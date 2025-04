Ruhdorfer und Schurr beenden Trainertätigkeit bei TSV Hechendorf

Tom Ruhdorfer und Holger Schurr beenden nach 22 Jahren die Trainertätigkeit in Hechendorf. Die Erfolgstrainer führten den Verein in die Kreisklasse.

Vom Typ her sind sie recht unterschiedlich, doch die beiden haben sich hervorragend ergänzt: Unter der Leitung der Trainer Holger Schurr und Tom Ruhdorfer sind die Fußballer des TSV Hechendorf im Frühsommer vor einem Jahr erstmals in der Vereinshistorie bis in die Kreisklasse marschiert. Zum Saisonende heuer aber ist für beide am Pilsensee Schluss (wir berichteten). „Nach 22 Jahren im Verein ist es auch mal Zeit aufzuhören“, erklärt Ruhdorfer im Merkur-Gespräch.

Er kennt viele Spieler seit ihrer frühesten Kindheit. „Es fällt mir auch nicht leicht – gerade in der derzeitigen sportlichen Situation“, gesteht Ruhdorfer. Der Aufsteiger steckt nach zwei bitteren Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten SG Lechsee (0:1) und TSV Finning (0:2) wieder mittendrin im Abstiegskampf der Kreisklasse 4. Nur einen Punkt haben die Hechendorfer noch Vorsprung auf die Relegationsplätze – Konkurrent Lechsee hat aber noch ein Spiel mehr in der Hinterhand.