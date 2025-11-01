Rütenbrock gegen Haren, wem gehört die Stadt?

Wenn das Wetter morgen ein Einsehen hat, rollt um 14 Uhr endlich der Ball beim Derby zwischen dem VfL Rütenbrock und dem TuS Haren. Nachdem Vitali Malsam unter der Woche schon bereitwillig Rede und Antwort stand (➡️ hier geht’s zum Interview mit Vitali Malsam⬅️ ), ist es mir nun tatsächlich gelungen, auch Ragne da Paixao und Tim Held ein paar Antworten zu entlocken und das ganz ohne Folter oder Kiste Bier.

Ragne: Ich bin im Moment nicht gut zufrieden mit der laufenden Saison. Wir haben Punkte liegen gelassen die wir sicher hätten haben müssen. Trotzdem arbeiten wir weiter und versuchen uns weiter zu verbessern.

FuPa: Ragne, du bist jetzt im zweiten Jahr beim TuS Haren und hast die Mannschaft in der vergangenen Saison zurück in die Kreisliga Emsland geführt. Wie fällt dein bisheriges Fazit zur laufenden Saison aus? Immerhin stehen nach 13 Spielen 14 Punkte auf dem Konto, bei einem Torverhältnis von -15.

Ragne: Mit dem Ergebnis war ich zufrieden da wir gewonnen haben, aber wenn wir in einem Spiel 5 Tore schießen und 4 kassieren dann bist du als Trainer mit deiner Offensive zufrieden aber es stimmt was in der Abwehr nicht. Dann müssen wir uns natürlich defensiv verbessern. Nach dem Sieg sind wir in einer guten Stimmung und genau das nehmen wir mit ins Derby. Wir wissen das es nicht einfach für uns wird, aber wir sind gut vorbereitet.

FuPa: Die Generalprobe vor dem Derby ist mit dem Sieg gegen den SV Grenzland Twist gelungen. Wie zufrieden seid ihr mit der Leistung eurer Mannschaft und was nehmt ihr aus dem Spiel mit ins Derby?

Tim: Das Wichtigste, 3 Punkte! Wir haben diese Saison viele wirklich gute Spiele gemacht, in denen wir uns schlichtweg selbst geschlagen haben. Das Spiel gegen Twist war dabei spielerisch sicherlich eines der schwächsten Spiele, aber am Ende geht es im Fußball um Punkte und die haben wir geholt. Das haben wir den Jungs auch schon in der Halbzeit gesagt. Wir wollten keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern einfach Punkte holen und auch, wenn wir gerne alles fußballerisch lösen würden, geht es in solchen Momenten auch einfach mal darum, klare Entscheidungen zu treffen, zu kratzen und zu beißen und alles rein zu werfen. Das haben die Jungs geschafft und daran wollen wir anknüpfen. Fußball spielen können unsere Jungs alle, aber jeder der Fußball gespielt hat kennt das Gefühl, wenn es nicht läuft. Du tust und machst und kassierst dann hinten ein Gegentor, welches du bei Zeigler als „Kacktor des Monats“ einreichen könntest. Auf einmal ist der Fuß ein Bügeleisen und an den Schultern hängen gefühlt 10 Kilo. Wir hoffen, dass der Sieg den Jungs nun etwas Leichtigkeit zurückgegeben hat, und freuen uns auf ein Derby, in dem die oben genannten Tugenden eine Selbstverständlichkeit sein dürften.

FuPa: Das letzte Stadtderby gegen Rütenbrock liegt schon ein paar Jahre zurück - 2019 ging es deutlich mit 0:8 verloren. Einige Spieler wie Dennis Hagen, Marcel Conen, Sebastian Schepers, Nico Kiepe, André Hagen und Tim Held waren damals schon dabei. Wird dieses Ergebnis in der Kabine noch thematisiert oder spielt das heute keine Rolle mehr?

Ragne: Überhaupt nicht. Für uns liegt das in der Vergangenheit und ist gar kein Thema mehr. Wir machen uns keine Gedanken darüber was damals in dem Spiel passiert ist und sind zuversichtlich das es dieses Mal anders läuft.

