Ruhnau köpft FC 99 ins Halbfinale

Herbert-Kaut GmbH Gruppe

SG Heuberg – SG Heinstetten 1:0 (1:0)

Tore: 10 min. 1:0, Merz

Im Heuberg-Derby kämpfen beide Mannschaften um den Gruppensieg, wobei Heinstetten ein Unentschieden reicht. Eckstoß in der 2. Min für Heinstetten, Verwirrung im Strafraum und Raitze fast mit der Führung. Dann geht die SG Heuberg durch H. Merz durch einen platzierten Schuss aus 14 mtr. in Führung. Die SG Heuberg bleibt am Drücker und Draskovic vergibt in der 14. min das mögliche 2:0. Dann antwortet Krauß mit tollem Freistoß aus ca. 25 mtr. für die SG Heinstetten aus halblinker Position, der Ball klatscht an die Latte. Die erste Möglichkeit nach der Pause für die SG Heinstetten, Müller im Tor der SG Heuberg muss eingreifen und lenkt den Ball zur Ecke die aber nicht einbringt. Im Gegenzug Freistoß für die SG Heuberg, Merz zirkelt den Ball über die Mauer, jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Dann geht Bücheler allein aufs Tor der SG Heinstetten zu, Löffler rettet in höchster Not. Langer Ball auf Riester, der setzt sich gegen 2 Gegenspieler durch und scheitert am Müller im Tor der SG Heuberg. Kurz vor Schluss nochmal die SG Heinstetten, Löffler rettet 2mal für die SG Heuberg. Toller Parade von Löffler, er lenkt den Freistoß in der Nachspielzeit über die Latte. Am Ende bleibt es beim knappen Erfolg für die SG Heuberg.