Ruhmannsfelden in "Deandorf" gefordert - Topspiel in Grainet

Vor einem schweren Gang steht Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden, der beim formstarken TSV-DJK Oberdiendorf Farbe bekennen muss. Zweiter gegen Vierter: ein echtes Schlagermatch ist der Vergleich zwischen dem SV Grainet und dem SV Garham. Auch die Partie zwischen dem sechstplatzierten TSV Waldkirchen und dem Rangdritten FC Künzing kann sich sehen lassen. Im Tabellenkeller kommt es zu einem brisanten Direktduell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem SV Bischofsmais.

Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Bei sehr grenzwertigen Platzverhältnissen haben wir in Bischofsmais zwei Punkte liegen gelassen. Wir haben genug Chancen gehabt, die wir aber teilweise durch übertriebenen Eigensinn vergeben haben. Gegen Mauth müssen wir aus den verschiedensten Gründen auf etliche Spieler verzichten und mit einem absoluten Rumpfkader auskommen. Gegen einen offensivstarken und routinierten Gegner muss daher viel passen, um das Spielfeld als Sieger verlassen zu können."



Personalien: Neben den zahlreichen Langzeitausfällen sind Benedikt Troffer und Andras Mityko mit der BFV-Nachwuchsauswahl unterwegs. Matthias Mittig ist im Urlaub und zudem gibt es noch ein paar krankheitsbedingte Fragezeichen. Wahrscheinlich kehrt zumindest der in Bischofsmais fehlende Jure Matic ins Aufgebot zurück.







Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Die Niederlage im Derby gegen Grainet hat uns sehr geschmerzt, weil wir uns durch Unkonzentriertheiten um den Lohn gebracht haben. In Deggendorf treffen wir auf eine Mannschaft aus der Spitzengruppe, die aktuell einen sehr guten Lauf und viele sehr gute Spieler in ihren Reihen hat. Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Spielen - trotz der ausgebliebenen Punkte - immer enormen Einsatz und hohe Laufbereitschaft gezeigt. Wenn wir daran anknüpfen können und auch kleinste Fehler vermeiden, können wir in Deggendorf punkten."



Personalien: Es bleibt alles beim Alten. Das bedeutet, dass die Waidler nahezu in Bestbesetzung antreten können.













Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Mit Schalding II erwartet uns ein spielstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir haben unter der Woche gut trainiert und freuen uns auf ein intensives, spannendes Spiel. In diesem wichtigen Duell werden wir alles in die Waagschale werfen, um die Punkte in Hutthurm zu behalten."



Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben auf letzte Woche hin einiges gutzumachen. Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und Intensität sind Grundtugenden, die wir Woche für Woche abrufen müssen. Vorher brauchen wir nicht über taktisches Verhalten oder spielerische Klasse reden."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten Lukas Ellinger, der aber inzwischen nach langer Pause das Training wieder aufgenommen hat, und Matthias Kühberger sind alle Mann an Bord.







Der FC Künzing um Spielertrainer Fabian Burmberger ist beim TSV Waldkirchen gefordert – Foto: Mike Sigl







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Mit Künzing kommt ein Titelfavorit zu uns, der nach dem letzten Spiel sicherlich noch einiges an Wut im Bauch mitbringt. Auch wir wollen und müssen wieder in die richtige Spur finden und haben den ersten Schritt am vergangenen Samstag geschafft. Gegen die Offensive von Künzing gilt es, kompakt zu verteidigen. Vorne müssen wir die letzten Bälle schneller spielen und vorm Tor wieder konzentrierter handeln. Wenn wir diese Dinge umsetzen können, dann kann an einem guten Tag auch etwas Zählbares herausspringen."



Personalien: Das Mitwirken von Philipp Eberle, Lukas Wurm und Sebastian Weiß ist noch ungewiss.







Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Unser Auftritt in Garham ist aufgearbeitet. So ein Spiel sollte nicht passieren, kann aber auch mal vorkommen. Der Blick richtet sich nun nach Waldkirchen, wo wir auf eine sehr talentierte Mannschaft treffen, die aber auch einige etablierte Kräfte in Ihren Reihen hat. Wir wollen uns vor allen Dingen in Sachen Intensität und Zweikampfhärte steigern. Sollten wir das schaffen, wird es ein 50:50-Spiel, bei dem letztlich die Tagesform entscheiden wird."



Personalien: Neben den Langzeitausfällen müssen auch Andreas Drexler, Lucas Forster und Lukas Edhofer ersetzt werden. Zudem hatten die "Römer" unter der Woche ein paar grippekranke Akteure zu beklagen.









