Ruess findet: „Das ist sehr enttäuschend für den Moment“

Für den 1. FC Monheim war es ein gebrauchter Abend in der Oberliga beim FC Büderich am Gründonnerstag. Eigentlich wollte der FCM die hergegebenen Punkte am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Biemenhorst wiedergutmachen. Das gelang den Rheinstädtern jedoch nicht.
Von Beginn an kontrollierte Büderich das Spiel und erzielte in der siebten Minute den frühen Führungstreffer. Büderich brachte den Ball von links scharf aufs Tor, und Venhar Ismailji verlängerte im Zentrum ins lange Eck, vorbei an Schlussmann Leon Feher. Der FCM raffte sich danach ein wenig auf und versuchte, besser ins Spiel zu finden. In der elften Minute ging der Abschluss mit links von Talha Demir am Tor vorbei. Kurz darauf gelang dem FC Büderich ein Durchbruch über rechts – er brachte den Ball halbhoch scharf aufs Tor, Ismailji schob den Abpraller dann zum 2:0 aus Sicht der Gastgeber ein (13.).
Dann hatte der FCM die Chance auf den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Demir brachte einen Freistoß aus rund 18 Metern mit Wucht aufs Tor, Mohamed El Mouhouti, der davor frei stand, setzte den Nachschuss jedoch deutlich daneben (18.). „Das ist keine hundertprozentige Torchance gewesen, das ist eine tausendprozentige Torchance gewesen“, sagte FCM-Trainer Dennis Ruess im Nachgang.
Der FCM blieb jedoch dran und musste nicht lange auf den Anschlusstreffer warten. Gut eine Minute später war es ein hoher Ballgewinn von Kapitän Tim Klefisch, der nach Doppelpass mit Demir allein vor dem Büdericher Tor zum 1:2 für den FCM einnetzte (20.). Büderich konnte sich aber von dem Druck lösen und kreierte bis zur Pause einige Kontersituationen, die im Abschluss jedoch zu unsauber waren, um gefährlich werden zu können.
„Wir kommen sehr gut aus der Halbzeit raus, auch weil wir eine andere Dynamik und eine andere Haltung zum Spiel hatten als in der ersten Hälfte“, sagte Ruess zum Auftritt seiner Mannschaft nach Wiederanpfiff. Das zeigte sich auch direkt: In der 46. Minute ergab sich nach einem Durchbruch von Emin Safikhanov eine ähnliche Situation wie beim 1:0 des Gegners, er sah jedoch Demir nicht, der im Rückraum frei war. Der Schuss wurde zur Ecke geklärt.
In der 69. Spielminute verloren die Monheimer den Ball in der Vorwärtsbewegung und liefen in einen Konter: Daud Gergery schob zum 3:1 aus Sicht der Gastgeber ein. Nach dem Treffer ging dem FCM ein wenig die Luft aus. Kurz vor Schluss schafften es die Monheimer nicht, einen Ball in der gegnerischen Hälfte festzumachen, und liefen erneut in einen Konter. Jan Niklas Kühling lief alleine aufs Tor zu und traf zum 4:1 für die Gastgeber (83.).
„Die erste Halbzeit war nicht gut. Die zweite bis zum Gegentreffer wirklich dominant, aber du musst auch einfach mal Lehren ziehen, dass du deine Chancen verwertest oder Wege zu den Chancen besser machst“, resümierte Ruess. Die Chancenverwertung bleibt beim FCM also weiterhin ein Thema.
„Es war ein gebrauchter Tag, ein gebrauchtes Spiel. Jetzt haben wir zwei Spiele gehabt, in denen wir uns einfach viel mehr erhofft haben, was wir nicht erreicht haben. Das ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern auch sehr enttäuschend für den Moment. Aber es geht weiter, wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen“, fasste Ruess zusammen. Trotz Enttäuschung bleibt der Blick auf den Klassenerhalt gerichtet, der für die Monheimer greifbar bleibt.