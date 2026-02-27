»Ruhe vor dem Sturm« - Sorgen um Stingl, Saison-Aus für Talent Wagner

Wird am Samstag Stammkeeper Christoph Obermüller vertreten und soll seinen Kasten sauberhalten: Stefan Schulz. – Foto: Robert Geisler

Nachdem vergangenen Woche die Partie beim FC Pipinsried noch witterungsbedingt abgesagt werden musste, startet der FC Sturm Hauzenberg an diesem Samstag in die Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd. Und was ist das gleich für eine wichtige Partie für die Staffelberger, denn mehr Abstiegskampf geht nicht, wenn der Tabellenvorletzte den Letzten empfängt. Oder: Hauzenberg gegen Türkgücü München. Die Partie wird sicher ausgetragen, denn die Begegnung findet am Kunstrasenplatz statt. Zudem soll`s frühlingshaft werden am Samstag in Hauzenberg mit Sonnenschein und Temperaturen um 15 Grad. Anpfiff ist um 14 Uhr.