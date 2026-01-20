Rüstem Dinc verstärkt den BSV Hürtürkel

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – und genau das wird beim BSV Hürtürkel aktuell tagtäglich angegangen. Die Planungen und Aktivitäten schreiten voran, und bis zum Ende der Wechselperiode ist noch einiges zu tun.

Vom Jugendspieler zum Berlin-Liga-Routinier

Rüstem Dinc durchlief die Jugendabteilung bei Hilalspor, wo er in seinem letzten Jugendjahr als noch U19-Spieler bereits in der 1. Herren in der Landesliga eingesetzt wurde. Eine Saison später, im Januar 2018, wechselte er zur Rückrunde zum Liga-Konkurrenten Türkspor und konnte dort mit guten Leistungen überzeugen.

Diese Leistungen blieben beim eine Klasse höher spielenden Verein Al-Dersimspor nicht unentdeckt, sodass er im Sommer 2018 – ein halbes Jahr später – von dem Berlin-Ligisten verpflichtet wurde. Schon in seinem ersten Jahr in der Berlin-Liga kam Rüstem auf 22 Einsätze. Insgesamt lief er in den fünf Jahren von 2018 bis 2023 bei Al-Dersimspor fast 100-mal in der Berlin-Liga auf – wohlbemerkt, dass die Pandemie zwischenzeitlich für zwei unvollständige Saisons sorgte. Parallel kickte er zwischenzeitlich zudem beim Futsal-Hallenzauber in der Regionalliga Nordost.