Ruess erklärt die Torwart-Rochaden des 1. FC Monheim Beim Oberligisten 1. FC Monheim duellieren sich Justin Möllering und Luca Fenzl vor Max Zeh um den Platz zwischen den Pfosten. Einer hat nun die Nase um Nuancen vorn. Eine ganz klare Nummer eins gibt es allerdings nicht. von RP / Tobias Brücker · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Kämpfen um die Position zwischen den Pfosten: Justin Möllering (links) und Luca Fenzl. – Foto: T. Kögler

Es war schon auffällig: In den vergangenen drei Spielen mit Beteiligung von Oberligist 1. FC Monheim stand auf dem Spielbogen zweimal ein anderer Name auf der Position des Torwarts. Während in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim VfL Jüchen-Garzweiler zunächst Justin Möllering den Rückhalt für die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess gab, hütete zum Auftakt in die Liga-Saison in Büderich Luca Fenzl das Tor des FCM. Zum Heimspiel am Sonntag gegen Blau-Weiß Dingden stand dann jedoch erneut Möllering zwischen den Pfosten. Er hielt seinen Kasten beim 1:0-Erfolg sauber. Was aber bedeutet diese Torwart-Rochade? Ruess hat es nun verraten.

Aus seiner Sicht haben sich das Torwartspiel und die Anforderungen an die Position in den vergangenen Jahrzehnten verändert. „In der Ausbildung von Torhütern war das Augenmerk ganz anders ausgerichtet“, sagt er. Vereine mussten sich oftmals zwischen einem Akteur mit Stärken im klassischen Torwartspiel und einem mit einer guten fußballerischen Ausbildung entscheiden. Mittlerweile nicht mehr: „Heute sind eigentlich alle Jungs gut mit dem Fuß“, berichtet Ruess. In der vergangenen Saison duellierten sich mit Fenzl und Leon Feher noch zwei Kontrahenten um den Platz im Monheimer Tor, die sich laut Ruess stark voneinander unterschieden. In dieser Saison ist das anders: Fenzl und Möllering ähneln sich demnach sehr. „Sie sind beide laut, spielstark und nehmen aktiv am Spiel teil“, sagt ihr Übungsleiter über sie. Möllering kam vom KFC Uerdingen Möllering kam offiziell am 17. Juni vom Ligakonkurrenten KFC Uerdingen nach Monheim. Dafür verließ Feher den Verein zwölf Tage später in Richtung des VfB Hilden in die Regionalliga West. Diesen Wunsch hatte er zuvor hinterlegt. „Wenn man dem entsprechen will, braucht man adäquaten Ersatz“, betont Ruess. Fündig wurden die Verantwortlichen in Person von Möllering, der bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurde, sich dort allerdings nicht langfristig durchsetzen konnte. Mit dem FC Büderich stieg er alsdann ab der Saison 2021/22 als Stammspieler aus der Bezirks- über die Landes- bis in die Oberliga auf. Dort angekommen, halbierten sich seine Einsätze. Es folgte ein Wechsel zum KFC. Für seinen neuen Klub absolvierte der 25-Jährige jedoch nur zwei Spiele, ehe er vor der laufenden Saison zum FCM kam. „Wir waren schon früher mal im Austausch“, erzählt Ruess, „da sind die Wege dann kurz.“

Nun hat Möllering den Kampf um den Startplatz im Tor offenbar vorerst für sich entschieden. Um diese Entscheidung treffen zu können, gaben Ruess und sein Team den beiden Keepern jeweils eine Oberliga-Partie. Das Pokalspiel bei Jüchen-Garzweiler behandelten sie aufgrund der Oberliga-Zugehörigkeit des Gegners ebenso als ein solches Aufeinandertreffen. Der Plan war mit Möllering und Fenzl vor dem Ausscheidungsspiel abgesprochen. Welche Dinge genau den Ausschlag für den Zugang im Vergleich mit Fenzl gegeben haben, will Ruess nicht verraten. Nur so viel lässt er sich dennoch entlocken: „Es waren am Ende Nuancen.“ "Nicht in Stein gemeißelt" Überdies macht der Trainer klar: „Das ist keine Entscheidung, die in Stein gemeißelt ist.“ Eine ganz klare Nummer eins gibt es also nicht, da Ruess nach eigenen Angaben kein Fan von vollkommen einseitigen Einsatzzeiten ist. „Luca wird seine Spiele machen“, verspricht er. „In der Gesamtbetrachtung muss man immer schauen, dass auch beide Torhüter einen gewissen Rhythmus haben.“ Beide Spieler sieht er nah beieinander. Dementsprechend schwierig sei dem Trainerteam die Entscheidung gefallen.