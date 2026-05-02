Ruhmansfelden ist wohl raus aus Aufstiegsrennen - Hutthurm atmet auf





Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Bischofmais war stark ersatzgeschwächt, aber wir haben es ordentlich gespielt. Wir hatten jede Menge Chancen und hätten deutlich mehr als zwei Tore machen müssen. Eine anständige Leistung, mit der man zufrieden sein kann. "





Manuel Kesten (Trainer SpVgg Niederalteich): "Bei widrigen Platzverhältnissen sind wir so aufgetreten, wie man es in unserer Lage tun muss. Wir waren sehr kompakt, aggressiv und haben eine Top-Mentalität gezeigt. Unser Sieg war hochverdient, weil wir Ruhmannsfelden den Schneid komplett abgekauft haben."



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Eine enttäuschende Vorstellung. Der Gegner hat top gekämpft und wir konnten in der ersten Hälfte unser leichtes Chancenplus nicht in eine Führung ummünzen. Unterm Strich war es aber in allen Bereichen viel zu wenig. Alexander Kitzke hat es zu allem Überfluss am Knie erwischt - vermutlich schwerwiegender."





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Es war von Beginn an eine sehr zerfahrene Angelegenheit. Beiden Mannschaften war die Wichtigkeit des Spiels anzumerken. Wir hatten mehr Ballbesitz, kamen jedoch in keine gefährlichen Räume, die dem Gegner wirklich weh getan hätten. Schlussendlich kassierten wir den 0:1-Rückstand und gingen damit in die Pause. In der zweiten Halbzeit waren wir erneut feldüberlegen und bekamen zunächst einen klaren Elfmeter nicht gepfiffen. Danach wurden uns zwei Handelfmeter zugesprochen, die aus meiner Sicht beide berechtigt waren. Die einzige Kritik, die ich der Mannschaft aussprechen muss, ist, dass wir das Spiel nach dem 2:1 aufgrund unserer Vielzahl an Chancen schon früher entschieden haben."





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Ein schlechtes Fußballspiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Maßgeblichen Einfluss auf den Spielausgang hat das Schiedsrichtergespann genommen. Den ersten Handelfmeter für Hutthurm hat der Schiri überhaupt nicht wahrgenommen, sondern der wurde ihm von seinem Assistenten per Headset eingeredet. Wir hingegen haben kurz vor Schluss einen klaren Handelfer nicht bekommen. Unser Situation hat sich verschlechtert, aber es sind noch zwei Spiele und wir werden bis zum Schluss alles geben, um noch an Hutthurm vorbeizuziehen."



