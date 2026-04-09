Rümelingen – Wiltz: das nächste Gipfeltreffen im Unterhaus Derby Monnerich – Schifflingen und Verfolgerduell Berburg – Bettemburg ebenfalls im Fokus von Paul Krier · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser

Loïc Reciputi und Leader Wiltz stehen vor der nächsten Herausforderung – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Nach einem weiteren Trainerwechsel empfängt Sorgenkind Steinsel Absteiger Fola schon am Samstag. Der FC Alisontia dürfte u.U. schwerer auszurechnen sein, für die Escher, die sich nur bedingt aus ihrer Talsohle befreien konnten, wird es kein einfaches Auswärtsspiel. Am Sonntag trifft Ettelbrück um Trainer Aurélien Terrier auf dessen Ex-Verein Walferdingen. Die Ergebnisse beider Teams waren in den vergangenen Wochen von fehlender Konstanz geprägt. Für den FC Résidence bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg wieder oben heranzukommen. Der Vorletzte FC Koeppchen bekommt es mit Mersch zu tun, dessen Saison weiterhin weder Fisch noch Fleisch ist, das aber am Mittwoch sein Nachholspiel gewinnen konnte (s.u.). Das seit vier Partien ungeschlagene Monnerich bekommt es im Derby mit Schifflingen zu tun, das weiter tief im Abstiegskampf steckt. Der Trend spricht zugunsten der Gastgeber, die sich mit einem Heimsieg der gröbsten Sorgen entledigen können. Luxembourg City schnuppert noch am Aufstieg und empfängt ein Beles, dessen Höhenflug nach zwei Niederlagen gestoppt wurde.

Spannend dürfte es in Berburg werden, wo der Tabellenvierte Bettemburg beim nur einen Zähler schlechteren Fünften zu Gast ist. Der SCB dürfte in einem insgesamt als offen anzusehenden Spiel als einen Tick stärker einzuschätzen sein. Vom Blick auf die Tabelle soll man sich in der Ehrenpromotion nie täuschen lassen, so auch vor der Begegnung Lorentzweiler (13.) – Feulen (8.). Vier Spiele in Folge konnten die Gäste nicht gewinnen, auf der anderen Seite hat der FCL sechsmal in Serie nicht verloren. Ein Heimsieg und damit ein letzter Rettungsanker Richtung direkter Klassenerhalt scheinen nicht unmöglich zu sein. Kein Wochenende ohne Spitzenspiel in der 2.Liga: in Rümelingen steigt das nächste, wenn der Tabellenzweiten den neuen Leader Wiltz empfängt. Ob sich ein nächster Führungswechsel anbahnt? Der Trend lässt nicht darauf schließen, doch die Ehrenpromotion ist bekanntlich oft unberechenbar.

Lutz: „Im oberen Tabellendrittel sind alle auf Augenhöhe“ Der nach der Saison scheidende Gästetrainer Christian Lutz gegenüber FuPa: „Wir haben uns vorgenommen, wie in jedem Spiel, auch zuhause gegen Wiltz zu gewinnen. Momentan ist es so, dass die Mannschaft, die am meisten Konstanz hat, sich oben festsetzen kann. Das ist die Krux in der Ehrenpromotion und keiner außer Wiltz hat z.Z. diese Konstanz. Ich habe das Hinspiel noch gut in Erinnerung, da waren wir in der 1.Halbzeit schlecht und das wollen wir am Sonntag ändern. Wir bereiten uns gut vor und werden positiv in die Partie gehen. Solche Spiele entscheiden sich letztlich durch Details, durch die Tagesform und wie man hineinkommt. Es gibt keinen Favoriten. Im oberen Tabellendrittel sind alle auf Augenhöhe. Mit zwei Ausnahmen kann ich auf meinen ganzen Kader zurückgreifen.“ Nachholspiel vom Mittwoch Gestern, 20:00 Uhr FC Alisontia Steinsel Steinsel FC Marisca Mersch Mersch 1 4 Abpfiff 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Am Samstag