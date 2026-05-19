Ruhmannsfelden II: Pfeffer und Müller folgen auf Kammerl und Tremmel Beim Kreisklassen-Team der Lerchenfeldkicker gibt es einen Wechsel auf der Kommandobrücke von Thomas Seidl · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Armin Pfeffer (li.) und Michael Müller bilden bei der SpVgg Ruhmannsfelden II künftig ein Trainerduo – Foto: Bloch

Mit Abschluss der laufenden Saison wird es beim B-Team der SpVgg Ruhmannsfelden eine Veränderung auf den Trainerpositionen geben: Wolfgang Kammerl und André Tremmel werden ihre langjährige Tätigkeit als Verantwortliche der Kreisklassen-Mannschaft auf eigenen Wunsch beenden. Mit Armin Pfeffer und Michael Müller übernehmen zwei Klubikonen das Coaching der "Zweiten".

"Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Wolfgang Kammerl und André Tremmel für ihren engagierten Einsatz, ihre geleistete Arbeit sowie ihren wichtigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren. Denn die Reserve der SpVgg hatte sich in der Ära Kammerl / Tremmel von einem Abstiegskandidaten zu einer absoluten Kreisklassen-Spitzenmannschaft entwickelt, die zuletzt aber leider zweimal knapp in der Relegation gescheitert ist", lässt Abteilungsleiter Alois Wittenzeller verlauten.





In der am Samstag zu Ende gegangenen Runde musste man vor allem aufgrund der zahlreichen Verletzten im Kampf um die Spitzenplätzen auf der Zielgeraden abreißen lassen und wurde am Ende Sechster. Zur neuen Saison übernimmt ein gleichberechtigtes Trainerduo die Verantwortung für die Bezirksligareserve: Armin Pfeffer und Michael Müller werden künftig gemeinsam das Team betreuen. Pfeffer wird dabei als Spielertrainer fungieren, während ihn Müller vorwiegend von außen unterstützen soll. Beide werden zusätzlich auch für die dritte Mannschaft, die weiterhin in der Reserverunde der Kreisklasse an den Start geht, die Verantwortung übernehmen.







Wolfgang Kammerl feierte mit seinem Gefolge bemerkenswerte Erfolge – Foto: Harry Rindler