Rüstem Dinc verstärkt den BSV Hürtürkel

Berlin, 20. Januar 2026 – Mit Rüstem Dinc (27) kommt ein erfahrener Linksfuß an den Columbiadamm.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – und genau das wird beim BSV Hürtürkel aktuell tagtäglich angegangen. Die Planungen und Aktivitäten schreiten voran, und bis zum Ende der Wechselperiode ist noch einiges zu tun.
Rüstem Dinc durchlief die Jugendabteilung bei Hilalspor, wo er in seinem letzten Jugendjahr als noch U19-Spieler bereits in der 1. Herren in der Landesliga eingesetzt wurde. Eine Saison später, im Januar 2018, wechselte er zur Rückrunde zum Liga-Konkurrenten Türkspor und konnte dort mit guten Leistungen überzeugen.
Diese Leistungen blieben beim eine Klasse höher spielenden Verein Al-Dersimspor nicht unentdeckt, sodass er im Sommer 2018 – ein halbes Jahr später – von dem Berlin-Ligisten verpflichtet wurde. Schon in seinem ersten Jahr in der Berlin-Liga kam Rüstem auf 22 Einsätze. Insgesamt lief er in den fünf Jahren von 2018 bis 2023 bei Al-Dersimspor fast 100-mal in der Berlin-Liga auf – wohlbemerkt, dass die Pandemie zwischenzeitlich für zwei unvollständige Saisons sorgte. Parallel kickte er zwischenzeitlich zudem beim Futsal-Hallenzauber in der Regionalliga Nordost.
Aus persönlichen Gründen trat Rüstem dann im Sommer 2023 etwas kürzer und spielte dann noch für den NFC Rot-Weiß Neukölln beziehungsweise zuletzt in der Bezirksliga für Sperber Neukölln. Jetzt folgt er dem Ruf seines alten Coaches Ugur Binici und möchte noch einmal angreifen und zu alter Stärke finden.
Ugur Binici, Trainer des BSV Hürtürkel:
„Bei Rüstem schätze ich sehr, dass er sowohl als Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger zuverlässig und stabil agieren kann. Diese Flexibilität ist für uns extrem wertvoll. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Berlin-Liga, in der er auch konstant gute Leistungen gezeigt hat, wird er dem Team Ruhe und Sicherheit geben – was bei uns auch erforderlich ist." – Ugur Binici
René Ronneberger ergänzt:
„Mit diesem Transfer sind wir einer Wunschpersonalie des Trainers nachgekommen, der Rüstem ja noch sehr gut aus der gemeinsamen Zeit bei Al-Dersimspor kennt. Rüstem ist ein defensiv variabel einsetzbarer Spieler, von dem ich erwarte und mir erhoffe, dass er mit seiner Erfahrung für weitere Stabilität in der Abwehr sorgt." – René Ronneberger
Der BSV Hürtürkel heißt Rüstem Dinc herzlich willkommen am Columbiadamm und wünscht ihm viel Erfolg und vor allem Gesundheit für die Rückrunde!