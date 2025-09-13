Rütenbrock siegt nach wildem Schlagabtausch

VfL Rütenbrock und der SV Grenzland Twist lieferten sich am Freitagabend ein denkwürdiges Duell, das die Zuschauer mit einem wahren Torfestival belohnte. Am Ende behielt der VfL knapp mit 5:4 die Oberhand, obwohl die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich aufkamen.

Frühe Führung, schnelle Antwort

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach 17 Minuten mit 0:1 in Front. Doch Rütenbrock ließ sich nicht lange bitten, nur sechs Minuten später glich Marcel Müller nach Vorarbeit von Julian Müller aus (23.). Bis zur Pause blieb es beim 1:1, auch weil Rütenbrock in der Offensive mehrfach an Keeper und Aluminium scheiterte.

Rütenbrock übernimmt das Kommando

Nach Wiederanpfiff übernahm der VfL die Kontrolle: Ein Eigentor von Hermes brachte Rütenbrock mit 2:1 in Führung (51.), ehe Niklas Fischer nach 67 Minuten auf 3:1 stellte. Doch Twist antwortete prompt, Nico Imming verkürzte per direkt verwandeltem Freistoß (69.).

Späte Tore im Minutentakt

Als Marek Heyne in der 84. Minute auf 4:2 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst flog Sofyan Dino bei Twist mit Rot vom Platz (90.), dann traf Imming in der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+4). Nur Sekunden später stellte Phil Schnettberg den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (90.+9). Doch Twist gab nicht auf – Dominik Rumpke erzielte in der 90.+11 noch das 5:4. Kurz darauf war Schluss.

Stimmen und Fazit

„Wieder einmal so ein verrücktes Spiel von unserer Mannschaft, diesmal leider ohne Happy End“, kommentierte Alfons Schwieters im Liveticker. Rütenbrock dagegen feierte drei wichtige Punkte in einem Match, das in Erinnerung bleiben dürfte.

Am Ende jubelte der VfL, während Grenzland Twist trotz großer Moral und später Treffer mit leeren Händen dastand.

