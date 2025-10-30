Ruhigstes Heimspiel ever? 1860-Fans sollen „im Viertel Giesing“ leise sein – aber es gibt Vollbier

Na, ob das mal aufgeht? Der TSV 1860 München spielt gegen Energie Cottbus, die Fans sollen aber leise sein. Ein Heimspiel der besonderen Art.
München – Der TSV 1860 München trifft am 1. November auf Energie Cottbus (hier im Live-Ticker). Ein weiteres Heimspiel gegen einen Aufstiegsfavoriten. Das Team von Pele Wollitz ist derzeit Erster und nach dem MSV Duisburg kommt wieder ein Hochkaräter mit einer vollen Gästekurve ins Grünwalder Stadion. Ein Heimspielfest steht also an. Oder doch nicht? Denn in Bayern ist Allerheiligen. Wegen des Feiertags wendet sich der Verein mit einer Bitte an die Fans.
Der TSV 1860 München schreibt auf seiner Homepage: „Das Löwen-Heimspiel gegen Energie Cottbus findet am 1. November 2025 und damit an Allerheiligen statt. Allerheiligen ist in Bayern ein stiller Feiertag, an dem viele Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen und in Andacht verweilen.“ Dann führen die Giesinger weiter aus, dass sie im Grünwalder Stadion, dass für seine Stimmung bekannt ist, den Lärmpegel minimieren wollen: „Aus Respekt vor allen Menschen, die an diesem Tag in Stille gedenken wollen, hat der TSV 1860 München eigeninitiativ beschlossen, die Lautsprecheranlage für Musik und Durchsagen im Stadion an der Grünwalder Straße deutlich herunterzufahren.“
Auch die Anhänger sollen ihren Beitrag leisten: „Der TSV 1860 München bittet alle Stadionbesucher, sich außerhalb des Stadions, insbesondere im Viertel Giesing sowie in der Nähe von Kirchen und Friedhöfen, rücksichtsvoll zu verhalten und den Lärmpegel dem Charakter des Feiertags angemessen anzupassen.“ Eine peitschende Menge in der Westkurve und der Stehhalle steht aber wohl nichts im Weg: „Der Support im Stadion bleibt wie gewohnt willkommen und wichtig – doch außerhalb des Stadions ist ein sensibles Miteinander gefragt.“
Sollte sich der kriselnde Verein aus München gegen die formstarken Cottbuser (so sehen Sie die Partie live) wie in der vergangenen Saison mit einem 5:1 durchsetzen, wird die Stimmung wohl alles andere als leise werden – wobei es ruhig an der Grünwalder Straße eh nie zugeht. Für Markus Kauczinski wäre aber ein Allerheiligen ohne großen Trubel auch wünschenswert. Der neue Trainer muss wieder auf lautstarke Unterstützung aus der Kurve hoffen. Eventuell auch nach dem Spiel beim Feiern, vor allem, weil Vollbier ausgeschenkt wird, was den meisten Fans gefallen wird. Leichtbier oder gar alkoholfreie Getränke sorgen eher für großen Unmut. Bei der derzeitigen Form der Löwen ist jedes Spiel eine Wundertüte, und das eine oder andere Kaltgetränk hilft über eine Stolperphase während 90 Minuten hinweg.
„Mit dieser Maßnahme möchten die Löwen ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und ein gutes Miteinander setzen – ganz im Sinne der Werte, für die der TSV 1860 München steht“, rundet der Verein sein Statement zum Feiertag ab. Ob die Defensive rund um Thomas Dähne einen „ruhigen“ Nachmittag verlebt, liegt dieses Mal nicht an Raphael Schifferl, der länger ausfällt.
Kurios: Am selben Tag spielt auch der FC Bayern München daheim gegen Bayer 04 Leverkusen, um 18.30 Uhr. Da könnte es zu der einen oder anderen schönen Begegnung im Zentrum kommen, wenn die Anhänger beider Lager nach dem Spiel aus Giesing gen Innenstadt pendeln. (Quellen: TSV 1860 München, eigene Erfahrung) (ank)