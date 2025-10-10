Ruhmannsfelden in "Deandorf" gefordert - Topspiel in Grainet

Vor einem schweren Gang steht Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden, der beim formstarken TSV-DJK Oberdiendorf Farbe bekennen muss. Zweiter gegen Vierter: ein echtes Schlagermatch ist der Vergleich zwischen dem SV Grainet und dem SV Garham. Auch die Partie zwischen dem sechstplatzierten TSV Waldkirchen und dem Rangdritten FC Künzing kann sich sehen lassen. Im Tabellenkeller kommt es zu einem brisanten Direktduell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem SV Bischofsmais.
Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Bei sehr grenzwertigen Platzverhältnissen haben wir in Bischofsmais zwei Punkte liegen gelassen. Wir haben genug Chancen gehabt, die wir aber teilweise durch übertriebenen Eigensinn vergeben haben. Gegen Mauth müssen wir aus den verschiedensten Gründen auf etliche Spieler verzichten und mit einem absoluten Rumpfkader auskommen. Gegen einen offensivstarken und routinierten Gegner muss daher viel passen, um das Spielfeld als Sieger verlassen zu können."
Personalien: Neben den zahlreichen Langzeitausfällen sind Benedikt Troffer und Andras Mityko mit der BFV-Nachwuchsauswahl unterwegs. Matthias Mittig ist im Urlaub und zudem gibt es noch ein paar krankheitsbedingte Fragezeichen. Wahrscheinlich kehrt zumindest der in Bischofsmais fehlende Jure Matic ins Aufgebot zurück.
Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Die Niederlage im Derby gegen Grainet hat uns sehr geschmerzt, weil wir uns durch Unkonzentriertheiten um den Lohn gebracht haben. In Deggendorf treffen wir auf eine Mannschaft aus der Spitzengruppe, die aktuell einen sehr guten Lauf und viele sehr gute Spieler in ihren Reihen hat. Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Spielen - trotz der ausgebliebenen Punkte - immer enormen Einsatz und hohe Laufbereitschaft gezeigt. Wenn wir daran anknüpfen können und auch kleinste Fehler vermeiden, können wir in Deggendorf punkten."
Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Das bedeutet, dass die Waidler nahezu in Bestbesetzung antreten können.
Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm):
"Mit Schalding II erwartet uns ein spielstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir haben unter der Woche gut trainiert und freuen uns auf ein intensives, spannendes Spiel. In diesem wichtigen Duell werden wir alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Hutthurm zu behalten."Personalien:
Marco Baumgartner steht nach langer Leidenszeit erstmals im Kader, der ansonsten unverändert gegenüber der Vorwoche ist.
Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben auf letzte Woche hin einiges gutzumachen. Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und Intensität sind Grundtugenden, die wir Woche für Woche abrufen müssen. Vorher brauchen wir nicht über taktisches Verhalten oder spielerische Klasse reden."
Personalien: Bis auf die Dauerpatienten Lukas Ellinger, der aber inzwischen nach langer Pause das Training wieder aufgenommen hat, und Matthias Kühberger sind alle Mann an Bord.
Der FC Künzing um Spielertrainer Fabian Burmberger ist beim TSV Waldkirchen gefordert – Foto: Mike Sigl
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Mit Künzing kommt ein Titelfavorit zu uns, der nach dem letzten Spiel sicherlich noch einiges an Wut im Bauch mitbringt. Auch wir wollen und müssen wieder in die richtige Spur finden und haben den ersten Schritt am vergangenen Samstag geschafft. Gegen die Offensive von Künzing gilt es, kompakt zu verteidigen. Vorne müssen wir die letzten Bälle schneller spielen und vorm Tor wieder konzentrierter handeln. Wenn wir diese Dinge umsetzen können, dann kann an einem guten Tag auch etwas Zählbares herausspringen."
Personalien: Das Mitwirken von Philipp Eberle, Lukas Wurm und Sebastian Weiß ist noch ungewiss.
Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Unser Auftritt in Garham ist aufgearbeitet. So ein Spiel sollte nicht passieren, kann aber auch mal vorkommen. Der Blick richtet sich nun nach Waldkirchen, wo wir auf eine sehr talentierte Mannschaft treffen, die aber auch einige etablierte Kräfte in Ihren Reihen hat. Wir wollen uns vor allen Dingen in Sachen Intensität und Zweikampfhärte steigern. Sollten wir das schaffen, wird es ein 50:50-Spiel, bei dem letztlich die Tagesform entscheiden wird."
Personalien: Neben den Langzeitausfällen müssen auch Andreas Drexler, Lucas Forster und Lukas Edhofer ersetzt werden. Zudem hatten die "Römer" unter der Woche ein paar grippekranke Akteure zu beklagen.
Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau):
"Die letzten Wochen passen bei uns Aufwand und Ertrag einfach nicht zusammen und das hat uns wieder in den Bereich der Abstiegsrelegation gebracht. Wollen wir nicht noch weiter hinten reinrutschen, muss gegen Hofkirchen ein Heimsieg her." Personalien:
Michael Friedl kann nicht auflaufen. Bei Kevin Kesten, Sebastian Raml und Gustavo Borba Pedra stehen die Zeichen auf Zwangspause.
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir werden versuchen, endlich mal auswärts drei Punkte zu holen. Von unseren 13 Zählern haben wir nämlich 12 zuhause geholt. Trotz unseres aktuell sehr geschwächten Kaders werden wir mit einem guten Gefühl nach Grafenau fahren. Dort haben wir vor ein paar Monaten eines unserer Relegationsspiele gewinnen können."
