Rütner stoppen Talfahrt 2. Liga, Gruppe 2: Rüti - Zürich City

Harbin Osmani war es, der in der 28. Minute den Ball im Tor von Zürich-City unterbrachte. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Rüti einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 47. Minute verwandelte Taulant Syla einen Penalty zum 2:0 für die Heimmannschaft. Der Unparteiische tadelte Flavio Milano vom FC Rüti 1 und warf ihn mit Rot vom Platz (54.). Für das 3:0 der Rütner sorgte Cedric Belotti, der in Minute 65 zur Stelle war. Der Zürich City SC 1 verkürzte den Rückstand in der 68. Minute durch einen Penalty von Klysman Lucas Lopes Silva auf 1:3. Für das zweite Tor der Stadtzürcher war Lavdrim Ebipi verantwortlich, der in der 72. Minute das 2:3 besorgte. Rüti stellte den Stadtzürchern ein Bein: Die Gäste musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 2:3 geschlagen geben.