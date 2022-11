Ruess fordert gegen den KFC Mut Oberligist 1. FC Monheim hat am Sonntag den KFC Uerdingen zu Gast im Rheinstadion. Trainer Dennis Ruess setzt im Duell gegen den Aufstiegskandidaten auf die zuletzt bewiesenen Qualitäten seiner Mannschaft.

Für den KFC Uerdingen war es ein ebenso weiter wie turbulenter Weg in die Oberliga Niederrhein. Der DFB-Pokalsieger von 1985 war einst eine feste Größe in der Bundesliga, doch je näher die Jahrtausendwende rückte, desto schwieriger wurde die Lage. Der schleichende Niedergang nahm seinen Lauf, seitdem pendelte der Verein zwischen 6. und 3. Liga. Finanzielle Probleme vermischten sich zunehmend mit den sportlichen, vier Insolvenzverfahren seit 2002 waren die Folge. Mit dem Geld des erratischen Investors Michail Ponomarew, der sich 2021 zurückzog, hielten sich die Krefelder zuletzt immerhin ein paar Jahre in der Drittklassigkeit, danach ging es allerdings erneut bergab. Am Sonntag (15 Uhr) treten sie beim 1. FC Monheim an.

„Wir haben einen Traditionsverein zu Gast, der ambitionierte Ziele verfolgt“, sagt Trainer Dennis Ruess. „Aber am Ende spielt er in der gleichen Liga wie wir.“ Auch der FCM verfüge über einige Spieler mit Erfahrung aus höheren Spielklassen. Entsprechend rechnet sich der Coach gegen den Aufstiegskandidaten etwas aus. „Es zählt nicht, was mal gewesen ist, sondern nur das Hier und Jetzt. Der KFC betreibt sicherlich einen hohen Aufwand und hat größere Mittel zur Verfügung, aber wir erstarren nicht vor Ehrfurcht.“

Trainiert werden die Krefelder von Alexander Voigt. Der 44-Jährige schnürte als Profi unter anderem für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach die Fußballschuhe. Das Ziel des Klubs ist klar der Aufstieg. Bislang hält der KFC Kurs, aber von einem Durchmarsch kann keine Rede sein. Mit 32 Punkten aus 15 Spielen belegt der Absteiger aktuell nur Rang zwei – hinter der SSVg Velbert (34), die ebenfalls die Regionalliga als Ziel ausgerufen hat. Zuletzt musste Voigts Team im Grotenburg-Stadion eine 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kleve einstecken.

Der FCM hingegen ist nach einem 2:2 gegen St. Tönis in die Trainingswoche gestartet. Das Remis nach etwas mehr als einer Halbzeit in Unterzahl hat Ruess vor allem aus mentaler Sicht zufriedengestellt. „Wir haben gewisse Grundtugenden gezeigt, das ist mir wichtig“, betont der Trainer. „Vor allem Wille und Leidenschaft haben uns unter schwierigen Bedingungen einen Punkt gebracht.“ Die von ihm in jedem Spiel geforderte Einstellung sei auch schon zuvor beim 2:1 gegen Nettetal zu sehen gewesen – und die Grundlage für alles Spielerische. „Ich will immer beide Facetten bei uns sehen.“

Die Kombination aus Intensität und spielerischer Qualität dürfte auch gegen den KFC gefragt sein. Ruess hält die Liga für so ausgeglichen, dass jedes Team gegen jeden Gegner immer die Chance hat, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Als Beleg für seine These nimmt er die aktuelle Tabelle. „Weder Velbert noch Uerdingen konnten sich bislang absetzen“, betont der Coach. „Bis ins vordere Mittelfeld sind alle Mannschaften relativ eng beieinander. Wir sind nicht davor gefeit, Spiele zu verlieren, Uerdingen aber auch nicht.“

Zwischen Monheim auf Platz sieben und der SSVg an der Spitze liegen lediglich acht Punkte. Für den FCM ist das im Soll, für den KFC ist Platz zwei allerdings zu wenig. Entsprechend groß ist der Erfolgsdruck für die Gäste, deren Mannschaft überwiegend aus Berufsfußballern besteht, was wiederum ein Budget erfordert, das auf die Regionalliga ausgelegt ist. „Wir spielen gegen ein Team aus der gehobenen Güteklasse, keine Frage“, sagt Ruess. „Trotzdem werden wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und auch gegen diesen Gegner unsere Chance suchen.“