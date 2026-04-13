"Ruhe bewahrt" - Nordhorn gewinnt in Schüttorf und ist Tabellenführer

– Foto: Gerry Grave

Im Derby setzte sich Vorwärts Nordhorn verdient mit 2:0 beim FC Schüttorf 09 durch. Da die Konkurrenz patzte, sicherte Nordhorn sich so die Tabellenführung und bleibt auch im elften Spiel in Serie ohne Niederlage..

Von Beginn an zeigte sich die Mannschaft von Trainer Viktor Maier hellwach: „Wir wussten dass wir von der ersten Sekunde an, eine Derby-Mentalität an Tag legen mussten und meine Jungs haben es so angenommen.“

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und gingen folgerichtig in Führung. Kamaljit Singh traf bereits in der 11. Minute zum 0:1. Während Nordhorn das Spiel bestimmte, fand Schüttorf kaum Zugriff. Co-Trainer Dennis Große Vennekate analysierte: „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die frühe Führung absolut verdient.“ Nordhorn hätte bereits vor der Pause höher führen können. „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und hätten mit einem 2-3:0 in die Halbzeit gehen müssen“, so Maier. Schüttorf hingegen tat sich schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Große Vennekate stellte fest: „Wir haben uns über 90 Minuten keine richtigen Torchancen erspielt.“