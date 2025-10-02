Rühl-Einstand bei Derby in Weiden – Hiobsbotschaft für Fortuna

Feiertag heißt Derby-Zeit in der Bayernliga Nord: Am Tag der Deutschen Einheit steigen gleich zwei Oberpfalz-Duelle. Nachmittags muss der ASV Cham beim heimstarken Tabellenführer ASV Neumarkt Farbe bekennen. Am Abend dann kommt es zu einem Trainer-Einstand. Dominic Rühl gastiert mit seiner DJK Gebenbach bei der SpVgg SV Weiden. Ein wichtiges, weil richtungsweisendes Heimspiel hat der SV Fortuna vor der Brust. Die Regensburger empfangen am Samstag den TSV Kornburg. Währenddessen kann die U21 des SSV Jahn den jüngsten Sieg erstmal nicht „vergolden“. Denn der Spielplan beschert den Youngsters ein spielfreies Wochenende.

Heim-Macht trifft auf Heim-Macht! Schlecht für den ASV Cham (4., 19): Er muss auswärts ran. Zu Gast bei Namensvetter und Oberpfalz-Rivale ASV Neumarkt (1., 24) hängen die Trauben äußerst hoch. Die „Adler“ sind seit inzwischen zehn Spielen unbesiegt (7/3/0). Überdies wurden alle sechs Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Ein weiteres „Faustpfand“: Trainer Sven Zurawka von der Bank ohne Qualitätsverlust nachlegen kann. Dementsprechend weiß Zurawkas Gegenüber Faruk Maloku, was da auf seine Spieler zukommt: „Neumarkt ist in einer richtig guten Verfassung. Sie spielen und entscheiden Spiele wie eine Spitzenmannschaft, sind seit zehn Spielen ungeschlagen. Zu Hause haben sie bisher nur Siege eingefahren, stellen aktuell die beste Offensive der Liga, treffen in jedem Spiel, stehen auf Tabellenplatz 1. Das alles schafft schon ein sehr klares Bild ihrer eindrucksvollen Verfassung“, so der Chamer Übungsleiter. Maloku sieht die Seinen als Außenseiter, aber sicher nicht chancenlos. „Im Endeffekt können wir beim Tabellenführer nur überraschen, alles andere wäre aus Sicht ihrer aktuellen Performance normal.“ Im Vergleich zum Spiel gegen Weiden (1:1) könnte es zu Änderungen im Chamer Aufgebot kommen. Hinter dem Mitwirken von Konstantin Landstorfer und Martin Schuster steht ein Fragezeichen. Sicher keine Option ist weiterhin Alexander Sigl. Dazu steckt das Spielertrio Jakub Hrudka, Finn Steinhauser und Raphael Huber nach wie vor im Aufbautraining.







„Wenn wir aktuell zwar nur auf dem zehnten Tabellenplatz stehen und wir gegen den Dreizehnten spielen, von dem uns nur vier Punkte trennen, zeigt die Partie schon dadurch ihre Wirklichkeit“, betonte Michael Riester, Chefcoach der SpVgg SV Weiden (10., 15) vor dem Heimspiel gegen den Nachbarn DJK Gebenbach (13., 11). Die SpVgg SV würde aber gern weiter nach oben in der Tabelle schauen. „Wir spielen gut, verpassen es jedoch meist, die Spiele trotz klarer Chancen für uns zu entscheiden. Dafür braucht es vor allem Heimsiege und diesen wollen wir gegen Gebenbach unbedingt einfahren“, macht Riester klar. Weiden plagt sich wie beim achtbaren 1:1 beim ASV Cham mit einigen Verletzungssorgen. Fraglich ist der Einsatz von Lukas Schaller, Niklas Lang, Adrian Hoti und Jakob Höfler. Nichtsdestotrotz ist der zweite Heimdreier in dieser Spielrunde das klare Ziel.



