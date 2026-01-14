Ruhmannsfelden: Trainerteam verlängert - Landesliga im Visier

Die SpVgg Ruhmannsfelden hat in der Bezirksliga eine herausragende Herbstrunde gespielt. Die Lerchenfeldkicker haben in 19 Partien starke 43 Zähler eingespielt, führen das Ranking an, haben die meisten Treffer aller Teams geschossen und die wenigsten kassiert. Die Chancen, dass es mit einer Rückkehr in die Landesliga klappt, stehen für Wittenzellner, Blechinger, Grübl und Kameraden also gut. Unabhängig vom Saisonausgang werden Chefanweiser Jochen Freidhofer, Assistenzcoach Bastian Kilger und Tormanntrainer Markus Eckmann auch über den Sommer hinaus die Richtung vorgeben.
"Von meiner Seite war ziemlich schnell klar, dass ich in Ruhmannsfelden weitermachen will. Die Mannschaft ist sehr motiviert und zieht voll mit, was für den sportlichen Erfolg die absolute Grundlage ist. Das Umfeld mit starker Vereinsführung und sehr treuen Fans erleichtert die Arbeit natürlich. Sehr wichtig war für mich die Verlängerung des gesamten Trainer- und Betreuerteams um Basti Kilger, Markus Eckmann und Simon Brummer, ohne die der momentanen Erfolg nicht möglich wäre. Wir wollen in der Rückrunde wieder schnell an die überragende Vorrunde anschließen, dafür haben wir schon mit der Trainingsarbeit begonnen. Wir haben noch ein schweres Restprogramm vor uns und müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen", gibt der in Dingolfing wohnhafte Jochen Freidhofer zu Protokoll.