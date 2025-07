4:5-Niederlage nach 4:1-Führung: Neudrossenfeld um Jonas Larkow muss schnell wieder aufstehen. – Foto: Wolfgang Zink

Ruhiger Saisonstart? Nein! Gleich die nächste »Monsteraufgabe« 2. Spieltag in der Bayernliga Nord: Neudrossenfeld nach dem Erlangen-Schock +++ Gebenbach startet in die Saison +++ Nächstes Derby für Stadeln und Kornburg +++

Dieser 1. Spieltag macht Lust auf mehr. Und man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenstern, wenn man davon ausgeht, dass dem ersten Streich gleich der zweite folgt. Denn auch an seinem zweiten Wochenende verspricht die Bayernliga Nord bereits im Vorfeld wieder einige Schlagzeilen. U.a. startet Gebenbach, das sich vor wenigen Wochen erst in der Relegation retten konnte, in die Saison. Interessant wird auch sein, ob die vor ein paar Tagen siegreichen Teams ihre gute Frühform bestätigen - und ob die Verlierer den berühmt-berüchtigten Bock umstoßen können.

Zuvorderst ist in diesem Zusammenhang der TSV Neudrossenfeld zu nennen. Die Baumer-Truppe führte gegen Erlangen zur Pause mit 4:1, verlor aber dennoch mit 4:5, was zunächst für Sprachlosigkeit bei den Oberfranken sorgte. Nun wollen Kolb, Sauerstein & Co. jedoch eine Reaktion zeigen - auch wenn mit Weiden eine "Monsteraufgabe" (Sportlicher Leiter Daniel Stöcker) wartet. Zunächst keine Möglichkeit, die bittere Auftakt-Derby-Niederlage vergessen zu machen, hat Eltersdorf. Das ist aber, wie Quecken-Sprecher Timo Engelhardt informiert, nicht weiter schlimm. Denn: "Wir haben in dieser spielfreien Woche mit der U19 der SpVgg Greuther Fürth einen ambitionierten Testspielgegner, um den Rhythmus beizubehalten. Da wollen wir natürlich eine gute Performance auf den Platz bringen, denn dass wir es können, sieht man jedes Mal im Training."

Freitag

Morgen, 18:30 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 18:30 live PUSH

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Der erste Spieltag hat die Erkenntnis gebracht, dass wir noch zu viele individuelle Fehler machen. Wir haben zwei Standards einfach schlecht verteidigt. Allerdings hatten wir auch die Möglichkeiten, mindestens zwei Tore zu machen. Wir hätten gegen die Fortuna einen Punkt holen können, wenn nicht sogar müssen. Gegen Ingolstadt wollen wir nun drei Zähler einfahren. Wir sind überzeugt, dass in der Bayernliga kein Gegner übermächtig sein wird - im Gegenteil." Personal: Leon Gümpelein ist fraglich, Lukas Rupp wird höchstwahrscheinlich ausfallen und Elias Meyer ist wieder ins Training eingestiegen. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Nach dem 1. Spieltag wissen wir, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Die blutjunge Truppe braucht noch viel Zeit, um sich an Männerfußball und die Bayernliga zu gewöhnen. Fußballerische Qualität ist vorhanden, aber wir agieren noch zu naiv. Keine Vorwurf an die Jungs, die von der U19 gekommen sind - und auch dort teilweise nur Landesliga gespielt haben. In Neumarkt wollen wir auf keinen Fall verlieren. Es gilt, den nächsten Schritt zu machen - auch wenn eine schwere Prüfung auf uns wartet." Personal: Jason Osei Tutu und Gedeon Ambrosio sind krank. Massimo Agostinelli laboriert weiterhin an einem Muskelfaserriss - genauso wie Flo Pollak. Micah Ham ist am Sprunggelenk verletzt. Muhammes Atak arbeitet sich nach einen Sehnenriss nach und nach zurück, Damian Coric ist mit einem ähnlichen Leiden noch länger außen vor. Tom Ackermann hat sich das Kreuzband gerissen. Mussa Tasmin feilt an seinem Comeback. Es wird wohl wieder mit Spielern aus der U19 aufgefüllt werden.

