Ruhmannsfelden, Mauth und Garham mit Traumstart

Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Wir waren bis zum Garhamer 1:0 richtig gut in der Partie und hätten bei zwei Großchancen in Führung gehen müssen. Nach dem Rückschlag war es aber wie abgerissen. Die Köpfe sind nach unten gegangen und auch in der zweiten Halbzeit konnten wir den Hebel nicht mehr umlegen. Eine verdiente Niederlage. Wir haben viel Arbeit vor uns."









Pressebericht TSV Mauth: "Die 300 Zuschauer bekamen ein sehr gutes Bezirksligaspiel zu sehen. Das 1:1 zur Pause war gerecht und entstand aus zwei Traumtoren: Die Führung durch Christian Fuchs war über viele Stationen herrlich kombiniert und herausgespielt - besser geht nicht. Der Ausgleichstreffer geht voll auf das Konto von Paul Kinateder, der sich in einem Alleingang schön durchsetzte und mit einem herrlichen Fernschuss erfolgreich abschließen konnte. In der zweiten Halbzeit hatte der TSV ein Übergewicht und erspielte sich viele Chancen, belohnte sich erst in der Schlussphase für ein sehr gutes Spiel der gesamten Mannschaft."





Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Leider haben wir nie zu 100 Prozent zu unserem Spiel gefunden. Wir kamen nur sehr selten in die wichtigen Zweikämpfe und konnten die bespielten Räume der Mauthler nicht immer schließen. Gegen einen TSV Mauth in dieser Form, ist es dann sehr schwer, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen."