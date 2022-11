Rüti demütigt Leader Schaffhausen II, Bassersdorf gewinnt Kellerduell 2. Liga, Gruppe 2: 13. Runde

In der Zweitliga-Gruppe 2 ist der FC Rüti zum Ende der Vorrunde nochmals mächtig in Torlaune. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen ausserdem Dübendorf, Herrliberg und Bassersdorf.

Verrückt: Schaffhausen überwintert trotz Kanterniederlage als Leader

Was für eine Bruchlandung: Die Schaffhauser Reserven mussten sich zum Ende der Vorrunde dem FC Rüti 3:7 geschlagen geben. Und dennoch bleiben die Munotstädter an der Spitze der Gruppe 2.

Von seiner Sahnenseite zeigte sich bei den Spektakel-Oberländern insbesondere Edison Syla, der gleich vier Tore zum Erfolg beisteuerte. Keiner in den beiden Zweitliga-Gruppen hat so viele Treffer wie der jüngere Syla-Bruder (18!). Zusammen trugen die Beiden 31 der 48 Rütner Tore bei.

Der FCS verlor bei der Kanterniederlage allerdings schon früh den erstmals eingesetzten A-Juniorengoalie Nico Leccadito nach einer Rote Karte. "Ich bin der Erste, der unsere Leistung kritisiert, wenn sie schlecht ist. Aber unter den Umständen in Rüti war es schwer", sagte Trainer Antonio Do Santos hinter in den "Schaffhauser Nachrichten".

Dagegen fühlt man sich beim FC Rüti nach dem Schlussspurt mit drei Siegen wieder auf Kurs. "Mit uns ist definitiv wieder zu rechnen", betonte Assistenztrainer Lars Grimm, der zuletzt wieder einige Einsätze hatte im "Zürcher Oberländer".

Gewonnen: Veltheim bestes Team aus Raum Winterthur

Hinter dem FCS 2 überwintert der SC Veltheim als bestes Team aus dem Raum Winterthur. Dies dank dem 2:0-Erfolg über Phönix Seen im Stadtderby.

Dafür brauchte der SCV allerdings viel Geduld, ehe Aron Santos in der 79. Minute traf. Den Deckel zu machte dann Ex-Profi Ramon Cecchini, der in der Nachspielzeit das 2:0 erzielte.

"Veltheim hat es verdient. Wenn man vorne so harmlos ist wie wir, ist es schwierig, so einen Match zu gewinnen", bilanzierte Phönix-Coach Manuel Trashorras im "Landbote".

Ein Grund für die positive Entwicklung bei Veltheim ist die derzeitige Kadertiefe im Team. Dies zeigte sich auch gegen Phönix, wo die Einwechselspieler mitentscheidenden Anteil am positiven Spielausgang hatten. "In den letzten Wochen aber hat man auch im Training gemerkt: Es wird besser, es wird klarer, es wird frischer, es ist mehr Qualität da", freute sich deshalb Trainer Richard Oswald.

Tatsächlich verlor der SCV nur eine der letzten zehn Partien. Dazu passt auch der Einzug in die Cup-Viertelfinals.

Gebremst: Das Ende von Seuzachs Serie

Veltheim ist aber auch das beste Winterthurer Team, weil das zuletzt formstarke Seuzach zum Ende der Vorrunde noch über Herrliberg stolperte und 0:2 verlor.

Morris Gaube mit einem sehenswerten Distanzschuss und Ian Lustgarten per Kopf waren in der ersten Hälfte für den Seeklub erfolgreich. Der Aufsteiger überwintert nach zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen nun sogar über dem Abstiegsstrich.

Getroffen: Gossaus Riley Christen mit Triplette

Das unterlegene Seuzach bleibt derweil zumindest auf Platz 3. Der FCS musste allerdings Gossau und Dübendorf aufrücken lassen.

Die zuletzt etwas schwächelnden Oberländer erfüllten gegen Schlusslicht Beringen die Pflicht, wobei sich Riley Christen beim 4:1-Heimsieg gleich als dreifacher Skorer feiern lassen konnte.

Beim FCG ist Trainer Andreas Häsler mit der Ausbeute insgesamt zufrieden. "Das ist genau die Punktzahl, die wir uns intern vorgenommen haben. Wir müssen es hinkriegen, dass wir jede Partie wie einen Final angehen, dann ist vieles möglich."