Nach der geglückten Relegations-Rettung startet Gebenbach in die Saison. – Foto: Dominik Adlhoch

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Es geht Schlag auf Schlag - inklusive Pokal das dritte Pflichtspiel binnen kürzester Zeit. So hätten wir das Ganze nicht erwartet, aber gut: Es ist einfach so. Die Jungs sind trotzdem bereit! Würzburg hat seine sehr, sehr gute Qualität und Unterschiedsspieler in seinen Reihen. Wir müssen vorbereitet sein - und sind es!" Personal: Zu den Dauerpatienten Florian Markert und Oliver Harandt kommen Emil Rizai und Uli Spies hinzu. Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Natürlich wären wir gerne mit einem Sieg gestartet, was wir aufgrund des Chancenplus auch verdient gehabt hätten. Fußball ist allerdings Ergebnissport, weshalb wir am Ende mit dem 1:1 leben müssen. Die Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind, hat uns jedoch sehr gefallen, weswegen wir den Auftakt trotzdem als gelungen bezeichnen können. In Erlangen erwartet uns nun eine Mannschaft, die über eine Reihe an gut ausgebildeten Fußballern verfügt und zudem taktisch sehr variabel agieren kann. Mit dem Comeback gegen Neudrossenfeld im Rücken werden sie sicher sehr motiviert und aggressiv zu Werke gehen, worauf wir vorbereitet sein müssen!" Personal: Moritz Lotzen wird es nicht rechtzeitig in den Kader zurückschaffen. Hendrik Hansen ist angeschlagen.

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Neudrossenfeld hat uns vergangene Saison zweimal geschlagen, daher sind wir mehr als gewarnt. Ich möchte nicht von einem Angstgegner sprechen, aber sie haben Qualitäten in ihrer Mannschaft, die uns nicht liegen. Wir haben jedoch auch daraus gelernt, werden uns darauf einstellen und versuchen, unser eigenes Spiel mit dem Ball zu forcieren." Personal: Die Lage ist unverändert - der Kader wird mit Mitgliedern der U19 und U23 aufgefüllt, um mehr Möglichkeiten zu haben. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach der bitteren Niederlage gegen Erlangen wartet in Weiden nun eine echte Prüfung. Nicht nur sportlich, sondern vor allem mental ist das eine Monsteraufgabe. Unsere Lehren aus dem vergangenen Spiel haben wir gezogen, der Blick geht nun nach vorne. Wir müssen das Herz auf dem Platz lassen und die Situation sowie das Spiel annehmen." Personal: Fehlen werden Patrick Weimar, Lukas Schelenz (Aufbautraining), Felix Landgraf (Zerrung), Kilian Schwabe (Handbruch), Jan-Herbert Linz (Kniebeschwerden) und Florian Förster (Bänderriss).

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Das 1:1 gegen Kornburg war für uns natürlich ein super Auftakt, wir haben eine gute Leistung gezeigt und sind deshalb absolut zufrieden! Ein toller schöner erster Moment in der Bayernliga, mit dem ersten Punkt belohnt zu werden. Und nun gleich das nächste Highlight - das Duell der Aufsteiger. Wir haben uns über Coburg informiert und sind hoffentlich gut vorbereitet. Personal: Nach dem ersten Spieltag hat es den ein oder anderen angeschlagenen Spieler gegeben, von denen aber keiner ausfallen wird. Sorgenkinder sind nur die langzeitverletzten Christoph Schulz und Maximilian Merk. Lars Müller (Trainer, Coburg): "Der 1. Spieltag war für uns gleich ein dicker Brocken. Wir haben die ersten 15 Minuten gut begonnen. Danach haben wir den Faden etwas verloren. In der zweiten Halbzeit machen wir dann zu einfache Fehler und diese werden natürlich in dieser Liga knallhart bestraft. Nach der Gelb-roten Karte war es dann natürlich schwierig. Aber die Mannschaft hat trotzdem Moral bewiesen und den Anschlusstreffer erzielt. Das Spiel in Großschwarzenlohe wird natürlich ein anderes werden. Es treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Für uns ist der Gegner eine Unbekannte. Wir wollen aber natürlich auswärts was Zählbares mitnehmen." Personal: Rene Knie weilt im Urlaub, Ricardo König und Leonard Späth sind verletzt sowie Adrian Guhling und Sven Wieczorek angeschlagen. Samstag

