zählt Ruhrig neben seiner eigenen Mannschaft vor allem Eintracht Verlautenheide, Germania Lich-Steinstraß und Aufsteiger SC Elsdorf. Gerade Elsdorf sei nach den zahlreichen namhaften Verpflichtungen „nicht außer Acht zu lassen“. Auch dem SV Kurdistan Düren traut er bei optimalem Saisonverlauf einiges zu. Insgesamt erwartet der Breiniger Trainer jedoch eine außergewöhnlich ausgeglichene Spielzeit. „Es wird eine brutal enge Liga“, betont er mehrfach.
Den eigenen Verein ordnet Ruhrig bewusst zurückhaltend ein. Der große personelle Umbruch mache eine Prognose schwierig. „Wenn man eine halbe Mannschaft austauscht, kann das funktionieren – muss es aber nicht.“ Intern wolle man zwar jedes Spiel gewinnen, öffentlich formuliert der Trainer jedoch realistische Ziele. Ein einstelliger Tabellenplatz sei Pflicht, Platz fünf durchaus möglich. „Wenn wir zwischen Platz drei und Platz neun einlaufen, reißt uns keiner den Kopf ab.“ Gelingt die Integration der Neuzugänge schneller als erwartet, könne Breinig allerdings erneut eine Rolle im oberen Tabellendrittel spielen.
Persönlich freut sich Ruhrig besonders auf die Rückkehr nach Schafhausen. Dort war er selbst fünf Jahre lang Spielertrainer und verbindet bis heute viele Erinnerungen mit dem Verein. „Wenn dir dort gefühlt hundert Zuschauer die Hand geben und mit dir sprechen wollen, ist das schon etwas ganz Besonderes.“ Auch Begegnungen mit ehemaligen Weggefährten aus Teveren oder Helpenstein haben für ihn einen besonderen Reiz.
Für die eigenen Anhänger verspricht der Trainer vor allem eines: Breinig wird seiner Spielphilosophie treu bleiben. „Das ist unsere DNA“, sagt Ruhrig. Ballbesitz, mutiger Fußball und technische Lösungen sollen auch künftig das Markenzeichen des SV Breinig bleiben. „Die Zuschauer kommen gerne zu uns, weil sie sagen: Das kann man sich anschauen.“ Genau diesen Anspruch möchte der Trainer auch in der kommenden Saison erfüllen – unabhängig davon, wo seine Mannschaft am Ende in der Tabelle landet.