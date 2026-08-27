Rühl trifft auf Ex-Klub – Cham gefordert – Weiden: Verlieren verboten Bayernliga Nord, 8. Spieltag: Maloku-Crew steht in Würzburg eine anspruchsvolle Aufgabe ins Haus +++ Gebenbach erwartet Fehlstarter Neumarkt +++ Fortuna Regensburg hat Hof zu Gast von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Gebenbach mit André Klahn (links) oder Neumarkt mit Elias Meyer: Wer behält im Oberpfalz-Derby die Oberhand? – Foto: Imago/Zink

Nach einer englischen Woche schalteten die Oberpfälzer Bayernligisten nun wieder in den „normalen“ Rhythmus. Wobei die SpVgg SV Weiden da eine Ausnahme bildet. Sie hat ja das Pokal-Highlight gegen Jahn Regensburg hinter sich. Zurück im Ligaalltag, bestreiten die Wasserwerkler am Samstag ein wichtiges Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV Großbardorf. Tabellenführer ASV Cham steht auswärts beim Würzburger FV vor der nächsten Bewährungsprobe. Bereits am Freitag empfängt Fortuna Regensburg die SpVgg Bayern Hof. Außerdem steigt das Oberpfälzer Lokalduell zwischen der DJK Gebenbach und dem ASV Neumarkt – der Rangzweite prallt hier auf den Vorletzten.

Heute, 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH

Morgen, 18:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 18:00 live PUSH



Aufwärtstrend vorerst gestoppt: Nach drei Siegen am Stück musste der SV Fortuna Regensburg (8., 9 Punkte) zuletzt wieder einen Rückschlag hinnehmen. Das Gastspiel in Kornburg ging 0:2 verloren. „Wir haben im letzten Drittel zu kompliziert gespielt und viel zu wenig aufs Tor gedrückt. Zudem haben wir die Gelegenheiten diesmal nicht verwandelt“, moniert Coach Arber Morina rückblickend. Freitagabend gibt die SpVgg Bayern Hof (7., 11) ihre Visitenkarte an der Isarstraße ab. Letzte Saison endeten beide Duelle 2:2-unentschieden und auch diesmal ist von einer engen Kiste auszugehen. „Hof ist eine kompakte, sehr bissige Mannschaft. Sie haben ein paar echt spielintelligente Spieler in ihren Reihen, die den Unterschied ausmachen können. Es ist immer wieder kompliziert, gegen sie zu spielen“, arbeitet Morina heraus. Seine Forderungen: Die eigene Dominanz in offensive Wucht und Torchancen umzuwandeln, auf dem kleinen Platz die Konterabsicherung zu beherrschen sowie bei Hofer Standards aufzupassen. Freilich drängt Fortuna zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen wieder auf Kurs kommen und die drei Punkte in Regensburg behalten – auch fürs Gefühl. Die Tabelle nimmt jetzt langsam Form an. Da wollen wir uns eher im vorderen Bereich als im hinteren festsetzen“, lautet Morinas Marschroute. Neben den bekannten Dauerausfällen muss Marcel Onwudiwe ersetzt werden. Der Defensivmann hat sich eine Schambeinentzündung zugezogen und fällt nach Info des Trainers voraussichtlich ein bis zwei Wochen aus.





Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 live PUSH



Oktober 2025: Bei Dominic Rühls Heimpremiere als Trainer der DJK Gebenbach schaute der ASV Neumarkt am Urspringer Weg vorbei. Gebenbach gewann das Spiel 2:0. Dieses Mal sind die Vorzeichen gänzlich andere als damals. Während die DJK (2., 18) einen hervorragenden Saisonstart hingelegt hat, läuft es beim Vorjahresdritten aus Neumarkt noch überhaupt nicht. Mit zwei mageren Zählern sind die „Adler“ Vorletzter. „Mit dem kommenden Gegner erwartet uns eine Mannschaft, bei der aktuell Anspruch und Punkteausbeute nicht korreliert“, weiß Rühl, der ja in der Saison 22/23 selbst an der Neumarkter Seitenlinie stand. Kein Grund aber für Rühl, diese Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. Er betont: „Wir werden genau deshalb den Blick und Fokus noch mehr auf uns und unsere Leistung legen. Es gilt noch einiges besser zu machen und da konnten wir die volle Trainingswoche gut nutzen.“ Klappt's für die Gebenbacher mit dem vierten Sieg in Serie? „Wir sehen den bisherigen Saisonverlauf als Ansporn, weiterhin Gas zu geben und mit voller Intensität zu arbeiten. Gleichzeitig wollen wir natürlich die Euphorie und das daraus resultierende Selbstvertrauen laufen lassen“, sagt Rühl, der weiterhin auf David Vidovic und Tormann Tim Schreiner verzichten muss. Mit einer abermaligen Mandelentzündung fällt zudem Kerem Bakir aus.





Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Großbardorf Großbardorf 15:00 live PUSH



Nach dem Pokal-Highlight ist vor dem Ligaalltag – das ist das Motto bei der SpVgg SV Weiden (15., 5). Die Wasserwerkler haben sich am Dienstag gegen Jahn Regensburg (1:5) richtig achtbar aus der Affäre gezogen. Sicherlich haben alle die tolle Atmosphäre aufgesaugt. Über 4000 Zuschauer dürften es am Samstag nicht werden, wenn Aufsteiger TSV Großbardorf (16., 4) zu Gast ist. Trotzdem: Für Weiden ist es eine ungemein wichtige, ja fast schon richtungsweisende Partie. Mit einem Heimsieg könnte im besten Falle der Sprung raus aus der Relegationszone gelingen. Als Mutmacher dient der jüngste 3:1-Erfolg in Hof – der erste Saisonsieg. Ist nun der Knoten geplatzt bei Behnke, Sylejmani & Co.? „Der Sieg gegen eine gute Mannschaft aus Hof und jetzt diese couragierte Leistung unter der Woche gegen den Jahn war für mich – nicht nur wegen der drei Punkte – wichtig“, meint SpVgg-Trainer Michael Riester. „Es hat mir gezeigt, dass wir etwas haben, worauf wir aufbauen können. Junge Spieler – Spieler, die für die Mannschaft in einer schwierigen Situation Verantwortung übernehmen, Leidenschaft zeigen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Genau daran möchte ich anknüpfen.“ Riester weiter: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber ich sehe in dieser Mannschaft Charakter, Leidenschaft und Entwicklungsmöglichkeiten. Und genau damit möchte ich weiterarbeiten.“ Martin Ruda und Niklas Lang haben mittlerweile ihre Verletzungen auskuriert. „Ihre Rückkehr stabilisiert unser Spiel wieder. Mit ihrer Mentalität, ein Spiel anzugehen, helfen sie ihrer Mannschaft enorm.“ Schmerzlich vermisst werden noch Top-Scorer Patryk Bytomski sowie Defensiv-Allrounder Adrian Hoti, „der mit seiner Erfahrung und Ruhe der Mannschaft sehr viel Stabilität verleiht“.











Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV ASV Cham ASV Cham 15:00 live PUSH



Ein 4:1 gegen den Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg – Spitzenreiter ASV Cham (18) konnte letzten Freitag durchaus ein Ausrufezeichen setzen. Die Mannschaft ließ sich vom Dauerregen und von einer schwierigen Anfangsphase inklusive frühen Gegentores nicht aus der Fassung bringen. Sie brachte dann die Grundtugenden voll auf den Platz. ASV-Coach Faruk Maloku sprach hinterher den beiden „Sechsern“ Lukas Leutner und Simon Haimerl ein Sonderlob aus. Weiter geht's mit der nächsten „richtig anspruchsvollen Aufgabe“ (O-Ton Maloku). Es geht zum Würzburger FV (5., 13), der sehr gut drauf ist und wie Cham erst ein Saisonspiel verloren hat (4/1/1). Maloku hebt in seiner Vorschau die starke Entwicklung der Unterfranken hervor: „Würzburg hat eine erfahrene, gestandene Mannschaft mit viel Qualität. Wenn man sich die saisonübergreifenden Ergebnisse der vergangenen Monate anschaut, sprechen die Zahlen für sich. Das zeigt, wie stark sich die Mannschaft entwickelt hat und wie konstant und erfolgreich der WFV auftritt.“ Chams Übungsleiter sagt abschließend: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und werden entsprechend fokussiert in das Spiel gehen.“ Ashour Abraham und Fritz Amberger sind wieder einsatzfähig, dafür ist Zentrumspieler Michael Lamecker privat verhindert.