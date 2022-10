Rüti beendet Talfahrt, Aufatmen in Herrliberg 2. Liga, Gruppe 2: 11. Runde

Ungefährdet: Seuzach lässt in Bassersdorf nichts anbrennen Das formstärkste Team der Gruppe 2 ist derzeit der FC Seuzach. Der Interregio-Absteiger liess sich auch in Bassersdorf nicht stoppen und siegte komfortabel 3:0.

Nun gelang nach sieben Spielen ohne einen Dreier ausgerechnet gegen den ambionierten Aufsteiger aus Zürich-Nord der Befreiungsschlag. Die Basis zum Sieg legte der FCR durch eine 3:0-Führung bis zur 65. Minute. In der verbleibenden Zeit wurde es dann aber nochmals hektisch. Das Team von Trainer Ursal Yasar brachte den Sieg über die Distanz.

Erleichtert: Rüti beendet Dauertief Noch etwas überraschender war der 3:2-Erfolg des FC Rüti gegen Zürich City. Die zunächst stark in die Saison gestarteten Oberländer waren zuletzt so quasi im Dauertief.

Getrennt: Wiesendangen stoppt Dübendorfs Positivserie Der FCD musste sich aber mit einem 2:2 gegen Wiesendangen begnügen. Der Höhenflug (zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Siege in Folge!) der Glattaler wurde damit etwas gebremst. Es war allerdings eine gerechte Punkteteilung. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte Vorteile hatten und 2:1 führten, bestimmten die Wiesendanger nach der Pause das Geschehen. Der Ausgleich durch Samuel Misteli war entsprechend der verdiente Lohn.

Abgelöst: Ineffizientes Gossau geht leer aus Möglich wurde dies, weil andere Teams aus dem Spitzenfeld wiederholt patzten. So eben dieser FC Gossau, der Phönix Seen 1:2 unterlag. Den 0:1-Rückstand nach rund einer halben Stunde hatte Jonas Müller noch korrigieren können (51.). Auf das 1:2 hatten die laut "züriost.ch" insgesamt zu wenig effizienten Oberländer aber keine Antwort mehr bereit.

17 Punkte resultierten damit aus den letzten sieben Partien. In Bassersdorf liess sich Seuzach auch nicht von einem verschossenen Penalty beirren (34.). Im Gegenteil: Nur zwei Minuten später holte Marc Vögeli das Versäumte nach. Und Elfmeter-Fehlschütze Gabriel Auer konnte sich in der zweiten Hälfte doch noch zweimal als Skorer auszeichnen, sodass Seuzachs Coach Gian Luca Appassito im "Landbote" zufrieden bilanzieren durfte: "Die Spieler haben gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben."

Getroffen: Wyss lässt Herrliberg wieder jubeln

Schwierige Wochen hat der FC Herrliberg hinter sich. Dem keck in die höhere Liga gestarteten Aufsteiger fehlte zuletzt des öftern die Durchschlagskraft. Die letzten Erfolgserlebnisse gab es Mitte September.

Umso wichtiger, dass der Seeklub bei seiner Rückkehr auf den heimischen Langacker (der Kunstrasen war saniert worden) einen 1:0-Erfolg im Kellerduell gegen Beringen feiern konnte. Das einzige und siegbringende Tor war Cédric Wyss gelungen (40.).

Bleibt noch der SC Veltheim, der sich ebenso nach einem etwas holprigen Start im oberen Drittel festgesetzt hat.

Souverän: Veltheim lässt Greifensee keine Chance

Dazu passt der klare 3:0-Sieg in Greifensee. Weitaus agiler und präziser als der Gegner traten die Winterthurer auf, und führten folglich schon zur Pause 2:0. Der FCG fand auch in der Folge kein Rezept. Im Gegenteil: In der 85. Minute sorgte Jonas Duske noch für das 3:0.

