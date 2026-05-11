Ruess sauer: „Du musst da jetzt den Arsch hochkriegen“

Halbwegs gute Nachrichten gab es für den 1. FC Monheim am Wochenende nur aus anderen Stadien: Auf den Abstiegsplätzen der Oberliga hatten den VfB Homberg und der SV Biemenhorst verloren, und weil der 1. FC Kleve das Kellerduell gegen den FC Büderich gewann, kam der nicht an den Monheimern vorbei – die im eigenen Stadion mit 1:4 (1:2) gegen den Aufsteiger Adler Union Frintrop verloren und so weiter zwei Punkte Vorsprung vor Büderich und nur noch drei vor Kleve auf dem ersten Abstiegsplatz haben. Von anderen Ergebnissen wollte FCM-Trainer Dennis Ruess aber gar nichts wissen: „Was soll ich auf andere Spiele schauen? Ich muss auf unser Ding schauen.“
Und das hatte ihm so gar nicht gefallen. „Der Gegner kommt fünf Mal vor unser Tor und haut uns vier Dinger rein. Unglaublich“, ärgerte sich Ruess. Was ihn aber noch mehr störte: „Wir wussten, dass es schwierig wird, weil Frintrop in einem 5-4-1-System tief stehen wird. Wir hatten die Jungs auf alles, was da kommt, vorbereitet – was im Ball zu tun ist und was gegen den Ball. Wichtig: Bei Ballverlust direkt ins Gegenpressing gehen, weil Frintrop sonst seinen Stürmer einsetzen kann, der die Bälle dann verteilt. Und dann kriegen wir genau daraus vier Dinger rein. Das verstehe ich nicht, das ist ernüchternd.“
Schon nach zehn Minuten hatte Yannick Reiners die Gäste in Führung gebracht. „Der Ball wird verlagert, wir bekommen keinen Zugriff. Wir haben deutliche Überzahl im Zentrum, aber der Stürmer schießt den Ball mutterseelenallein ins Tor“, beschrieb Ruess. Die schnelle Antwort vergab Kameron Blaise, weil er zu viele Kontakte brauchte, um den Ball zu kontrollieren (15. Minute).
Und so durften die Gäste ihre Führung ausbauen: Einen Standard verteidigte der FCM, aber die folgenden Flanken ließ er ungestört zu, und so köpften die Monheimer die zweite Hereingabe zwar, aber nicht aus dem Strafraum heraus, sondern nach oben, sodass Dominik Stukator den Ball aus der Luft volley ins Tor von Luca Fenzl schießen konnte. Ruess haderte mit der Effizienz der Frintroper beziehungsweise dem eigenen Mangel daran: „Die hauen uns die Dinger rein – können wir das auch mal bitte tun?“ Konnte der FCM nicht direkt, Leonard Bajraktari vergab die beste von mehreren Chancen der Gastgeber.
Die durften vor dem Pausenpfiff dann doch noch jubeln, weil Talha Demir einen Freistoß direkt verwandelte zum 1:2 (45.). Die zweite Halbzeit begann aus Monheimer Sicht druckvoll, Blaise bekam den Ball „blank auf den Fuß, hat aber wieder keinen guten ersten Kontakt, und dann war die Großchance vorbei“, sagte Ruess zur Szene in der 50. Minute. Nur neun Minuten später erhöhten die Gäste, Timo Dapprich traf zum 3:1 für Frintrop. „Da laufen wir in einen Konter, bei dem – ungewöhnlich – Luca Kiefer den Zweikampf nicht gewinnt, Tim Klefisch den Zweikampf nicht gewinnt und Niclas Zufelde den Zweikampf nicht gewinnt. Und dann knallt der Gegner den Ball aus spitzem Winkel ins Tor“, beschrieb Ruess.
Der FCM-Chefcoach hatte in der 61. Minute „einen klaren Elfmeter“ gesehen, als Gäste-Torwart Justin Kirsten Blaise rammte, doch den Strafstoß gab es nicht – in der Schlussphase aber weitere Großchancen der Gastgeber: Tom Hirsch schoss daneben (86.) und köpfte wenig später aufs Tor, aber vor der Linie einen Frintroper an (89.). „Davon kann man auch mal einen machen“, merkte Ruess an. Stattdessen machten die Gäste alles klar. „Da laufen wir nochmal in einen Konter, diesmal nach einer eigenen Ecke, die einer schießt, der das gar nicht tun sollte, und den Ball fast aus dem Stadion schießt. Damit bringst du den Gegner selber in die Situation, dass er das nutzen kann“, sagte Ruess zum Ablauf vor dem Treffer von Yan Marcos Friessner Montas zum Endstand (90.+1).
Die Nachbesprechung gab es für die Monheimer von ihrem Trainer direkt auf dem Platz. „Wir haben uns bewusst entschieden, die draußen zu machen – das war schon scharf, aber auch sachlich und kontrolliert. Das wäre in der Kabine anders gewesen“, sagte ein hörbar wütender Ruess, der festhalten musste: „Bei allem Respekt vor den Gegnern, aber wir hatten drei Matchbälle gegen Biemenhorst, Holzheim und jetzt Frintrop, die wir alle vergeben haben. Was wir liegen gelassen haben, und wie wir in Konter gelaufen sind, war Wahnsinn, unglaublich. Wir haben noch drei Spiele, aber wenn wir so spielen, holen wir keinen Punkt mehr. Du musst da jetzt den Arsch hochkriegen.“ Die nächsten drei Aufgaben lauten: zu Hause gegen den Tabellenvierten SC St. Tönis, dann beim -zweiten VfB 03 Hilden und zum Schluss gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19.