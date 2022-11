Rüspel/Weertzen verliert Tabellenführung

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr

Das 2:2 gegen Hemslingen-Söhlingen reichte Rüspel/Weertzen nicht, um den ersten Platz der 1. Kreisklasse Süd zu verteidigen. Das Team von Stefan Lobeck hat nun einen Punkt Rückstand auf Westerholz, kann diesen bei zwei Nachholspielen jedoch locker wettmachen.

Die Tore fielen allesamt in Durchgang zwei. Ali Kara brachte Rüspel zunächst mit 1:0 in Führung, Benedict Norden glich für Hemslingen aus, und Hauke Westermann schoss das Führungstor der Gäste. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete Nico Holsten dem FC zumindest einen Punkt.

"Hemslingen hat das gut gemacht. Sie haben aus zwei Chancen zwei Tore gemacht und sich den Punkt verdient", musste FC-Co-Trainer Robin Willert anerkennend feststellen. "Für uns ist es natürlich ein kleiner Rückschlag. Schauen wir mal, wie es weitergeht."