Ruhmannsfelden: Vier Neue und ein klarer Auftrag

Vier Neuzugänge, dazu zwei "Aufsteiger" aus der eigenen Reserve sowie zwei Abgänge und ein pausierender Spieler. Die Kaderbewegungen bei der SpVgg Ruhmannsfelden sind zwar nicht spektakulär, dennoch soll es bei den Lerchenfeldkickern in der kommenden Saison wieder in eine andere Richtung gehen. Nach einem enttäuschenden achten Tabellenrang in der Bezirksliga Ost, ist ein Platz im vorderen Tabellendrittel das erklärte Ziel für die Schützlinge von Coach Jochen Freidhofer, der seit der Winterpause an der Linie des Bayerwald-Traditionsklubs steht. Weiter an der Seite des 53-jährigen Übungsleiters stehen Co-Trainer Bastian Kilger und Tormanntrainer Markus Eckmann.

Mit dem aus Niederwinkling im Landkreis Deggendorf wohnhaften Sebastian Grübl konnten die Grün-Weißen einen jungen, aber trotzdem bereits relativ erfahrenen Torhüter verpflichten. Der 24-Jährige hat schon 70 Landesliga-Einsätze auf dem Buckel und hütete in den vergangenen drei Jahren den Kasten der SpVgg Osterhofen. "Basti ist ein richtig guter Keeper, der für sein Alter schon viel Erfahrung mitbringt", freut sich Wittenzellner. Zwischen den Pfosten bestand am Lerchenfeld Handlungsbedarf, denn Niklas Tremmel legt aus beruflichen Gründen eine Auszeit ein, wird den Verein allerdings nicht verlassen.

Sehr stolz ist der umtriebige "Aise" Wittenzellner über die Zusage von Marco Blechinger , der im Alter von 27 Jahren erstmals den Verein wechselt. Der Mittelfeldmann zählte zu den Erfolgsgaranten des Kreisligisten TSV Lindberg. Den hohen Stellenwert bei seinen Ex-Klub belegt eine Statistik: In den letzten beiden Spielzeiten verbuchte der Zentrumsspieler respektable 32 Scorer-Punkte (21 Tore, 11 Vorlagen). "An Marco bin ich schon seit vielen Jahren dran. Dass es nun endlich geklappt hat, freut mich riesig. Er wird mit seiner Qualität eine Bereicherung für uns sein", meint der SpVgg-Fußballchef.

Aufhorchen ließ der junge Niklas Kämmerer , der für den Kreisklassisten SG Edenstetten Tore am Fließband erzielte. Allein 30 Treffer markierte der 20-Jährige in den letzten beiden Saisonen. "Niklas ist ein großes Talent. Er ist offensiv variabel einsetzbar und pfeilschnell. An ihm werden wir viel Freude haben", glaubt Wittenzellner, der mit Moritz Klostermeier einen vierten Neuzugang vermelden kann. Der 25-Jährige sucht nach einem einjährigen Gastspiel beim Bezirksliga-Absteiger TSV Regen, für den er 24 Partien bestritt, eine neue Herausforderung. "Moritz möchte sich bei uns beweisen und möglichst viele Spielminuten auf dem Platz stehen", verrät Wittenzellner. Aus dem B-Team, das zum zweiten Mal in Folge Vizemeister in der Kreisklasse wurde, sind Alexander Kitzke und Alexander Kilge r "befördert" worden. Aus der eigenen Jugend rücken Benedikt Wolfsegger, Tobias Raster, Felix Schweweck, Tobias Müller, Lukas Biermeier in den Herrenbereich auf, die sich allesamt über das Kreisklassen-Team für höhere Aufgaben beweisen können.