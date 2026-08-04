Ruhmannsfelden holt nach - Achatz fällt lange aus

Ruhmannsfeldens Jonas Achatz (am Boden) hat es im Heimspiel gegen Deggendorf am Knie erwischt – Foto: Thomas Gierl

"Mit unserem Start sind wir absolut zufrieden. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Jonas Achatz hat sich im Spiel gegen Deggendorf schwerwiegender am Knie verletzt und wird mindestens bis zum Herbst ausfallen. Wenn wir Pech haben, wird er vor der Winterpause gar nicht mehr zum Einsatz kommen können. Er ist zwar kein Torjäger, aber einer der besten offensiven Außenbahnspieler der Liga, der für uns extrem wichtig ist", informiert Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer, der ohnehin für den Rest des Jahres auf Ex-Landesligakicker Marcel Steinbauer und Verteidiger-Talent Alexander Kitzke verzichten muss. "Aktuell ist auch noch Marco Dachs verletzt und Tim Weinberger hat sich bei einem Einsatz im Kreisklassenteam weh getan. Von unserem Stammkader stehen uns daher momentan nur 13, 14 Mann zur Verfügung. Demnächst müssen wir urlaubsbedingt zwei Spiele ohne unseren Goalgetter Felix Brunner auskommen. Das werden keine einfachen Wochen - aber wir wollen das Beste daraus machen und den August mit einem Heimsieg gegen Obernzell positiv beginnen", sagt der erfahrene Übungsleiter.



