Ruess vermisst die Gier beim FC Monheim

Worauf es am Sonntag (15 Uhr) ankommen wird, ist Ruess klar: „Da musst du über 90 Minuten präsent sein, dann bist du auch in der Lage, dich mit Punkten zu belohnen.“ In den vergangenen beiden Partien gegen Jüchen und Baumberg zeigten die Monheimer bereits, dass sie eine hohe Intensität ins Spiel bringen können und es schaffen, diese über weite Strecken zu halten.

Immer wieder schleichen sich jedoch kleine Fehler ins Spiel der Rheinstädter ein, die sich dadurch häufig selbst um den verdienten Erfolg bringen. Zu viele Foulspiele, die in Standardsituationen für den Gegner enden, und auch die Entscheidungsfindung vor dem Tor stellt Ruess dabei heraus: „Vor der Kiste müssen wir in der Entscheidungsfindung erstens gieriger und zweitens besser werden.“

In beiden Partien, sowohl in Jüchen als auch gegen Baumberg, lag der FCM bereits früh zurück. Gerade in diesen Situationen weiterhin die Intensität hochzuhalten, lobt Ruess als positive Entwicklung seiner Mannschaft: „Das machen die Jungs im Moment echt gut. Die gehen mit Rückständen um, geben sich nicht auf und bleiben aktiv und im Spiel.“

Trotzdem fehlt Ruess die letzte Entschlossenheit vor dem Tor, die Gier, den Ball im Netz zu versenken – unabhängig davon wie. Dabei erinnert er an die Szene von Emin Safikhanov gegen Baumberg, dessen sensationeller Abschluss über das Tor ging. Laut Ruess hätte ein platzierter Schuss in die linke untere Ecke jedoch den Siegtreffer bescheren können.

Monheim ist schwer zu schlagen, aber...

„Wir sind im Moment total schwer zu schlagen, das ist bei der engen Tabellensituation schön, aber wir müssen auch dahin kommen, die Spiele mal zu gewinnen. Dieser eine Punkt bringt dich da unten nicht weg. Ich möchte auch, dass wir nicht nur schwer zu schlagen sind, sondern uns auch vollends belohnen“, sagt Ruess. Dabei spricht er ein Problem an, das den FCM bereits länger verfolgt: Der Knoten wollte bisher irgendwie nicht so richtig platzen.

Mit Blick auf die Partie am Sonntag – und darüber hinaus – bleibt das Ziel der Monheimer, das sich über die vergangenen Wochen herauskristallisiert hat, aber bestehen: „Die nächsten drei Spiele, beginnend mit Sonsbeck, sind für uns schon drei wichtige Spiele. Wir wollen versuchen, den Aufwand, den wir betreiben, dort auch mit Ertrag zu unterstreichen“, sagt Ruess. Wenn die Monheimer ihren Plan konsequent durchziehen, sind die drei Punkte am Sonntag jedenfalls in Reichweite.