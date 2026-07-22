Ruhmannsfelden vs. Deggendorf: Ligafavoriten kreuzen die Klingen

Die SpVgg GW Deggendorf um Jura Matic (am Ball) muss bei der SpVgg Ruhmannsfelden Farbe bekennen – Foto: Harry Rindler

In der unter den 16 Trainer der Bezirksliga Ost durchgeführten Meisterumfrage kristallisierten sich die SpVgg Ruhmannsfelden und die SpVgg GW Deggendorf als die beiden heißesten Titelanwärter heraus. Am Mittwochabend stehen sich die beiden Nachbarn nun bereits am zweiten Spieltag gegenüber, der noch ein weiteres tolles Derby zu bieten hat. Der FC Obernzell-Erlau erwartet den TSV Waldkirchen.

Heute, 19:00 Uhr TSV Mauth Mauth FC Salzweg Salzweg 19:00 live PUSH





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Beim ersten Saisonspiel haben wir unserem Gastgeber Karpfham in der Anfangsviertelstunde zu viel Platz gegeben und waren in den Zweikämpfen nicht konsequent genug. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten vor allem in der zweiten Halbzeit gute Torchancen. Gegen Salzweg müssen wir von Anfang an konzentriert sein, Torchancen besser nutzen und die sehr gut besetzte Mannschaft von Julian Blöchl in Schach halten."





Personalien: Weiter außen vor sind Elias Bauer, Sascha Bauer, Michael Segl, Johannes Stockinger und David Zitzl.







Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Wir fahren mit großer Vorfreude und viel Selbstvertrauen in die Mauth, wo wir unseren ersten Saisonsieg einfahren wollen. Uns ist allerdings bewusst, dass wir dafür die starke Offensivreihe um Tolksdorf in den Griff bekommen müssen und wir mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht so fahrlässig wie beim Auftaktremis gegen Künzing umgehen dürfen."







Personalien: Severin Muthmann und Luca Voggenreiter sind nicht am Start.









Heute, 18:30 Uhr FC Künzing Künzing SV Hutthurm Hutthurm 18:30 PUSH





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Mit Hutthurm kommt ein Gegner zu uns, bei dem durch den Last-Minute Klassenerhalt, sowie dem Auftaktsieg schon eine gewisse Aufbruchstimmung herrscht. Unser Fokus liegt aber auf unserem eigenen Spiel - da müssen wir einzelne Dinge verbessern. Wenn uns das gelingt, bin ich optimistisch, dass wir unser erstes Heimspiel erfolgreich bestreiten."



Personalien: Kapitän Thomas Winberger musste das Abschlusstraining mit Verdacht auf Muskelfaserriss abbrechen und kann ebenso wie Simon Göde und Tim Sporrer nicht mitwirken.







Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach dem gelungenen Saisonstart wartet mit dem FC Künzing eine eingespielte Mannschaft auf uns, die über funktionierende Abläufe verfügt. Uns ist bewusst, dass uns die nächste anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Wir wollen erneut eine gute Leistung zeigen und alles daransetzen, etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Johannes Hofbauer muss passen. "Relegationsheld" Jonas Frank steht derzeit aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach der enttäuschenden Vorstellung in Hutthurm müssen wir uns gegen Grafenau in allen Bereichen wieder deutlich steigern. Ziel ist es, daheim etwas zu holen. Dafür wird eine ganz andere Mentalität als beim Derby notwendig sein."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Michael Anetzberger und Simon Stemplinger.





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Wir stehen vor einem schwierigen Auswärtsspiel. Oberdiendorf verfügt über eine sehr starke Offensive. Wenn es uns gelingt, diese in Schach zu halten und unsere eigenen Chancen konsequenter zu nutzen, sind wir überzeugt, dass wir etwas Zählbares mit nach Hause nehmen können. Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach der enttäuschenden Vorstellung in Hutthurm müssen wir uns gegen Grafenau in allen Bereichen wieder deutlich steigern. Ziel ist es, daheim etwas zu holen. Dafür wird eine ganz andere Mentalität als beim Derby notwendig sein."Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind Michael Anetzberger und Simon Stemplinger.Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Wir stehen vor einem schwierigen Auswärtsspiel. Oberdiendorf verfügt über eine sehr starke Offensive. Wenn es uns gelingt, diese in Schach zu halten und unsere eigenen Chancen konsequenter zu nutzen, sind wir überzeugt, dass wir etwas Zählbares mit nach Hause nehmen können. Personalien: Philipp Triebe, Sebastian Kölbl, Michael Friedl, Moritz Stadler und Tobias Groß müssen ersetzt werden.





Heute, 18:30 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SpVgg Osterhofen Osterhofen 18:30 PUSH





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "Im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen haben beim Saisonauftakt in Grafenau Laufbereitschaft und Einsatz wieder gestimmt und somit konnten wir - wenn auch etwas glücklich - einen Punkt mitnehmen. Im bevorstehenden Heimspiel kommt mit Osterhofen kein typischer Aufsteiger nach Bischofsmais. Die Spielvereinigung wurde letzte Saison eindrucksvoll Kreisliga-Meister und hat mehrere höherklassig erprobte Spieler in ihren Reihen. Trotzdem wollen wir im ersten Heimspiel der Saison unsere Stärken auf den Platz bringen und die Punkte in Bischofsmais behalten."



Personalien: Wieder an Bord sind Petr Prucha und Matej Stefl.