Auf Seiten der Gäste gibt Dominic Rühl seinen Einstand als neuer Cheftrainer der DJK Gebenbach. Am Montag nahm er offiziell seine Arbeit auf, jetzt steht gleich ein Derby an. Aus der Zeit bei Neumarkt und Eichstätt kennt Rühl das Weidener Team. Allerdings schränkt er ein: „Sie hatten einen Umbruch und dadurch neues Personal. Deshalb es vom Vorwissen der Vorsaison etwas schwieriger.“ Wovon der Sulzbach-Rosenberger ausgeht: „Weiden wird im Heimspiel mit ihrer Wucht und Dynamik versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Das ist eine brutal gefährliche Umschalt-Mannschaft nach Ballgewinn. Darauf haben wir uns vorbereitet.“ Leistungstechnisch zeigte die Tendenz bei der Gebenbacher Mannschaft klar nach oben in den vergangenen Partien. Wenngleich es zuletzt gegen Fortuna Regensburg und Ingolstadt II jeweils „nur“ zu einem Unentschieden reichte. „Die gezeigten Leistungen hoffen wir fortführen zu können“, so Rühl, der noch anmerkt, dass „von meiner Seite nicht gleich alles auf links gedreht wird“. Abgesehen von Leon Brandl kann Gebenbachs „Neuer“ voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Offensivmann Irfan Amidou gehört seit Kurzem nicht mehr dem DJK-Kader an.







Bitterer Ausfall für Fortuna Regensburg: Lucas Schmitt hat sich wohl einen Muskelbündelriss zugezogen. – Foto: Florian Würthele







Vier Punkte aus fünf Spielen: Mit der jüngsten Ausbeute kann im Lager des SV Fortuna (8., 17) niemand zufrieden sein. Zufrieden zeigt sich Trainer Arber Morina dafür aber mit der „richtigen Reaktion der Mannschaft nach dem Gebenbach-Spiel“. Unter der Woche zeigten die Regensburger gegen das Top-Team SC Eltersdorf eine sehr ordentliche Performance. Mit etwas mehr Spielglück wäre ein Punkt herausgesprungen. So setzte es eine 1:2-Auswärtsniederlage. Dadurch wurde der Anschluss an die Spitzenplätze verpasst. „Man sieht, dass das Team wieder enger zusammenwächst. In Eltersdorf war eine positive Grundstimmung drin, die Mannschaft hat kompakt und geschlossen agiert“, blickt Morina zurück. Er ist sich sicher: „Wenn wir auf diesem Weg weitergehen, ist ein Befreiungsschlag in Form von drei Punkten nur noch eine Frage der Zeit.“ Mit dem TSV Kornburg (12., 14) kommt nun eine Mannschaft an die Isarstraße, die Parallelen mit Fortuna aufweist: spielstark, individuell mit hoher Qualität, zuletzt aber mit mauen Ergebnissen. „Auch dort klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander“, findet Morina, der hofft, „dass wir die Leistungen gegen Kornburg aus der Vorsaison bestätigen und uns am Samstag mit drei Punkten belohnen. Das wäre gut für jedweden weiteren Saisonverlauf.“



Obwohl sein Team gegen die Nürnberger Vorstädter bisher immer gut aussah (drei Siege, ein Remis, keine Niederlage), weiß Morina um die Schwere des „Unterfangens Heimsieg“: „Kornburg hat richtig was drauf: eine spielstarke Mannschaft mit Qualitäten auf allen Positionen. Wir wollen unsere Stärken durchbringen und den Gegner mental nicht unterschätzen. Wenn man nicht auf dem Punkt da ist, ist schwer von einer Niederlage auszugehen. Zumal sich fast die gesamte Liga auf dem gleichen Niveau bewegt und Kleinigkeiten entscheiden.“ Personell ereilte den Grünweißen eine Hiobsbotschaft. Vize-Kapitän und Schienenspieler Lucas Schmitt hat sich höchstwahrscheinlich einen Muskelbündelriss zugezogen. Genaueres wird das MRT zeigen. „Damit ist er wohl schon in der Winterpause. Sein Ausfall wird uns wehtun, er hat auf der rechten Seite gut Betrieb gemacht“, seufzt sein Trainer, der außerdem weiter auf Baldauf, Horn, Wagner und Sautner verzichten muss.