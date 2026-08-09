Rüscher rettet Eintracht in der 90.+2! Pokal-Sensation gegen Eversten

Am Sonntagvormittag ging es im Pokal richtig heiß zur Sache. Der Kreisligist TuS Eversten empfing den klassentieferen SV Eintracht aus der 1. Kreisklasse. Auf dem Papier war Eversten der Favorit, doch am Ende sorgte Eintracht für eine große Pokal-Überraschung.

Immer wieder erspielte sich Eversten gute Chancen und kam insgesamt auf acht Ecken. Doch trotz des großen Drucks wollte der zweite Treffer einfach nicht fallen. Eintracht verteidigte leidenschaftlich und konnte mehrere gefährliche Situationen in letzter Sekunde klären.

Eversten kam besser ins Spiel und machte von Beginn an Druck. In der 16. Minute fiel die Führung: Nach einer Flanke fälschte Holleboom den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Eversten führte 1:0 und blieb auch danach die gefährlichere Mannschaft.

Auch offensiv setzte Eintracht immer wieder Akzente, fand aber lange keine richtige Lösung. Zur Halbzeit blieb es beim 1:0, nachdem zwei Minuten nachgespielt worden waren.

Im zweiten Durchgang drückte Eversten weiter und wollte die Partie endgültig entscheiden. Doch Eintracht kämpfte weiter und hielt sich im Spiel. Je länger die Partie dauerte, desto größer wurde die Spannung.

Dann die dramatische Schlussphase: Drei Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. In der 90.+2 Minute bekam Eintracht schließlich die große Chance. Rüscher nahm sich den Ball und setzte ihn perfekt ins untere rechte Eck. 1:1!

Der späte Ausgleich rettete Eintracht ins Elfmeterschießen. Dort bewies der klassentiefere Verein die besseren Nerven und machte die Sensation perfekt.

Eintracht aus der 1. Kreisklasse schmeißt den Kreisligisten Eversten aus dem Pokal!

Endstand: Eversten 1:1 Eintracht – Eintracht gewinnt im Elfmeterschießen.