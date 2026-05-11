Ruess sauer: „Du musst da jetzt den Arsch hochkriegen“

Die Nachbesprechung gab es für die Monheimer von ihrem Trainer direkt auf dem Platz. „Wir haben uns bewusst entschieden, die draußen zu machen – das war schon scharf, aber auch sachlich und kontrolliert. Das wäre in der Kabine anders gewesen“, sagte ein hörbar wütender Ruess, der festhalten musste: „Bei allem Respekt vor den Gegnern, aber wir hatten drei Matchbälle gegen Biemenhorst, Holzheim und jetzt Frintrop, die wir alle vergeben haben. Was wir liegen gelassen haben, und wie wir in Konter gelaufen sind, war Wahnsinn, unglaublich. Wir haben noch drei Spiele, aber wenn wir so spielen, holen wir keinen Punkt mehr. Du musst da jetzt den Arsch hochkriegen.“ Die nächsten drei Aufgaben lauten: zu Hause gegen den Tabellenvierten SC St. Tönis, dann beim -zweiten VfB 03 Hilden und zum Schluss gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19.