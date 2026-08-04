Ruhmannsfelden holt nach - Achatz fällt lange aus

Nach dem Gewitter-Abbruch vom Freitagabend nehmen die SpVgg Ruhmannsfelden und der FC Obernzell-Erlau heute (Anstoß: 18:45 Uhr) einen neuen Anlauf und holen die Begegnung nach. Die Hausherren wollen weiter ungeschlagen und dem verlustpunktfreien Primus TSV Karpfham auf den Fersen bleiben.
"Mit unserem Start sind wir absolut zufrieden. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Jonas Achatz hat sich im Spiel gegen Deggendorf schwerwiegender am Knie verletzt und wird mindestens bis zum Herbst ausfallen. Wenn wir Pech haben, wird er vor der Winterpause gar nicht mehr zum Einsatz kommen können. Er ist zwar kein Torjäger, aber einer der besten offensiven Außenbahnspieler der Liga, der für uns extrem wichtig ist", informiert Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer, der ohnehin für den Rest des Jahres auf Ex-Landesligakicker Marcel Steinbauer und Verteidiger-Talent Alexander Kitzke verzichten muss. "Aktuell ist auch noch Marco Dachs verletzt und Tim Weinberger hat sich bei einem Einsatz im Kreisklassenteam weh getan. Von unserem Stammkader stehen uns daher momentan nur 13, 14 Mann zur Verfügung. Demnächst müssen wir urlaubsbedingt zwei Spiele ohne unseren Goalgetter Felix Brunner auskommen. Das werden keine einfachen Wochen - aber wir wollen das Beste daraus machen und den August mit einem Heimsieg gegen Obernzell positiv beginnen", sagt der erfahrene Übungsleiter.
Die Schützlinge der beiden Spielercoaches Fabian Wiesmaier und Rene Huber, dessen Einsatz sich erst kurzfristig entscheiden wird, sind aber alles andere als eine Laufkundschaft. "Obernzell hat sich am Freitag als sehr unangenehmer Gegner präsentiert. Es war eine sehr zähe Angelegenheit und wir haben uns schwer getan, wenngleich die Gäste keine zwingenden Möglichkeiten hatten. Es geht aber ohnehin wieder bei Null los und wir stellen uns auf ein schweres Spiel ein", betont Freidhofer.