Sa., 26.07.2025, 13:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln TSV Kornburg TSV Kornburg 13:00 PUSH

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Eltersdorf ist und bleibt eine Top-Mannschaft. Die Jungs haben dran geglaubt, und sich belohnt. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben uns nun ein, zwei Tage gefreut, werden aber nicht durchdrehen. Das nächste Spiel steht nämlich bereits vor der Türe. Und da müssen wir wieder auf 100 Prozent kommen. Denn wir wollen immer wieder Punkte sammeln. Es wird schwer gegen Kornburg, aber keiner braucht ein Spiel vorher abgeben." Personal: Alle Mann sind fit. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Das erste Spiel lief erwartungsgemäß mit wenig Spielfluss und viel Kampf. Leider haben wir mit dem späten Gegentor einen Auftaktsieg noch aus der Hand geben müssen. Das wirft uns nicht um! Es geht mit Stadeln gegen den nächsten Aufsteiger, der wieder nichts zu verlieren hat und nach dem Sieg in Eltersdorf befreit aufspielen kann. Wieder werden sicherlich ordentlich Zuschauer das nächste Derby befeuern, so dass es wieder ein heißes Match wird. Wir wollen dennoch den Dreier holen." Personal: Alle Mann sind an Bord.

Hof-Trainer Henrik Schödel muss weiter auf seinen suspendierten Kapitän Nico Schmidt verzichten. – Foto: Mario Wiedel

Sa., 26.07.2025, 13:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II DJK Gebenbach Gebenbach 13:00 live PUSH

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unser Ziel ist es, in unserem ersten Heimspiel der Saison mit hoher Intensität, Spielfreude und Zielstrebigkeit zu agieren." Personal: Rekonvaleszent: Titus Knoche (krank), Marvellous Ugwuanena (Muskelverletzung) und Johannes Rehwald (Bänderverletzung) Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Nachdem wir am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, steht für uns das erste Spiel nach der Relegation und Vorbereitung an. Es wird eine schwierige Aufgabe, in Regensburg auf dem großen Platz zu bestehen. Der Jahn hat eine sehr gute Mannschaft, weshalb wir das Ganze mit entsprechend Respekt angehen - aber auch mutig. Es wird extrem schwer - aber: Wir wollen etwas mitnehmen!" Personal: Es gibt einige kleinere Wehwehchen und somit Fragezeichen. Wer spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Sa., 26.07.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 14:00 live PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Die Mannschaft findet sich, die Zielsetzungen in den Abläufen werden immer klarer umgesetzt. Wir haben eine herausragende Stimmung im Team, in dem jedem für und mit dem anderen kämpft. Wir spielen Zuhause, wollen erfolgreich sein und die Punkte in Bamberg lassen. Auch wenn sich Regensburg in den vergangenen Monaten und Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat und die Ergebnisse zeigen, dass es eine Top-Mannschaft der Liga ist." Personal: Der Einsatz von Luca Ljevsic ist fraglich. Simon Kollmer ist noch verletzt. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Drei Tore zu machen geht aber auf alle Fälle in die richtige Richtung. Bamberg als Absteiger ist natürlich einer der Favoriten dieses Jahr. Wir müssen einen richtig guten Tag erwischen und selbstbewusst nach dem ersten Sieg auftreten." Personal: Jason Sarajlic, Mario Baldauf und Martin Sautner müssen zuschauen.

Sa., 26.07.2025, 17:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof ASV Cham ASV Cham 17:00 live PUSH