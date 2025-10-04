Ruess: „Die Mannschaft hat mit der Konstanz ein Päckchen zu tragen“

Gute Erinnerungen hat man in Monheim an den Gegner allerdings nicht. Die Oberliga-Auftaktpartie der Vorsaison gegen den damals frisch gebackenen Aufsteiger verlor der FCM mit 1:2. Die Partie ist Ruess deutlich im Gedächtnis geblieben: „Es war sehr eng, die Leute stehen drum herum, und Biemenhorst hat viel Zuspruch aus der Region. Es war letztes Jahr das erste Oberliga-Spiel für den Verein und der erste Spieltag. Das war dann sehr emotional.“ Auch im Rückspiel vor Heimpublikum konnte man sich gegen Biemenhorst nicht durchsetzen und verlor durch zwei späte Tore der Gäste 0:2.

Auf das anstehende Aufeinandertreffen blickt Ruess aber mit viel Zuversicht. Die Baustellen seiner Mannschaft sind ihm bewusst, und die Monheimer werden in den kommenden Wochen aktiv daran arbeiten, die Fehlerquellen abzustellen. Die Qualität im Ball habe seine Mannschaft, und sie hätte dies auch in Teilen innerhalb der letzten Spiele bewiesen, findet der Trainer. Der Fokus soll vor allem auf dem eigenen Auftritt liegen. „Am Ende wollen wir unser Ding durchziehen, wie bisher, mit einer besseren Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Wenn uns das gelingt und wir unsere Basics einbringen, können wir einen reifen Auftritt hinlegen“, sagt Ruess. Denn genau das braucht es, damit der FCM endlich wieder punkten kann.