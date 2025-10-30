Rütenbrock gegen Haren - wem gehört die Stadt

Doch um mich soll’s hier gar nicht gehen. Vielmehr freue ich mich, dass ich vor dem Anpfiff noch mit Vitali Malsam sprechen konnte, ein kleines Interview zum Einstimmen auf das Derby, das die Stimmung im Emsland besser einfängt als jede Aufstellung. Ein Gespräch zum Vorglühen, bevor der Ball rollt.

Der VfL Rütenbrock steckt mitten in seiner vierten Saison unter Trainer Vitali Malsam. Nach 13 Spielen steht das Team mit 16 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz der Kreisliga Emsland. Am kommenden Sonntag wartet nun das Derby gegen den TuS Haren, das erste Punktspiel-Duell der beiden Teams seit 2019. Vor der Partie haben wir mit Vitali über die aktuelle Lage, die Trainingsschwerpunkte nach der Niederlage in Herzlake und die Erwartungen an das Derby gesprochen.

Fupa: Vitali, du bist jetzt im vierten Jahr Trainer beim VfL Rütenbrock. Wie fällt dein Zwischenfazit zur aktuellen Saison aus?

Vitali: In meinem vierten Jahr beim VfL Rütenbrock kann ich mit aller Ruhe sagen, dass die neue und eingleisige Emslandliga qualitativ die stärkste Liga in den letzten drei Jahren ist, da werden mir einige Trainerkollegen, denke ich, Recht geben.

Wir wussten vor der Saison, dass wir Schwierigkeiten bekommen können, weil wir einen sehr kleinen Kader haben. Mit unserem Start in die Saison bin ich sehr zufrieden. Wir haben aus den ersten drei Spielen sieben Punkte geholt. Danach verlief es recht wechselhaft für uns, mal haben wir gewonnen, mal verloren, uns fehlt einfach die Konstanz. Damit sind wir nicht zufrieden, aber wir versuchen Woche für Woche es besser zu machen.

FuPa: Mit 16 Punkten steht ihr aktuell auf Platz 10. Was lief deiner Meinung nach bisher gut und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial?

Vitali: In erster Linie bin ich erstmal froh, 16 Punkte auf dem Konto zu haben und den Kontakt zum vordersten Mittelfeld nicht verloren zu haben. Wie ich schon erwähnt habe verlief unser Saisonstart gut, die Mannschaften war komplett bei jedem Training anwesend, wir hatten fast keine Ausfälle in der Vorbereitung und deswegen klappten viele Dinge, die wir im Training trainiert haben, auch im Spiel. Wobei wir immer noch einiges besser machen müssen, zum Beispiel unsere Chancenverwertung, wir benötigen einfach zu viele Chancen für ein Tor. Wir sind physisch und mental gut vorbereitet, machen im Spiel viele Wege und belohnen uns in einigen Spielen nicht. Das ist sehr ärgerlich. Das müssen wir einfach besser trainieren und unseren Fokus auf die Abschlüsse legen.

FuPa: Die Generalprobe vor dem Derby ging in Herzlake knapp mit 0:1 verloren. Woran musst du in dieser Woche im Training besonders arbeiten?

Vital: Genau das hat uns auch im letzten Auswärtsspiel beim VfL Herzlake gefehlt, viele gute Top-Chancen und am Ende bekommen wir ein Gegentor, das vermeidbar war. Am Ende fehlt dann vielleicht auch das Glück, aber auf dem Niveau und in der Liga muss man das Glück auch mal erzwingen.

FuPa: Am Sonntag steht das Derby gegen den TuS Haren an, das erste Punktspiel-Derby seit November 2019. Wie groß ist die Vorfreude bei dir und der Mannschaft?

Vitali: Die Vorfreude ist riesig, bei der Mannschaft genauso wie bei den Fans. So ein Derby hat man lange nicht mehr erlebt und wir fiebern alle dem Spiel entgegen. Jeder brennt darauf, dabei zu sein.

FuPa: Kannst du uns schon sagen, auf welche Spieler du am Wochenende verzichten musst und bei wem der Einsatz noch fraglich ist?

Vitali: Die Mannschaft ist fast komplett, es werden nur zwei Spieler fehlen, aber für so ein Spiel brennt jeder, um in der ersten Elf zu stehen.

Fupa: Der TuS Haren hat am letzten Spieltag den SV Grenzland Twist geschlagen und steht mit 14 Punkten knapp hinter euch. Was erwartest du von diesem Gegner?

Vitali: Ich konnte den TuS Haren schon ein paar Mal beobachten. Sie haben offensiv enorme Qualität, das ist eine der stärksten Angriffsreihen der Liga. Besonders mit Mirko Husmann haben sie vorn eine echte Waffe. Wir müssen unsere Fehler in der Defensive und im Spiel gegen den Ball minimieren. Es wird wichtig sein, nicht nur einzelne Spieler, sondern die gesamte Offensive des Gegners in den Griff zu bekommen. Ich erwarte ein offenes Spiel ohne großes Abtasten. Haren wird offensiv auftreten, und wir müssen dagegenhalten.

FuPa: Was können die Rütenbrocker Fans am Sonntag von eurer Mannschaft erwarten?

Vitali: Unsere Fans werden eine mutige, kämpferische und absolut willensstarke Rütenbrocker Mannschaft sehen, die an ihre Grenzen geht. Jeder wird alles geben, um die Punkte in Rütenbrock zu behalten.

FuPa: Zum Schluss: Was würde dir ein Derbysieg persönlich bedeuten, gerade nach den letzten engen Wochen?

Vitali: Ein Derbysieg wäre natürlich etwas ganz Besonderes, für die Spieler, für die Fans und für den ganzen Verein. Wenn die Mannschaft und die Zuschauer nach dem Spiel glücklich und zufrieden sind, dann ist es auch der Trainer. Mir geht es nicht nur um den Sieg an sich, sondern um die Freude und den Zusammenhalt, die dieser Sport mit sich bringt. Am Ende stehen wir alle für diesen tollen Sport: Fußball.

Zum Abschluss vielen Dank, Vitali, für deine Zeit und die offenen, ehrlichen Worte und viel Erfolg euch und dem VfL Rütenbrock im Derby gegen den TuS Haren!