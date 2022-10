Neuzugang Sebastian Tremmel (li.) und Fabian Schiller (verdeckt) sind bislang zwei Torgaranten der SpVgg Ruhmannsfelden – Foto: Stefan Ritzinger

Ruhmannsfelden-Devise: »Wollen weiter ein unangenehmer Gegner sein« Die Schützlinge von Martin Kreß und Erich Hagengruber sind nach den Siegen gegen Künzing und Passau ein ernsthafter Anwärter auf einen Spitzenplatz

Wer innerhalb weniger Wochen die beiden Top-Favoriten FC Künzing und 1. FC Passau schlägt, der muss Qualität haben. Die SpVgg Ruhmannsfelden ist nicht nur ein Klub mit großer Tradition, sondern in der Bezirksliga Ost scheinbar auch ein Kandidat für eine Top-Platzierung. Der in den vergangenen ein, zwei Jahren eingeläutete personelle Umbruch trägt erste Früchte, Youngsters wie Fabian Schiller und Philipp Macht sind mittlerweile aus dem Team von Martin Kreß und Erich Hagengruber kaum mehr wegzudenken.

Trotz des derzeitigen Höhenflugs zeigt sich Ruhmannsfeldens Abteilungsleiter Alois Wittenzellner komplett geerdet: "Wir können das alles sehr gut einschätzen. Mit unserer Vorrunden-Bilanz sind wir vollauf zufrieden, es waren einige hervorragende Spiele dabei. Es gab aber auch ein paar Vorstellungen, die weniger gut waren. Das Positive überwiegt jedoch eindeutig und wir freuen uns auf eine spannende zweite Saisonhälfte." Umso bemerkenswerter ist das bisherige Abschneiden aufgrund der Tatsache, dass die Lerchenfeldkicker Langzeitausfälle wie den bayernligaerprobten Defensivmann Tobias Riepl sowie die beiden Innenverteidiger Dominik und Tim Weinberger zu beklagen haben. Zuletzt verletzten sich auch noch die Offensivkräfte Johannes Wittenzellner und Robert Peter, die 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen werden können.







Trainer und Führungsspieler: Martin Kreß (re.) und Bastian Kilger – Foto: Karl-Heinz Hönl







"Wir betreiben immer schon eine aufwendige Nachwuchsarbeit, von der wir zweifellos profitieren. Einige Talente haben in der jüngeren Vergangenheit den Sprung in die erste Mannschaft mittlerweile geschafft. Ein gutes Sprungbrett ist aber auch unsere Zweite, die unter Trainer Wolfgang Kammerl in der Kreisklasse eine richtig gute Rolle spielt. Auch in diesem Team spielen ein paar richtig talentierte Burschen, von denen es durchaus noch der eine oder andere nach oben schaffen kann", meint Wittenzellner. Am im Sommer intern ausgegebenen Saisonziel "vorderes Tabellendrittel" hat sich nichts geändert. "Wir sind diesbezüglich absolut im Soll", meint der SpVgg-Funktionär, der nach der 0:2-Niederlage bei der U23 des SV Schalding-Heining ein paar deutliche Worte an das Team richtete: "Wir haben dort kein so schlechtes Spiel gemacht, jedoch ein paar Prozent zu wenig gebracht, um punkten zu können. Genau diese Kleinigkeiten sind aber entscheidend, wenn man etwas erreichen möchte. Es ist nicht unser Anspruch, in der Bezirksliga um den neunten oder zehnten Platz zu spielen. Das haben wir den Jungs klar gemacht und scheinbar hat das gefruchtet."







Alois Wittenzellner weiß allerdings, dass sich Kilger, Tremmel & Co. ihre Erfolgserlebnisse weiter hart erarbeiten müssen: "Wir haben nicht die spielerischen Qualitäten, um andere Mannschaften fußballerisch total zu beherrschen. Es geht bei uns in erster Linie, über die Grundtugenden. Deshalb wollen wir weiter ein unangenehmer Gegner sein. Sobald wir aber in dieser Beziehung nicht voll da sind, können wir auch gegen den Tabellenletzten den Kürzeren ziehen." Von einer Rückkehr in die Landesliga will der Ruhmannsfeldener Fußballchef - zumindest offiziell - nichts hören: "Das ist bei uns überhaupt kein Thema. Passau und Künzing haben extrem viel Qualität im Kader. Auch wenn beide Teams derzeit etwas schwächeln, waren, sind und bleiben das die beiden absoluten Favoriten. Aufsteiger Vornbach spielt eine imponierende Runde und ist brutal stabil. Wir wollen unter den ersten Fünf abschließen. Sollten wir die Möglichkeit bekommen, bis zum Schluss ganz vorne mitzumischen, hätte bei uns bestimmt niemand was dagegen. Beschäftigen tun wir uns mit diesem Szenario aktuell nicht wirklich."