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir haben gegen Garham eine taktisch disziplinierte Leistung abgeliefert. Bei besserer Chancenverwertung wäre ein Sieg verdient gewesen. In Bischofsmais erwartet uns eine schwere Aufgabe. Sie sind sehr heimstark und verfügen mit ihren Spielern aus Tschechien über eine enorme Offensivkraft. Für uns gilt es - genauso wie gegen Garham - als Team aufzutreten und step by step Punkte zu sammeln."



Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Dominik Hanninger, der sich bei der Partie gegen Garham einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Weiterhin kein Thema sind Edrisa Lubega, Maximilian Schramm, Adrianos Biller, Sebastian Benesch und Matthias Lazar.







Garhams Coach Holger Stemplinger erhofft sich gegen das B-Team des SV Schalding-Heining einen dreifachen Punktgewinn – Foto: Robert Geisler











Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem Auftakt in Osterhofen erwartet uns gegen Schalding die nächste schwere Aufgabe.Die junge Mannschaft hat hervorragende Techniker in ihren Reihen, die uns alles abverlangen werden. Nichtsdestotrotz ist es unser erstes Heimspiel und wir werden selbstbewusst an diese Aufgabe herangehen, um die Punkte in Garham zu lassen. Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem Auftakt in Osterhofen erwartet uns gegen Schalding die nächste schwere Aufgabe.Die junge Mannschaft hat hervorragende Techniker in ihren Reihen, die uns alles abverlangen werden. Nichtsdestotrotz ist es unser erstes Heimspiel und wir werden selbstbewusst an diese Aufgabe herangehen, um die Punkte in Garham zu lassen. Personalien: Simon Endl und Johannes Leizinger verpassen das erste Heimmatch des SVG.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining 2): "Garham hatte letztes Jahr eine Top-Mannschaft und sich mit ihren Neuzugängen nochmal verstärkt. Wir stellen uns auf einen heißen Tanz ein und wären mit einem Punktgewinn zufrieden. Obwohl wir frühzeitig eine Anfrage stellten, wurde unser Wunsch auf eine Spielverlegung leider abgelehnt."



Personalien: Die Gäste reisen personell stark dezimiert an, denn Paul Scheungrab, Lukas Ellinger, Fabian Niewert, Philipp Schwarzkopf, David Stanisic, Simon Würzinger und Martin Prenaj fehlen aus den verschiedensten Gründen. Zu allem Überfluss sind die Einsätze von Coach Mörtlbauer und Dominik Götzer noch offen.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit dem Auswärtssieg in Schalding sind wir sehr zufrieden und gehen gestärkt ins Derby gegen Deggendorf. In der letzten Saison konnten wir keines der beiden Spiele für uns entscheiden und auch dieses Mal werden wieder Kleinigkeiten entscheiden. Vor allem defensiv ist unser Gegner sehr stark aufgestellt. Wir wollen wieder diszipliniert mit hoher Laufbereitschaft auftreten und uns dafür belohnen."



Personalien: Zusätzlich zu den Dauerpatienten sind auch Benedikt Wolfsegger und Niklas Kämmerer nicht dabei.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Wir reisen personell stark angeschlagen zum Meisterschaftsfavoriten, gegen den wir nur bestehen können, wenn wir zweikampfstark und kompakt agieren. Nur auf Defensive zu setzen, wird gegen eine Mannschaft mit einer überragenden Offensivabteilung jedoch nicht funktionieren. Wir werden auch Entlastung brauchen. Mit einem Punktgewinn wären wir aufgrund der schwierigen Umstände mehr als zufrieden."



Personalien: Neben den zahlreichen Dauerausfällen stehen auch Tobias Eckl, Roman Artemuk, Luis Fritz, Luis Weber und Rotsünder Laurin Hübscher nicht zur Verfügung. Ob der zuletzt nicht einsatzbereite Arian Spahiu auflaufen kann, ist mehr als fraglich. Das dezimierte Aufgebot wird mit U19-Akteuren aufgefüllt.









Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Nach dem erfolgreichen Start gegen Plattling wollen wir im zweiten Heimspiel gleich nachlegen. Wir müssen mindestens genau so konzentriert und giftig in das Spiel gehen, um Zählbares bei uns zu behalten. Waldkirchen hat eine sehr gute Mannschaft und hat im Spiel gegen Deggendorf gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist."



Personalien: Nicht auf dem Spielberichtsbogen wird man Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert und Jakob Schäfer finden.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Nach dem erfolgreichen Start gegen Plattling wollen wir im zweiten Heimspiel gleich nachlegen. Wir müssen mindestens genau so konzentriert und giftig in das Spiel gehen, um Zählbares bei uns zu behalten. Waldkirchen hat eine sehr gute Mannschaft und hat im Spiel gegen Deggendorf gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist."Personalien: Nicht auf dem Spielberichtsbogen wird man Hannes Rauscher, Jonas Wandl, Benedikt Kleinert und Jakob Schäfer finden. Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Gegen Obernzell wartet ein extrem zweikampfstarker Gegner auf uns, der mit einem Sieg am Wochenende mit breiter Brust ins Spiel gehen wird. Es wird auf dem kleinen Platz ein ganz anderes Spiel wie in Deggendorf werden. Wir haben uns gut auf die Partie vorbereitet und können mit breiter Brust in das Derby gehen. Allerdings müssen wir fußballerisch und kämpferisch wieder alles auf dem Platz lassen, um etwas mitnehmen zu können."



Personalien: Neben Florian Kaltenecker kann auch Youngster Luca Bretl nicht auflaufen.





Heute, 18:30 Uhr SpVgg Plattling Plattling TSV Karpfham Karpfham 18:30 live PUSH