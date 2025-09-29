Ruess nach Niederlage gegen Sonsbeck „maximal genervt“

Ruess hatte als Matchplan auf eine Dreierkette gesetzt, diese Entscheidung aber nach 20 Minuten revidiert. Erst dann kam seine Mannschaft richtig in Tritt. Die beste Möglichkeit hatte letztlich Tim Kleefisch, der aus 20 Metern knapp übers Tor schoss. „Bis dahin war es sehr viel Mittelfeldgeplänkel“, berichtet Ruess. Mit der Hereinnahme von Kameron Blaze wurde Monheim dann richtig gefährlich.

Erst ging ein Lupfer aus spitzem Winkel von Talha Demir am Tor vorbei (47.), vier Minuten später konnte Sonsbecks Keeper Kenan Mehmedovic einen Volleyschuss von Mohamed El Mouhouti entschärfen. In der 58. Minute köpft Luca Kiefer einen Freistoß aus dem Halbfeld denkbar knapp vorbei, ehe es noch mal sechs Minuten später zu einer Doppelchance kam. Erst lenkte Mehmedovic einen Schuss aus 18 Metern gerade noch an die Latte, der Nachschuss von Demir wurde geblockt. Ein weiterer Schuss des Angreifers eine Minute später wurde pariert. Dann konnte sich Monheim endlich belohnen, als Enno Lang eine Ecke von Tim Galleski ins Tor köpfte.

Zwei Minuten ins Verderben

Es folgten jedoch zwei Minuten, die den Monheimern das Genick brachen: Sonsbecks Philipp Elspaß verwandelte einen Foulelfmeter, dann traf Linus Krajac nach einem Freistoß zum 2:1. „Das ist Wahnsinn, wirklich“, haderte Ruess. „Es nervt mich auch extrem, weil es eine gute Leistung von meiner Mannschaft war. Der Gegner rennt die zweite Halbzeit nur hinterher und ergaunert sich durch zwei Standards die Punkte.“

Letztendlich hatten die Monheimer noch zwei gute Chancen auf den Ausgleich. Erst drückte Tom Hirsch einen Kopfball links am Tor vorbei, dann wurde ein Treffer des Angreifers wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgenommen. „Es nervt mich maximal“, sagt Ruess. „Gegen Jüchen machst du ein gutes Spiel, schwächst dich aber selber. Gegen Baumberg bekommst du nach einem Standard das 0:1, läufst komplett den Gegner an und lässt Hochkaräter liegen. Und gegen Sonsbeck wieder. Das sind bestimmt sieben Punkte, die dir jetzt fehlen und die wären super im Bereich des Möglichen gewesen.“

Die Wahrheit sei aber auch: „Wir schaffen es nicht, uns zu belohnen, und stellen uns dann auch selbst ein Bein. Das ist das Thema, was uns begleitet: Die Entscheidungsfindung in und um die Box.“ In der kommenden Woche geht es für Monheim dann zum SV Biemenhorst.