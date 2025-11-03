Rütenbrock gegen Haren - mehr als nur Nachbarschaft Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Rütenbrock Haren

2191 Tage lagen zwischen dem letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Nachbarn, damals endete es 8:0 für Rütenbrock, und manch einer dachte wohl, die Geschichte sei damit erzählt. Doch an diesem Sonntag schrieb der Fußball im Emsland ein neues Kapitel, weniger ein episches, mehr ein angenehm chaotisches. Gestern, 14:00 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock TuS Haren 1920 Haren 2 1 Abpfiff + Video

Schon die ersten Minuten wirkten, als hätten beide Teams die Derbyenergie etwas zu wörtlich genommen. Viel Hektik, wenig Ordnung, jede Menge Beine im Weg. Der Ball hüpfte mehr, als dass er rollte. Doch dann kam Rütenbrock in Fahrt: Maik Müller traf in der 27. Minute, und nur vier Minuten später verwandelte Marek Heyne einen Handelfmeter zum 2:0. Haren war überrascht, Rütenbrock abgeklärt, ein kurzer Moment, in dem Erfahrung über Eifer siegte. Nach der Pause wurde es dann ein richtiges Derby. Haren kam wacher aus der Kabine, Mirco Husmann erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer und plötzlich war wieder Pfeffer im Spiel. Der Ball flog, die Rufe wurden lauter, die Fans unruhiger.

Und an der Seitenlinie mittendrin: Vitali Malsam. Der Rütenbrocker Trainer sah Gelb, weil er dem Schiedsrichter seine Sicht der Dinge etwas zu leidenschaftlich erklärte. Kein wildes Geschrei, aber deutlich genug, dass der Unparteiische ein Zeichen setzte. Malsam nahm’s mit einem Lächeln - Derby halt.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr drückte Haren, doch Rütenbrock verteidigte mit allem, was da war, Erfahrung, Einsatz und einem Publikum, das bei jeder Entscheidung kollektiv in die Luft ging. Am Ende blieb es beim 2:1 für den VfL Rütenbrock - ein Sieg, der weniger durch Feinschliff als durch Leidenschaft glänzte. Der Schlusspfiff klang wie ein erleichtertes Aufatmen. Auf dem Platz jubelte Rütenbrock, Haren haderte und irgendwo in der Mitte blieb die Erkenntnis: Manche Derbys sind nicht schön, aber genau deshalb so gut.