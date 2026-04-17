Ruhiges Fahrwasser, klare Ziele

In der Hinrunde hatte Sömmerda gegen Gispersleben klar die Nase vorn. Gelingt ihnen auch auswärts der nächste Dreier? – Foto: Anna Arnold

Die Mannschaft von Trainer Kevin Floßmann gastiert beim TSV Motor Gispersleben – und reist mit dem klaren Ziel an, die solide Rückrunde (Platz 5) weiter zu vergolden. Es wirkt so, als hätte den FSV keiner so recht auf dem Radar, obwohl die Mannschaft eine der positivsten Entwicklungen genommen hat. Geht da noch was im Saisonentspurt?!

Trainer Kevin Floßmann bewertet die bisherige Spielzeit insgesamt positiv, ohne den Fokus zu sehr auf die Tabelle zu legen: „Wir haben uns keinen genauen Tabellenplatz vorgenommen, unser Ziel ist es, so hoch wie möglich in der Tabelle zu klettern. So auch unser gesamtes Saisonziel, wir wollen jedes Spiel bestmöglich bestreiten und unser Entwicklungspotenzial voll ausschöpfen.“

Die Sömmerdaer blicken bislang auf eine insgesamt positive Rückserie zurück. Nach 22 absolvierten Spielen rangiert der FSV mit 37 Punkten auf Rang sechs der Landesklasse Staffel 2 – und hat die Plätze davor weiter im Blick. Der Rückstand auf die Ränge vier und fünf beträgt nur zwei Zähler, auf Platz drei sind es sechs Punkte. Zwar gab es mit der deutlichen Niederlage gegen Dingelstädt einen herben Dämpfer, ansonsten präsentierte sich der FSV jedoch stabil und punktete regelmäßig. Entsprechend ist die Mannschaft weiterhin in Schlagdistanz zu den vor ihr platzierten Teams und könnte im Saisonfinale noch den einen oder anderen Rang gutmachen.

Auch für die kommenden Wochen bleibt der Blick klar auf die nächsten Aufgaben gerichtet: „In Summe bin ich zufrieden mit der bisherigen Saisonleistung. Der Fokus sollte immer auf den nächsten Spielen liegen, weil wir diese auch wieder erfolgreich bestreiten wollen.“ Dass es beim FSV aktuell deutlich ruhiger und konstanter zugeht als in manch vergangenen Jahren, führt Floßmann vor allem auf die Mannschaft selbst zurück: „Es sind zwei Bausteine für den Erfolg verantwortlich. Die Mannschaft schießt die Tore auf dem Platz, insofern bin ich an dem Erfolg nur indirekt beteiligt. Die Jungs legen jedes Training eine enorme Intensität an den Tag und versuchen ständig ihr Entwicklungspotenzial auszuschöpfen. Meinen Anteil sehe ich darin, die Spieler menschlich zu begleiten und zu bestärken. Intensität, Glaube und Weiterentwicklung zu fördern und über neue Trainingsinhalte den Input voranzutreiben.“

Ausgangslage klar verteilt

Mit dem TSV Motor Gispersleben wartet nun allerdings ein Gegner, der im Tabellenkeller um jeden Zähler kämpft. Nur zwei Punkte trennen den TSV derzeit von der Abstiegszone – entsprechend groß wird die Motivation der Gastgeber sein, im Heimspiel zu punkten. Gerade solche Gegner gelten in dieser Saisonphase als besonders unangenehm.

Das Hinspiel konnte Sömmerda für sich entscheiden und will nun auch im Rückspiel nachlegen. Dafür wird es jedoch eine konzentrierte Leistung brauchen, denn Gispersleben dürfte mit viel Leidenschaft und Einsatz auftreten. Sömmerda kann befreit aufspielen, hat aber weiterhin die Chance, sich tabellarisch noch zu verbessern. Gispersleben steht dagegen unter Druck. Für den FSV gilt es deshalb, von Beginn an präsent zu sein und die eigene spielerische Qualität auf den Platz zu bringen. Gelingt das, ist auch auswärts der nächste Dreier möglich und vielleicht klopft man dann sogar nochmal an den Podiumsplätzen an.