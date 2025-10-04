Ruess: „Die Mannschaft hat mit der Konstanz ein Päckchen zu tragen“

Nach drei Niederlagen in Folge gerät der 1. FC Monheim (FCM) in der Oberliga Niederrhein langsam in Zugzwang, um sein Saisonziel einer guten Tabellenposition erfüllen zu können. Vor dem achten Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess mit sieben Punkten auf Tabellenplatz 15. Das vom Trainer gesetzte Ziel, in den ersten 17 Spielen 20 Punkte zu erreichen, ist für den FCM durchaus noch greifbar. Gegen den SV Biemenhorst soll der Knoten jetzt platzen.
Über die jüngsten Niederlagen ärgert sich Ruess noch immer. Er sieht die Entwicklung und positiven Aspekte seines Teams, zuletzt wollte es mit den Ergebnissen aber nicht wirklich funktionieren. „In allen Spielen bist du total nah dran und vielleicht eher die Mannschaft, die einen Dreier verdient hätte“, findet der Chefcoach des FCM. Er sieht seine Mannschaft als voll konkurrenzfähig und in der Lage, mit den Gegnern mitzuhalten, aber: „Dann stehst du da, und es ist gefühlt drei Mal hintereinander das Gleiche passiert – du bis mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser, und dann ärgert das noch mehr, wenn du nicht gewinnst“, erklärt der 45-Jährige.
Ruess sprach zuletzt nicht selten davon, dass sich seine Mannschaft für gute Situationen und Chancen im Spiel nicht belohnt. Gepaart mit individuellen Fehlern, steht der FCM jetzt in Bocholt vor der nächsten großen, aber nicht unlösbaren Aufgabe. Der kommende Gegner verlor seine vergangenen beiden Ligapartien, gegen die Adler Union Frintrop zuletzt mit 0:5 und zuvor zu Hause gegen die Holzheimer SG mit 2:4. Die Ergebnisse sollten aber nicht von der Qualität des SV Biemenhorst ablenken, wie Ruess sagt: „Es ist eine Mannschaft, die sehr offensiv denkend ist und gerade in der Offensive viele gute Abschlussspieler in ihren Reihen hat, die auch sehr aktiv sind.“ Der kommende Gegner des FCM erzielte in den ersten sieben Spielen bereits 17 Tore, die sich auf einige Akteure verteilen.
Trotz allem sieht der Monheimer Trainer auch Schwachstellen, die sein Team ausnutzen könne: „Die Biemenhorster haben Ergebnisse, die schlagen positiv nach oben aus. Sie haben aber auch Ergebnisse, die schlagen weniger positiv aus. Die Mannschaft hat mit der Konstanz ein Päckchen zu tragen.“
Gute Erinnerungen hat man in Monheim an den Gegner allerdings nicht. Die Oberliga-Auftaktpartie der Vorsaison gegen den damals frisch gebackenen Aufsteiger verlor der FCM mit 1:2. Die Partie ist Ruess deutlich im Gedächtnis geblieben: „Es war sehr eng, die Leute stehen drum herum, und Biemenhorst hat viel Zuspruch aus der Region. Es war letztes Jahr das erste Oberliga-Spiel für den Verein und der erste Spieltag. Das war dann sehr emotional.“ Auch im Rückspiel vor Heimpublikum konnte man sich gegen Biemenhorst nicht durchsetzen und verlor durch zwei späte Tore der Gäste 0:2.
Auf das anstehende Aufeinandertreffen blickt Ruess aber mit viel Zuversicht. Die Baustellen seiner Mannschaft sind ihm bewusst, und die Monheimer werden in den kommenden Wochen aktiv daran arbeiten, die Fehlerquellen abzustellen. Die Qualität im Ball habe seine Mannschaft, und sie hätte dies auch in Teilen innerhalb der letzten Spiele bewiesen, findet der Trainer. Der Fokus soll vor allem auf dem eigenen Auftritt liegen. „Am Ende wollen wir unser Ding durchziehen, wie bisher, mit einer besseren Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Wenn uns das gelingt und wir unsere Basics einbringen, können wir einen reifen Auftritt hinlegen“, sagt Ruess. Denn genau das braucht es, damit der FCM endlich wieder punkten kann.