»Ruhe vor dem Sturm« - Sorgen um Stingl, Saison-Aus für Talent Wagner

Wie denn die Stimmung sei kurz vor dem, zugegeben überspitzt ausgedrückt, Schicksalsspiel gegen Türkgücü München, meint Trainer Dominik Schwarz
mit einem Lächeln: "Es ist die Ruhe vor dem Sturm."
Eine Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt wird freilich noch nicht fallen, aber der 43-Jährige betont: "Keine Frage, das ist ein extrem wichtiges und wegweisendes Spiel für uns."
Ein Auftakt mit großer Bedeutung, und die Erwartungshaltung im Umfeld wird schon auch die sein: Wenn nicht gegen einen komplett umgekrempelten Tabellenletzten, gegen wen denn dann?
Dem Druck wollen die Gastgeber standhalten. Schwarz versichert, dass die Stimmung nach vier Testspielsiegen in Folge sehr gut sei. "Man sagt zwar immer, die Ergebnisse in Testspielen sind zweitrangig. Aber durch die guten Resultate spürst du einfach eine ganz andere Energie. Das wollen wir jetzt auch im Wettkampf umsetzen. Die Marschroute ist ganz klar: Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen."
Bezüglich der Aufstellung kann Schwarz auch schon verraten: Kapitän und Keeper Christoph Obermüller
muss wegen Rückenproblemen passen. Beim Sturm hoffen sie, dass der Schlussmann nächste Woche wieder ins Lauftraining einsteigen kann. Ihn wird Stefan Schulz
zwischen den Pfosten ersetzen. Sorgen bereitet Johannes Stingl
. Der erfahrene Mittelfeldmann kann wegen anhaltender Knieprobleme weiterhin nicht trainieren. Wann der 29-Jährige wieder zur Verfügung stehen wird, ist derzeit völlig offen. In dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird Offensivtalent Joris Wagner
. Der 18-Jährige muss sich einer Meniskus-Operation unterziehen und wird erst wieder zur kommenden Saison im Sommer angreifen können. Zudem fehlen weiterhin Moritz Gerhartinger
(langzeitverletzt) und Anton Hobelsberger
(Aufbautraining).
Bei Türkgücü München herrschte fast schon traditionell in der Transferperiode ein reges Kommen und Gehen. Gleich elf Akteure haben den Verein verlassen, neun Neue überwiegend aus unteren Klassen sind dazugekommen. Die Vorbereitung war demzufolge ein Rennen gegen die Zeit mit dem Ziel, so schnell wie möglich eine Einheit auf dem Platz zu formen. Weiß Gott keine leichte Aufgabe! Trainerfuchs Rainer Elfinger
(59), der unter anderem schon den SV Heimstetten in der Regionalliga coachte, stellt sich der Herausforderung und sagt vor der Partie im Unteren Bayerischen Wald: "Wir fühlen uns bereit für dieses Sechs-Punkte-Spiel. In den Testspielen waren wir, bis auf die Partie gegen Pipinsried, gut unterwegs. Wichtig für meine junge, unerfahrene Mannschaft wird sein, dass wir den Hauzenbergern keine dummen Fehler anbieten. Spielerisch, und davon bin ich überzeugt, werden wir mit Sicherheit mithalten können."