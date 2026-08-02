»Ruhe in Frieden, Capitano«: Tiefe Trauer um Angelo Walthier (36) Große Anteilnahme in der Region von btfm · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser

Feierte noch vor wenigen Monaten die Kreisliga-Meisterschat mit dem TSV Johannis 1883: Angelo Walthier. – Foto: Sportfoto Zink/J. Zenner

Die Fußballwelt in Mittelfranken trauert um Angelo Walthier: Der 36-Jährige verstarb nach kurzer schwerer Krankheit und hinterlässt eine große Lücke.

„Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir vom Tod unseres Trainers der Herrenmannschaft erfahren. Erst zu Beginn dieser Saison durften wir ihn in unserem Verein willkommen heißen. Umso schwerer trifft uns die Nachricht, dass er nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh von uns gegangen ist“, schreibt der SV Leerstetten. Beim Kreisklassisten sollte Walthier zur neuen Saison als Spielertrainer starten. „Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Wir werden ihn als engagierten Trainer und geschätzten Menschen in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.“ In den letzten Jahren hinterließ Walthier besonders beim TSV 1883 Johannis Nürnberg seine Spuren: Bei den Nordstadtkickern feierte er nicht nur die Meisterschaft in der Kreisliga, sondern führte die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld.

„Es gibt Momente, in denen Worte einfach nicht ausreichen. Mit tiefster Trauer nehmen wir Abschied von unserem Freund, Mitspieler und Weggefährten Angelo Walthier“, teilt der Verein in einem ausführlichen Beitrag mit. „Du warst so viel mehr als nur ein Spieler des TSV Johannis 83. Du warst ein Mensch, der mit seinem Lächeln, seiner Hilfsbereitschaft und seiner Leidenschaft für den Fußball jeden berührt hat. Mit dir haben wir unvergessliche Momente erlebt – auf dem Platz und weit darüber hinaus. Es ist schwer zu begreifen, dass wir dich nicht mehr in unserer Mitte haben. Du hinterlässt eine Lücke, die niemand schließen kann. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten deiner Familie und allen, die dich liebten. Danke für jede gemeinsame Erinnerung, jedes Lachen und jeden Moment. Du wirst immer ein Teil unserer Mannschaft und unserer Herzen bleiben. Ruhe in Frieden, Capitano! Wir werden dich niemals vergessen.“ Vor seiner Zeit beim TSV Johannis spielte Walthier für den SV 1873 Nürnberg-Süd, den BSC Erlangen, den TSV Neustadt/Aisch, den TSV Kornburg, in Gutenstetten und in Adelsdorf, bevor er sich beim FSV Stadeln einen Namen machte. In einem emotionalen Statement verabschiedete sich der FSV vom einstigen Weggefährten: „Du hast bei allen Mannschaften, in denen du gespielt hast, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sportlich klar, aber vor allem menschlich warst du etwas ganz Besonderes. Alle haben sich zum Beispiel in Stadeln gefreut, wenn du den Sportplatz betreten hast. Die große Anteilnahme im Amateurfußball zeigt übrigens, dass du einiges richtig gemacht hast“, so der FSV über die Vereinskanäle.





„Wir werden die unzähligen schönen Momente für immer in Erinnerung behalten! Danke für jedes Lachen und jeden Augenblick. Von Stadeln über Flachau bis hin zu Mallorca könnten wir Bücher darüber schreiben. In solchen Momenten wird einem einfach bewusst, wie klein die eigenen Probleme manchmal wirklich sind. Achtet auf euch, auf eure Freunde und Familien! Geht früher von der Arbeit, damit ihr eure Kinder noch einmal vor dem Schlafengehen seht – all das ist so viel wert. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind selbstverständlich bei dem engsten Kreis von Angelo. Ruhe in Frieden und jetzt musst du keine unliebsamen Vorbereitungsläufe mehr machen.“