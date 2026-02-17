Rüffer als Architekt - Peters als Vollstrecker

Nach einer kurzen, holprigen Wintervorbereitung mit zwei Niederlagen und kaum Trainingszeit war unklar, wo die Eintracht wirklich stand. Doch einer wusste früh, wohin die Reise gehen sollte: Tristan Rüffer. Von Beginn an übernahm er Verantwortung, forderte die Bälle und lenkte das Spiel in die gewünschte Richtung. Bereits in der 6. Minute setzte er das erste Ausrufezeichen. Sein Fernschuss aus der Distanz stellte Gäste-Keeper Björn Wallstein vor Probleme. Der Ball rutschte ihm aus den Händen – und Christopher Peters hatte genau auf diesen Moment spekuliert. Gedankenschnell staubte er ab und brachte seine Farben in Führung. Es war der Auftakt zu einem Zusammenspiel, das den gesamten Nachmittag prägen sollte. Rüffer blieb der Taktgeber. Immer wieder kurbelte er die Offensive an, suchte die Lücken, brachte seine Mitspieler in Position. Peters lauerte vorne, ständig auf der Suche nach der nächsten Gelegenheit. Doch trotz klarer Überlegenheit und eines Eckenverhältnisses von 8:0 ließ das zweite Tor zunächst auf sich warten. Chancen gab es genug, doch Präzision und Timing fehlten noch. Bis kurz vor der Pause erneut Tristan Rüffer seine Übersicht unter Beweis stellte. Mit einem perfekt getimten Pass durch die Schnittstelle schickte er Max Andersch auf die Reise. Dessen Hereingabe fand im Zentrum genau den Mann, der an diesem Tag den Torriecher gepachtet hatte: Christopher Peters. Mit seinem zweiten Treffer sorgte er für die längst überfällige 2:0-Führung – und setzte zugleich den emotionalen Höhepunkt der ersten Halbzeit. Es war kein Zufall, dass wieder diese beiden Namen im Mittelpunkt standen.

Nach der Pause versuchten die Gäste aus Ifta, neue Impulse zu setzen, doch die Eintracht kontrollierte das Geschehen. Zwar verlor das Spiel insgesamt an Qualität und Tempo, doch die Defensive hielt stand. Als es kurz vor Schluss noch einmal brenzlig wurde, rettete Elias Mitzenheim auf der Linie – und bewahrte damit auch den verdienten Lohn für die Vorarbeit der Offensive.

Fazit: Am Ende blieb ein Arbeitssieg. Kein glanzvoller, aber ein bedeutender. Denn dieser Nachmittag gehörte Christopher Peters, der mit seinen Treffern seine Torjägerqualitäten einmal mehr unter Beweis stellte und nun mit acht Saisontoren an der Spitze der internen Liste steht. Und er gehörte Tristan Rüffer, der als Architekt beider Treffer zeigte, wie wertvoll Übersicht, Mut und Kreativität sein können. Gemeinsam hatten sie den Weg bereitet für drei wichtige Punkte – und vielleicht für noch mehr. Denn mit diesem Sieg ist die Eintracht bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Meiningen herangerückt. Und plötzlich wirkt das kommende direkte Duell nicht mehr wie eine Herausforderung. Sondern wie eine Chance.