Personalien: Neu auf der ohnehin schon langen Ausfallliste sind Marco Augenstein, Marcel Cernota und Drilon Dedushi.
Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf):
"Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen. Im Heimspiel gegen den Tabellenersten Ruhmannsfelden wollen wir an die Effektivität in der Offensive und die Kompaktheit in der Defensive der letzten Spiele anknüpfen. Dies muss die Grundlage sein, damit wir gegen einen der Meisterschaftsfavoriten bestehen können. Personell sieht es im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich besser aus. Somit können wir fast aus dem Vollen schöpfen und wollen den favorisierten Ruhmannsfeldenern so lange wie möglich die Stirn bieten."
Personalien: Nur Simon Oberneder und Paul Kinateder sind nicht einsatzfähig.
Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem verdienten, aber zähen Heimsieg gegen Niederalteich hängen die Trauben am Samstag in Oberdiendorf deutlich höher. Die Gastgeber haben eine tolle Serie mit 12 von 15 möglichen Punkten hinter sich und werden sicher voll motiviert gegen uns antreten. Aber ich bin überzeugt von meinem Team und auch wir konnten zuletzt Punkte sammeln. Ich erwarte ein Spiel geprägt von Kampf und Einsatz, welches wir erfolgreich gestalten wollen."
Personalien: Nicht zur Debatte stehen Stefan Wittenzellner, Michael Wittenzellner, Korbinian Menacher, Valentin Geiger und Johann Greipl.
Nach drei Niederlagen in Folge hofft die SpVgg Niederalteich im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Oberpolling auf die Trendwende – Foto: Harry Rindler
Manuel Kesten (Trainer SpVgg Niederalteich): "Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge sind wir gewaltig unter Zugzwang und wollen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Wir haben die vergangenen Spiele intensiv aufgearbeitet und fühlen uns gut vorbereitet für das Heimspiel gegen Oberpolling. Der Gegner wird uns alles abverlangen und wir stellen uns auf ein umkämpftes Spiel ein, in dem wir als Sieger vom Platz gehen wollen."
Personalien: Tim Hirschauer und Dennis Sperl können nicht auflaufen.
Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Am kommenden Spieltag steht uns mit Niederalteich ein äußerst heimstarkes und kampfbetontes Team gegenüber, das die Punkte ebenso dringend benötigt wie wir. Die Gastgeber werden alles daran setzen, ihre Heimstärke auszuspielen – entsprechend intensiv und leidenschaftlich erwarten wir die Partie. Unsere Mannschaft hat zuletzt gegen Obernzell gezeigt, dass sie den Kampf angenommen hat. Einsatz, Wille und Leidenschaft waren deutlich zu spüren – ein klares Zeichen dafür, dass das Team gewillt ist, die Kehrtwende einzuleiten. Mit der gleichen Einstellung und hoffentlich etwas Spielglück wollen wir auch in Niederalteich bestehen und Zählbares mitnehmen."
Personalien: Fabian Hönl, Michael Schiefer und Michael Ellinger stehen ihren Farben nicht zur Verfügung.
Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau):
"Am Samstag erwarten wir zuhause den nächsten Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. Für uns war der Sieg vergangene Woche in Oberpolling extrem wichtig. Bischofsmais machte es Deggendorf und Grainet zuletzt sehr schwer. Wir sind gewarnt vor dem Aufsteiger, wollen aber die drei Punkte in Obernzell lassen." Personalien:
Bela Kapusta, Benedikt Kleinert, Leon Schiller und Alexander Breu werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Der überraschende Punktgewinn gegen Deggendorf am letzten Spieltag war wichtig für unser Selbstvertrauen. Uns ist aber auch klar, dass wir möglichst schnell einen Sieg einfahren müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Am besten schon diesen Samstag in Obernzell, wenngleich wir zum Vorjahresdritten natürlich als klarer Außenseiter anreisen. Wir konnten uns die letzten Spiele physisch etwas verbessert präsentieren und müssen gegen einen kampfstarken Kontrahenten auch wieder mehr Ballbesitz und offensive Aktionen anstreben."
Personalien: Zusätzlich zu den Langzeitausfällen kann auch Alexander Muhr nicht auflaufen.
Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet):
"Nach unserem wilden Derbysieg gegen den TSV Mauth erwartet uns mit dem SV Garham ein Gegner, der die letzten Wochen sehr gute Ergebnisse erzielte. Die Stemplinger-Truppe hat sich sehr gut verstärkt und verfügt über viel individuelle Qualität. Im Vergleich zum Mauth-Spiel müssen wir uns definitiv im Spiel gegen den Ball deutlich konzentrierter präsentieren. Wir wissen aber auch, dass wir uns aktuell vor keinem Gegner verstecken brauchen, wenn wir wie in den vergangenen Wochen, unsere Stärken und diesen unbändigen Willen wieder auf den Platz bringen."Personalien:
Johannes Glaser und Sebastian Seidl sind weiterhin nicht einsatzbereit.
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir fahren nach den letzten Spielen mit großem Selbstbewusstsein nach Grainet, wissen aber auch, dass es dort ein extrem schwieriges Spiel wird. Ich glaube, beide Mannschaften haben ein ähnliches Niveau, punkten aktuell relativ konstant und daher werden Kleinigkeiten entscheiden. Respekt auch vor dem Gegner, der sich nun schon über Jahre im vorderen Bereich der Bezirksliga bewegt und sehr gute Arbeit leistet."
Personalien: Nicht dabei sind Filip Palutka, Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner.