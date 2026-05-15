Rüsselsheim II feiert 9:1‑Derbysieg und Rang zwei

Gegen den Tabellennachbarn ließ die SG freistehend drei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit liegen, bedauerte Trainer Philipp Jöst. „Mörfelden hatte da auch Chancen. Wir haben aber insgesamt das Spiel bestimmt. Die zweite Hälfte war noch deutlicher in unserer Hand, und wir konnten durch Tore von Jan Feth in Führung gehen. Der Sieg geht daher aus meiner Sicht in Ordnung." Tore: 1:0 Feth, 2:0 (61., 64), 2:1 Hamim (67.).