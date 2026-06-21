Rümlangs Trainer treten nach Abstieg zurück

Der SV Rümlang und die Trainer Getoar Sallauka und Ergün Berisa werden die Zusammenarbeit per Ende der laufenden Saison beenden. Das Duo hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, ihre Funktionen bei der ersten Mannschaft niederzulegen.
Sallauka übernahm die erste Mannschaft des SV Rümlang Anfang Dezember 2018. Seit August 2022 wurde er von Berisa als Assistent unterstützt. Gemeinsam prägten sie während mehrerer Jahre die sportliche Entwicklung der ersten Aktivmannschaft und formten ein ambitioniertes sowie konkurrenzfähiges Team in der 3. Liga.
Der grösste Erfolg ihrer Amtszeit gelang in der Saison 2024/2025 mit dem Aufstieg (Gruppe 4) in die 2. Liga. Trotz einer sportlich engagierten Saison in der Gruppe 1 konnte der Ligaerhalt aufgrund einer zu hohen Anzahl Strafpunkte letztlich nicht realisiert werden.
Mit dem Rücktritt von Sallauka und Berisa endet beim SV Rümlang eine erfolgreiche und prägende Ära. Der Verein bedauert den Entscheid ausserordentlich, respektiert jedoch die persönlichen Beweggründe der beiden Trainer.
Für den SVR war es der zweite Versuch auf Stufe 2. Liga in der jüngsten Zeit. Bereits in der Saison 2017/18 musste der Verein nach nur einem Jahr wieder absteigen.
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