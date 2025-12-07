Ruess spürt „eine hohe Verantwortung“ für den FCM

Vor dem Heimspiel in der Oberliga Niederrhein gegen den VfB 03 Hilden hat der 1. FC Monheim (FCM) einige wichtige personelle Weichen gestellt: Zuvorderst freut sich der Klub über die Zusage seines Chefcoaches Dennis Ruess, auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie zu stehen. Außerdem gibt es einen neuen Sportlichen Leiter: Mit Simon Büttgenbach hat der FCM die Position neu besetzt. Offiziell startet der Wahl-Düsseldorfer ab dem 1. Januar, nimmt aber bereits ab sofort seine Tätigkeit für den FCM auf.
Zu Beginn seiner Funktionärstätigkeit war Büttgenbach zunächst als Scout im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach aktiv. Anschließend wechselte er zu seinem Heimatverein BV Wevelinghoven in die sportliche Verantwortung, ehe er selbige vor zweieinhalb Jahren bei der Holzheimer SG übernommen hat. Mit den Neussern konnte er im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Oberliga realisieren.
Beim FCM übernimmt Büttgenbach mit Frank Rückert, der beruflich bedingt kürzertreten wird, die sportliche Leitung und wird sich stark fokussiert um den Bereich der Kaderstruktur und Entwicklung der Mannschaften kümmern. Unterstützung erhalten die beiden von FCM-Geschäftsführer Eren Tuncel, der vor allem im Bereich der Verbandsthemen seine Expertise einbringen wird.
Ruess wiederum verlängerte seinen Vertrag im Austausch mit der sportlichen Leitung Büttgenbach, Rückert und Vorstandsmitglied Werner Geser. „Die Entwicklung des FCM und die Erfolge der vergangenen Jahre sind eng mit dem Namen unseres Trainers verknüpft, der nun in sein zwölftes Jahr als Linienchef geht“, teilt der Klub mit. Im Januar 2015 hatte Ruess den damaligen Bezirksligisten übernommen und ihn bis in die Oberliga geführt. Nach einer „Delle“ in der Spielzeit 2022/23, als es am Ende in die Landesliga ging, wurde dies unmittelbar korrigiert. „Seitdem arbeiten alle Verantwortlichen erneut an dem Ziel, das immer Priorität genossen hat: die dauerhafte Etablierung und Entwicklung hin zu einem gestandenen Oberligisten“, schreibt der FCM und hält fest: „Hierbei scheinen wir wieder auf einem vernünftigen Weg zu sein und freuen uns, diesen weiter mit Dennis gehen zu können.“
Ruess selbst sagt: „Meine Verbundenheit und Verantwortung gegenüber dem FCM sind hinlänglich bekannt. In diesem Jahr floss eine weitere Komponente in meine Entscheidung mit ein: Ich spüre eine hohe Verantwortung meinem Team gegenüber. Die Jungs haben sich frühzeitig zu unserem Klub bekannt und damit ein klares Zeichen gesetzt.“ So hatten das Kapitänsduo Tim Klefisch und Talha Demir verlängert, dann folgten Abwehrchef Luca Kiefer, Mohamed El Mouhouti, Aleksandar Bojkovski, Emin Safikhanov, Kisolo Deo Biskup und auch Torwart-Talent Max Zeh.
Ruess ergänzt über seine Beweggründe, weiter in Monheim zu wirken: „Dazu macht die Zusammenarbeit mit den Jungs und unserer sportlichen Leitung unheimlich viel Freude, und ich glaube, dass die Entwicklung dieser Mannschaft noch nicht am Ende ist. Daher freue ich mich auf das, was kommt und die Erreichung unserer gesetzten Ziele. Und das heißt für diese Spielzeit: weiter Punkte sammeln und den Klassenerhalt sichern.“