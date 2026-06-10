Rüsselsheimer Relegations-Derby: Eintracht gegen Hillal 0:0 Hillal-Torhüter Erdem Akdeve sichert seinem Team mit gehaltenem Strafstoß das Remis von Gabi Wesp-Lange · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Alles offen für das Rückspiel: Eintracht Rüsselsheim (in Grün) und Hillal Rüsselsheim lieferten sich beim Hinspiel-0:0 um einen A-Liga-Platz einen packenden Schlagabtausch. – Foto: Dominik Claus

Rüsselsheim. Es ist weiter alles offen. Vor einer tollen Kulisse mit rund 300 Zuschauern trennten sich die Eintracht und der FC Hillal im Hinspiel am Montagabend mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Nun muss sich am Freitag, Anpfiff 19 Uhr (auch im Livestream von Echo Online) zeigen, wer von den beiden Rüsselsheimer Fußballteams die Relegation für sich entscheidet. Für die Eintracht geht es als Vizemeister der B-Liga Groß-Gerau um den Aufstieg. Hillal will dagegen den Abstieg aus der A-Liga Groß-Gerau verhindern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Im Aufeinandertreffen der beiden Lokalnachbarn hatte der Drittletzte der A-Liga zunächst die Vorteile auf seiner Seite. „Aber wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen“, bedauerte Hillal-Interimstrainer Said Belhadj und sah Mourad Zaim gleich zu Beginn eine gute Chance liegen lassen. Nach knapp 20 Minuten setzte der Stürmer zudem einen Lupfer über die Latte. „Und vor der Pause hatten wir noch eine weitere Möglichkeit“, so Belhadj.

Elfmeterparade und Rote Karte Bei der Eintracht sah auch Trainer Gino Pennino Mitte der ersten Hälfte seine Elf nahe am 1:0 dran. Doch Kapitän Murat Tezkac vergab und konnte dann auch die größte Chance zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht nutzen, als er beim Elfmeter an Hillal-Keeper Erdem Akdeve scheiterte. Dennoch war die Eintracht auf eigenem Platz bis zum Schluss bissiger und hatte mehr Ballbesitz. Zum Torerfolg sollte es aber nicht reichen. Ebensowenig wie beim FC Hillal, der am Ende wegen einer Notbremse auch noch Mohamed Tajjiou verlor. Ein herber Verlust fürs Rückspiel, wie Said Belhadj bedauert: „Er hat ein Superspiel gemacht.“