Tim: Das letzte Pflichtspiel ist 6 Jahre her, seitdem ist viel passiert, Rütenbrock hat in dem Jahr eine überragende Saison gespielt und wir waren in Haren, so knallhart muss man es leider sagen, damals „am Boden“. Hätten wir damals die Saison zu Ende gespielt (Corona bedingt wurde die Saison ja abgebrochen) wären wir vermutlich in die 2. Kreisklasse abgestiegen. Umso schöner ist es doch zu sehen, wie wir als Verein die Kurve bekommen haben. Ich schaue da lieber auf die letzten Jahre in denen wir erst in die Kreisliga Mitte-Nord und dann in die Emslandliga aufgestiegen sind, statt in so alten Statistiken zu kramen.

Dank deiner Frage habe ich aber wirklich mal geschaut und unsere Bilanz gegen Rütenbrock ist wirklich bescheiden - das schöne im Fußball ist jedoch, wir haben schon Sonntag Zeit diese zu verbessern

FuPa: Worauf habt ihr in dieser Woche im Training besonderen Wert gelegt, damit das Derby diesmal erfolgreicher verläuft?

Ragne: Wir trainieren wie jede Woche intensiv und konzentriert. Vor so einem Derby sind die Jungs natürlich sehr motiviert dabei. Ich weiß das ich mich auf meine Mannschaft verlassen kann.

Tim: Wir trainieren diese Woche wie vor jedem anderem Spiel auch. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, um unsere Ziele zu erreichen und ich glaube, das Kribbeln kommt dann spätestens im Abschluss Spiel. Irgendwie, fielen uns Derbys in Haren immer schwer, egal ob gegen Emmeln, Wesuwe oder gegen Rütenbrock, ich glaube unsere Bilanz ist gegen keine dieser Vereine wirklich gut. Die gegnerischen Jungs sind immer besonders motiviert, wenn es gegen uns geht. Aber wir haben letzte Saison ja auch gegen Wesuwe gezeigt, dass wir Derbysiege können und damit dürfen die Jungs gerne weitermachen - dann schaue ich vielleicht auch mal wieder in die Statistiken

FuPa: Tim, welche Spieler fallen aktuell sicher aus und bei wem steht der Einsatz noch auf der Kippe?

Tim: Bis auf Lukas Hagen, der nach seiner Schulter OP hoffentlich pünktlich zur Rückrunde wieder fit sein wird und Dennis Dzanjija, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hat, können wir am Sonntag aus dem vollen schöpfen.

FuPa: Tim, wo siehst du die Stärken beim VfL Rütenbrock?

Tim: Der VFL ist eine Truppe, die sich in der Liga etabliert hat, auch wenn sie letztes Jahr für mich etwas überraschend, lange unten drinstanden, bringen sie viel von dem mit, was man in dieser Liga braucht, um zu bestehen. Sie sind giftig gegen den Ball und haben vorne eine enorme Qualität.

FuPa: Ragne, auf was können sich die Haren-Fans am Sonntag besonders freuen, auf dem Platz und vielleicht auch daneben?

Ragne: Die Fans werden eine sehr engagierte Mannschaft sehen mit Lust und Freude am Fußball. Wir hoffen natürlich das wir die drei Punkte mit nach Haren nehmen und den Fans einen schönen Sonntag Nachmittag schenken.

FuPa: Tim, wie wollt ihr in Rütenbrock auftreten?

Tim: Wir wollen dort anknüpfen, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Mit Kampf, Leidenschaft und gerne wieder etwas mehr Kontrolle im Ballbesitz. Gleichzeitig geht es darum Fehler zu minimieren. Wir haben dieses Jahr schon fast so viele Tore kassiert wie in der gesamten letzten Saison. Ich würde mich demnach freuen, wenn wir mal wieder zu 0 spielen würden. Im Notfall nehme ich aber auch wieder einen 4:5 Sieg.

FuPa: Zum Abschluss vielen Dank, Ragne und Tim, für das ehrliche Gespräch und viel Erfolg euch und dem TuS Haren im Derby gegen den VfL Rütenbrock! Tim, dir außerdem viel Spaß mit deinem Sohn in Bremen, hoffentlich bleibt beim Kreisauswahl-Turnier noch genug Akku für den FuPa-Liveticker!