Ruess findet: „Das ist sehr enttäuschend für den Moment“ Der 1. FC Monheim lässt sich in Büderich in Hälfte zwei auskontern und verliert 1:4 – das ist ein erneuter Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt der Oberliga. Trainer Dennis Ruess sieht altbekannte Probleme. von RP / Katrin Weides · 04.04.2026, 21:30 Uhr · 0 Leser

Für Monheim bleibt es weiterhin eng – Foto: Arno Wirths

Für den 1. FC Monheim war es ein gebrauchter Abend in der Oberliga beim FC Büderich am Gründonnerstag. Eigentlich wollte der FCM die hergegebenen Punkte am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Biemenhorst wiedergutmachen. Das gelang den Rheinstädtern jedoch nicht.

Von Beginn an kontrollierte Büderich das Spiel und erzielte in der siebten Minute den frühen Führungstreffer. Büderich brachte den Ball von links scharf aufs Tor, und Venhar Ismailji verlängerte im Zentrum ins lange Eck, vorbei an Schlussmann Leon Feher. Der FCM raffte sich danach ein wenig auf und versuchte, besser ins Spiel zu finden. In der elften Minute ging der Abschluss mit links von Talha Demir am Tor vorbei. Kurz darauf gelang dem FC Büderich ein Durchbruch über rechts – er brachte den Ball halbhoch scharf aufs Tor, Ismailji schob den Abpraller dann zum 2:0 aus Sicht der Gastgeber ein (13.). El Mouhouti vergibt „tausendprozentige“ Chance Dann hatte der FCM die Chance auf den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Demir brachte einen Freistoß aus rund 18 Metern mit Wucht aufs Tor, Mohamed El Mouhouti, der davor frei stand, setzte den Nachschuss jedoch deutlich daneben (18.). „Das ist keine hundertprozentige Torchance gewesen, das ist eine tausendprozentige Torchance gewesen“, sagte FCM-Trainer Dennis Ruess im Nachgang.

Der FCM blieb jedoch dran und musste nicht lange auf den Anschlusstreffer warten. Gut eine Minute später war es ein hoher Ballgewinn von Kapitän Tim Klefisch, der nach Doppelpass mit Demir allein vor dem Büdericher Tor zum 1:2 für den FCM einnetzte (20.). Büderich konnte sich aber von dem Druck lösen und kreierte bis zur Pause einige Kontersituationen, die im Abschluss jedoch zu unsauber waren, um gefährlich werden zu können. „Wir kommen sehr gut aus der Halbzeit raus, auch weil wir eine andere Dynamik und eine andere Haltung zum Spiel hatten als in der ersten Hälfte“, sagte Ruess zum Auftritt seiner Mannschaft nach Wiederanpfiff. Das zeigte sich auch direkt: In der 46. Minute ergab sich nach einem Durchbruch von Emin Safikhanov eine ähnliche Situation wie beim 1:0 des Gegners, er sah jedoch Demir nicht, der im Rückraum frei war. Der Schuss wurde zur Ecke geklärt.