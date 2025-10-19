Rümlang überrascht, Last-Minute-Tore in Höngg und neuer Co-Leader

Spitzenkampf auf dem Heuried - Wiedikon gegen Wädenswil. – Foto: Christian Mathea

Der Herbst hält Einzug auf den Regio-Fussballplätzen. Bevor das Wetter wieder auf Nass und Kalt wechselt, wurde in der 2. Liga, Gruppe 1 die 9. Runde ausgetragen. Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen: Rümlang schlägt Oetwil 3:2, Regensdorf besiegt YF Juventus 2 mit 3:1, Höngg 2 und Red Star 2 trennen sich 3:3, Horgen unterliegt Adliswil 1:4, Urdorf gegen Unterstrass endet 1:1-Unentschieden und Wiedikon spielt gegen Wädenswil 0:0.

Papier ist geduldig

Auf dem Papier waren die Rollen vor der Partie SV Rümlang gegen FC Oetwil-Geroldswil klar verteilt. Der Vorletzte traf auf den Co-Leader. Das Heimteam bis dato noch ohne Sieg auf eigenem Rasen und die Gäste bereits mit 9 Zählern aus vier Auswärts-Partien. Oetwil zudem seit fünf Spielen ohne Niederlage und seit drei Partien ohne Gegentreffer. Der Aufsteiger aber zuletzt auch mit einem Sieg gegen Red Star 2.



Wie an dieser Stelle schon oft zitiert, schreibt der Fussball des öfteren seine eigenen Geschichten und hält sich bisweilen nicht an Statistiken. Darum mag es nicht erstaunen, dass Rümlang einen 3:2-Heimsieg gegen Oetwil einfahren konnte.



Mit dem Sieg rückt der Aufsteiger auf den 12. Rang vor und liegt nur noch einen Punkt unterhalb des ominösen Strichs. Oetwil verpasst den alleinigen Sprung an die Tabellenspitze und rutscht auf den 3. Rang ab.



Serie-Ausbau zur Co-Tabellenführung

Seit dem ersten Spieltag hat der FC Regensdorf nicht mehr verloren. Dies sollte sich auch gegen den SC YF Juventus 2 nicht ändern. Das Heimteam gewinnt 3:1, baut seine Serie der Ungeschlagenheit auf acht Spiele aus und darf sich neuerdings Co-Leader nennen. Die Furttaler profitieren dabei von den Punktverlusten der Konkurrenz aus Oetwil und Wädenswil.



Neu steht Regensdorf mit 20 Punkten auf dem 2. Rang, punktgleich mit Tabellenführer Wädenswil. Die Gäste vom Juchhof verbleiben mit 11 Zählern im breiten Mittelfeld der Liga. Allerdings nur noch mit zwei Punkten Vorsprung auf die Teams unter dem Strich.





Handshake vor der Partie zwischen Regensdorf und YF Juventus 2. – Foto: YF Insta

Rote Karte kostet Sieg

Kellerduell im Limmattal. Schlusslicht FC Urdorf empfing mit dem FC Unterstrass den Zwölften der Liga. Beide Teams stehen nach acht Spieltagen erst bei einem Saisonsieg. Urdorf setzte nach der 7:1-Dusche gegen Leader Wädenswil vom vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung. Zur Pause waren die Gastgeber diesbezüglich auf Kurs. Dominik Sommer brachte seine Farben in der 41. Minute in Führung. Mit 1:0 ging es dann auch in die Kabinen.



Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag und einer glatten roten Karte für Urdorfs Bryan Wirth. Das Heimteam damit eine komplette Halbzeit in numerischer Unterzahl. Die Chance für Unterstrass in die Partie zurückzukommen und dem Spielstand eine Wendung zu geben. Doch die nächste Grosschance hatte 1:0-Schütze Sommer in der 59. Minute. Urdorfs Stürmer scheiterte aber am Aluminium. In der 63. Minute nutzte Unterstrass seine Überzahl und Marcel Huber traf zum Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.



Damit warten beide Mannschaften weiter auf den zweiten Saisonsieg und können sich nicht aus dem Tabellenkeller hieven. Urdorf behält zudem die Rote Laterne.



Nullnummer im Topspiel

Spitzenspiel im Heuried. Im FCW-Duell traf der FC Wiedikon (4.) auf Tabellenführer FC Wädenswil. Die erste Hälfte war von Taktik geprägt und Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die beiden Teams neutralisierten sich weitgehends und somit ging es standesgemäss mit 0:0 in die Pause.



Auch in der zweiten Halbzeit wollten keine Treffer fallen und so mutierte das Topspiel zur Nullnummer. Die Teams verbleiben auf ihren jeweiligen Plätzen, wobei Wädenswil noch von Oetwil als Leader abgelöst werden könnte. Mittlerweile wissen wir ja, dass dies aufgrund der Niederlage in Rümlang nicht passiert ist.





Wiedikon und Wädenswil trennen sich 0:0. – Foto: Christian Mathea