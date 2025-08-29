Ruhende Bälle: KFC Uerdingen besiegt Biemenhorst 6:1

Pünktlich zum Anpfiff öffnete der Himmel seine Schleusen und es fing kräftig an zu regnen. Das erschwerte beiden Teams gleichermaßen die Anfangsphase. Nach zehn Minuten ohne jegliche Torannäherung aus dem Spiel musste eine Standardsituation herhalten. Von rechts brachte Publikumsliebling Alexander Lipinski den Ball in die Mitte und Verteidiger Anthony Oscasindas, der an diesem Donnerstag Geburtstag feierte, beschenkte sich und den KFC mit der Führung per Kopf (12.). Von da an wurde es bei jeder Ecke laut, so auch drei Minuten später, als der Ball erneut im Netz zappelte. Doch ein Stochern nach dem Eckball war abgepfiffen worden. Quasi in den erstickenden Torjubel hinein war der Ball schon wieder im Tor, dieses Mal aber auf der anderen Seite. Auch Biemenhorst war durch Dardan Pepa nach einer Ecke erfolgreich (17.). In Richtung der Jubeltraube vor den KFC-Ultras flog der ein oder andere Bierbecher.

Auch in der Folgezeit ging aus dem Spiel wenig, Etienne-Noel Reck wurde im Strafraum gelegt, den anschließenden Strafstoß verwandelte, wie schon in Sonsbeck, Alexander Lipinski (27.). Augenblicke später brandete erneut Applaus in der Grotenburg auf, als Luca Ridder mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Er hatte einen Becher, der neben ihm gelandet war, weiter ins Spielfeld geworfen. Ähnlich laut wurde es bis zur Halbzeit noch drei Mal, zwei Mal davon, wie könnte es anders sein, nach einer Standardsituation. Noah Tomson traf zunächst zwei Mal per Kopf nach Ecken von Lipinski und mit dem Pausenpfiff nach schöner Kombination mit Reck – Hattrick.

Mit einem 5:1 im Rücken spielte der KFC weiter munter nach vorne, erhöhte früh durch Lipinski (52.). Durch die Überzahl boten sich immer wieder Räume, die auch zu weiteren Torchancen führten. Weitere Treffer wollten allerdings nicht fallen. Neben den Spielern auf dem Platz zeigten auch die 1934 Fans auf der Tribüne, was sie drauf haben. Von Biemenhorst kam in Unterzahl nichts mehr nach vorne. Malcom Scheibner und Derick Gyamfi kamen zu ihren ersten Oberliga-Minuten für den KFC.