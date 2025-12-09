Rüdiger Fuhrmann: »Hat enorm an meinen Kräften gezehrt«

„Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich noch eine Saison dranhängen soll. Aber die vergangenen zweieinhalb Jahre waren geprägt vom ständigen Kampf entweder gegen den Abstieg oder um den Wiederaufstieg. Das hat enorm an meinen Kräften gezehrt. Deshalb habe ich entschieden, dass ich ab Sommer diesen großen Aufwand nicht mehr betreiben möchte. Schließlich werde ich im nächsten Jahr 65“, begründet Fuhrmann auf der Vereinshomepage seinen Schritt. Vom seinem Wohnort Luhe-Wildenau sind es rund 75 Kilometer einfach nach Röslau. Trotz des bevorstehenden Abschieds will Fuhrmann in der Restrunde nochmal alles in die Waagschale werden, um mit der Mannschaft doch noch den Klassenerhalt in der Landesliga – zumindest aber die Relegation – zu schaffen. Die Vorbereitung ab Mitte Januar inklusive eines Trainingslagers im tschechischen Pilsen sollen den Grundstein dafür legen.



Röslaus Vorsitzender Bernd Nürnberger bedauert die Entscheidung Fuhrmanns, zeigt aber auch Verständnis: „Rüdigers Engagement für den Verein geht weit über das normale Maß hinaus. Deshalb hätten wir gerne noch ein Jahr mit ihm weitergemacht. Aber nun hat er eine Entscheidung getroffen, die respektieren wir“, lässt sich Nürnberger zitieren.



Wer Fuhrmann, der von 2014 an schon einmal drei Jahre den FC Vorwärts trainiert hatte, nachfolgt, steht noch nicht fest. „Sportlicher Leiter Hermann Wendel und ich werden in den nächsten Tagen erste Gespräche führen. Es wäre wünschenswert, wenn bis zum Jahresende Klarheit herrscht. Aber unter Druck setzen lassen wir uns nicht“, stellt der Vorsitzende klar. Auch wie es mit dem Oberpfälzer Trainer weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.