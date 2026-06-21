Rümlangs Trainer treten nach Abstieg zurück

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Der SV Rümlang und die Trainer Getoar Sallauka und Ergün Berisa werden die Zusammenarbeit per Ende der laufenden Saison beenden. Das Duo hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, ihre Funktionen bei der ersten Mannschaft niederzulegen.

Sallauka übernahm die erste Mannschaft des SV Rümlang Anfang Dezember 2018. Seit August 2022 wurde er von Berisa als Assistent unterstützt. Gemeinsam prägten sie während mehrerer Jahre die sportliche Entwicklung der ersten Aktivmannschaft und formten ein ambitioniertes sowie konkurrenzfähiges Team in der 3. Liga.

Der grösste Erfolg ihrer Amtszeit gelang in der Saison 2024/2025 mit dem Aufstieg (Gruppe 4) in die 2. Liga. Trotz einer sportlich engagierten Saison in der Gruppe 1 konnte der Ligaerhalt aufgrund einer zu hohen Anzahl Strafpunkte letztlich nicht realisiert werden.