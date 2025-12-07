Ruess spürt „eine hohe Verantwortung“ für den FCM

Ruess selbst sagt: „Meine Verbundenheit und Verantwortung gegenüber dem FCM sind hinlänglich bekannt. In diesem Jahr floss eine weitere Komponente in meine Entscheidung mit ein: Ich spüre eine hohe Verantwortung meinem Team gegenüber. Die Jungs haben sich frühzeitig zu unserem Klub bekannt und damit ein klares Zeichen gesetzt.“ So hatten das Kapitänsduo Tim Klefisch und Talha Demir verlängert, dann folgten Abwehrchef Luca Kiefer, Mohamed El Mouhouti, Aleksandar Bojkovski, Emin Safikhanov, Kisolo Deo Biskup und auch Torwart-Talent Max Zeh.

Ruess ergänzt über seine Beweggründe, weiter in Monheim zu wirken: „Dazu macht die Zusammenarbeit mit den Jungs und unserer sportlichen Leitung unheimlich viel Freude, und ich glaube, dass die Entwicklung dieser Mannschaft noch nicht am Ende ist. Daher freue ich mich auf das, was kommt und die Erreichung unserer gesetzten Ziele. Und das heißt für diese Spielzeit: weiter Punkte sammeln und den Klassenerhalt sichern.“