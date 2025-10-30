TSV 1860 München RUhig Allerheiligen Stadion Grünwwlder – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Ruhigstes Heimspiel ever? 1860-Fans sollen „im Viertel Giesing" leise sein – aber es gibt Vollbier Ausgerechnet gegen Cottbus

Na, ob das mal aufgeht? Der TSV 1860 München spielt gegen Energie Cottbus, die Fans sollen aber leise sein. Ein Heimspiel der besonderen Art.

München – Der TSV 1860 München trifft am 1. November auf Energie Cottbus (hier im Live-Ticker). Ein weiteres Heimspiel gegen einen Aufstiegsfavoriten. Das Team von Pele Wollitz ist derzeit Erster und nach dem MSV Duisburg kommt wieder ein Hochkaräter mit einer vollen Gästekurve ins Grünwalder Stadion. Ein Heimspielfest steht also an. Oder doch nicht? Denn in Bayern ist Allerheiligen. Wegen des Feiertags wendet sich der Verein mit einer Bitte an die Fans. TSV 1860 München ganz leise im heimischen Grünwalder Stadion? Zumindest Respekt im Viertel

Der TSV 1860 München schreibt auf seiner Homepage: „Das Löwen-Heimspiel gegen Energie Cottbus findet am 1. November 2025 und damit an Allerheiligen statt. Allerheiligen ist in Bayern ein stiller Feiertag, an dem viele Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen und in Andacht verweilen.“ Dann führen die Giesinger weiter aus, dass sie im Grünwalder Stadion, dass für seine Stimmung bekannt ist, den Lärmpegel minimieren wollen: „Aus Respekt vor allen Menschen, die an diesem Tag in Stille gedenken wollen, hat der TSV 1860 München eigeninitiativ beschlossen, die Lautsprecheranlage für Musik und Durchsagen im Stadion an der Grünwalder Straße deutlich herunterzufahren.“ Auch die Anhänger sollen ihren Beitrag leisten: „Der TSV 1860 München bittet alle Stadionbesucher, sich außerhalb des Stadions, insbesondere im Viertel Giesing sowie in der Nähe von Kirchen und Friedhöfen, rücksichtsvoll zu verhalten und den Lärmpegel dem Charakter des Feiertags angemessen anzupassen.“ Eine peitschende Menge in der Westkurve und der Stehhalle steht aber wohl nichts im Weg: „Der Support im Stadion bleibt wie gewohnt willkommen und wichtig – doch außerhalb des Stadions ist ein sensibles Miteinander gefragt.“